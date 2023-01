Más de 50 alcaldes de Teruel cierran filas con el secretario general del PAR

Más de medio centenar de alcaldes de Teruel han cerrado filas con el secretario general del PAR, Alberto Izquierdo, y han respaldado públicamente su gestión como vicepresidente de la Diputación Provincial tras el cese forzado por el líder aragonesista, Arturo Aliaga.

En una clara muestra de su peso orgánico y territorial, Izquierdo los ha reunido este miércoles por la tarde en Utrillas y el encuentro ha acabado con un comunicado de apoyo expreso a su labor institucional, negando que hubiera críticas como justificó Aliaga como una de las razones para exigir su destitución. "La decisión del cese es una venganza porque Izquierdo ha cumplido con creces durante esta legislatura con su compromiso de ayudar a los ayuntamientos", han subrayado.

Los alcaldes señalaron que, en su labor en la DPT, Izquierdo ha dado su apoyo a equipos municipales "de todos los colores políticos", por lo que ponerlo en duda para explicar "un cese que es un castigo político es mentir”. "Es una decisión equivocada más de este presidente que está llevando a este partido a la desaparición”, añadieron.

Tras la conclusión del encuentro, Alberto Izquierdo confesó que no se esperaba semejante muestra de apoyo. "Me siento satisfecho y contento de saber que el trabajo desarrollado es el correcto", ha valorado.

El número dos del PAR, que acudirá este jueves a la ejecutiva exigida por la mayoría de la dirección, ha mostrado su "orgullo" por el hecho de que los alcaldes se hayan puesto de pie para trasladarle que si él no sigue, ellos tampoco lo harán. "Se te pone la piel de gallina", ha indicado.

Alberto Izquierdo no solo ha querido agradecer las muestras de respaldo que ha recibido en Utrillas, sino la de otros compañeros que no han podido acudir y que se lo han trasladado en mensajes. "No se puede pedir más", ha concluido.