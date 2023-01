El juez admite el recurso del PAR contra la anulación del congreso por irregularidades

Nuevo giro en la crisis interna en las filas aragonesistas. El Juzgado de Instrucción número 18 de Zaragoza ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el PAR contra la sentencia que anuló por irregularidades el congreso que revalidó como presidente a Arturo Aliaga. Por contra, no admite el presentado por Alberto Izquierdo en calidad de militante y secretario general de la formación "al no ser parte en el procedimiento".

La diligencia se ha dictado este martes, aunque las partes no han tenido conocimiento hasta este jueves por la mañana, solo unas horas antes de que se celebre la ejecutiva en la que se debe ratificar la impugnación presentada el lunes con el respaldo de la mayoría de la dirección y la oposición de líder aragonesista.

El juzgado no ha tenido en cuenta la oposición del propio Aliaga por considerar el recurso "ilegítimo", aunque no se aportó a la causa por no tramitarse adecuadamente. El escrito se ha comunicado hace unos minutos a las partes tras aportarse de nuevo esta mañana.

El juzgado aclara que no cabe presentar recurso alguno contra su resolución, aunque el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y uno de los destacados miembros del sector crítico del PAR, Xavier de Pedro, sí podrá oponerse como parte implicada e impugnar la resolución apelada, la de la anulación del congreso celebrado hace quince meses, "en lo que le resulte desfavorable".

Lo que está por ver ahora es qué pasa en la reunión de la dirección, forzada por la mayoría y que Aliaga convocó este miércoles por la tarde. El sector oficialista está convencido de haber roto la mayoría que hasta ahora tenían los díscolos, por lo que se podría dar el caso de imponer la retirada del recurso en la votación de esta tarde.

El orden del día, tal y como requirió esa mayoría de la ejecutiva, 17 de sus 28 miembros. solo tiene dos puntos, la conveniencia de interponer un recurso de apelación contra la sentencia que anuló el congreso y la de debatir y votar las acciones "necesarias y posibles" para definir la estrategia y organización del proceso electoral para el 28-M. El debate del primero punto llega tarde, dado que los díscolos decidieron recurrir este lunes al agotarse el plazo legal para hacerlo y no haber convocado en ese momento Aliaga a la ejecutiva del PAR.