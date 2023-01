Los díscolos del PAR se imponen a Arturo Aliaga en la Ejecutiva y mantendrán el recurso contra la sentencia judicial

Los díscolos del PAR mantendrán el recurso judicial contra la sentencia que tumbó el resultado del congreso del PAR. Así se ha decidido en la reunión extraordinaria de la Ejecutiva que se ha celebrado este jueves, en la que se acaban de imponer por 18 votos a 10. El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha acudido a la reunión acompañado de un notario, que se ha sentado en el lugar que hasta ocupaba el secretario general del PAR, Alberto Izquierdo, que fue cesado ayer como vicesecretario de la Diputación Provincial de Teruel.

Aliaga ha recordado que la Ejecutiva se ha celebrado a petición de 17 miembros de la ejecutiva y ha informado de que se ha aprobado seguir con la vía del recurso. Se convocará otra ejecutiva para definir la estrategia electoral. "Cada uno ha votado lo que ha votado, organizar la estrategia con un partido que ha presentado un recurso no sé si será bueno o no", ha señalado. Ha indicado, además, que ahora se abre un plazo al Xavier de Pedro de diez días para poderse oponer a ese recurso. Para Aliaga, "lo que se abre es un proceso judicial de incertidumbre".

El líder de la mayoría de la ejecutiva que ha impuesto a Aliaga la ratificación del recurso, Alberto Izquierdo, ha manifestado que Aliaga no se debe ir tras perder el pulso en la dirección. “No se tiene que ir nadie y mientras esté como secretario general jamás la pediré la dimisión a nadie”, ha señalado, antes de apuntar que siempre lo ha defendido. Izquierdo ha relatado que con el recurso admitido por el juez solo pretenden defender la “honorabilidad” del partido, incluida la de Aliaga, ante una sentencia que anuló por irregularidades el congreso que lo revalidó como líder. “Si admites la sentencia reconoces que lo has hecho mal y yo no lo he hecho mal, aunque se cometen errores en los procesos”, ha subrayado.

Este mismo jueves, el Juzgado de Instrucción número 18 de Zaragoza ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el PAR contra la sentencia que anuló por irregularidades el congreso. Por contra, no ha admitido el presentado por Alberto Izquierdo en calidad de militante y secretario general de la formación "al no ser parte en el procedimiento". El juzgado no ha tenido en cuenta la oposición del propio Aliaga por considerar el recurso "ilegítimo" porque, en su opinión, es él quien ostenta la representación del partido. La decisión judicial se ha dado a conocer a escasas horas de la reunión extraordinaria de la Ejecutiva del PAR, en la que se debía debatir y votar si se recurría o no la sentencia.

Aliaga llevaba días mostrando su oposición a mantener el recurso, pues supone "embarrar" al partido a solo cuatro meses de las elecciones. A su juicio, lo mejor para el PAR era avanzar hacia el cumplimiento de la sentencia. Aún no ha comunicado el juez cómo debía el partido dar cumplimiento a la sentencia, a pesar de que el presidente aragonesista lo reclamó por escrito el pasado 16 de diciembre.

No dejará su cargo Aliaga. "Soy el presidente hasta que haya uno nuevo y tengo la obligación de cumplir mis obligaciones. Cuando haya otro presidente, me iré", ha señalado. Se ve legitimado para mantenerse en el cargo. No ha aclarado si optará al congreso o a las primarias. "Tengo que pesármelo. Me iba a presentar con un partido que no estaba judicializado. Ahora hay una incertidumbre mucho mayor", ha señalado.

Se ha mostrado aliviado Aliaga de no haber aceptado presentarse a encabezar las listas cuando se lo propuso la misma ejecutiva que ha votado esta tarde en su contra. Ha insistido el presidente del PAR en que, al mantener el recurso, a su juicio, el partido sale perjudicado. "Mi sensación es que con esta decisión se emprende un camino más dificultoso en la imagen del PAR. Si hay un recurso y condenan a costas al partido, lo ha presentado el secretario general y diez no han firmado. Me interesa, sobre todo, la imagen del partido", ha recalcado.