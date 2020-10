Si vivo en Casetas, ¿puedo ir a tomar café a Utebo? Dudas sobre el confinamiento de las capitales y el paso a nivel 3 de Aragón

Dadas las últimas medidas que se han anunciado para contener la expansión del coronavirus en Aragón, pueden suscitarse algunas dudas a las que tratamos de dar respuesta:

Vivo en un Utebo y tengo un vuelo previsto para la próxima semana que sale del aeropuerto de Barajas de Madrid. ¿Puedo cogerlo?

Sí, porque las poblaciones confinadas en Aragón son, desde este jueves, las capitales de Zaragoza, Huesca y Teruel, y por tanto el resto de municipios aragoneses no tienen restringida la movilidad. Aunque Madrid está confinada también, el aeropuerto de Barajas es un punto de tránsito y los pasajeros pueden aterrizar en Madrid, siempre y cuando no vayan a quedarse en la capital.

No obstante, los vecinos de Zaragoza, Huesca y Teruel que dispongan de billetes para cualquier tipo de desplazamiento o tengan contratado un paquete vacacional tienen derecho a la devolución íntegra del importe al quedar confinados desde este jueves. La reclamación del dinero se podrá exigir durante el periodo de vigencia de las limitaciones de movilidad, que se extenderán durante un mes.

Voy a clase cada día a la Universidad de Zaragoza desde María de Huerva. ¿Puedo seguir yendo aunque esté confinada la capital aragonesa?

Sí, ir a clase a la Universidad y a otros centros educativos es una de las excepciones que están permitidas. También se puede entrar y salir de las tres capitales aragonesas por motivos de trabajo, para recibir asistencia sanitaria, por retorno al lugar de residencia, atención a personas dependientes u otros motivos de causa mayor. Es conveniente que pida un certificado en el centro que justifique sus desplazamientos por si se lo reclaman las autoridades.

Resido en Monzalbarba y no me queda claro si me afecta o no el confinamiento de Zaragoza capital.

Todos los barrios rurales de Zaragoza pasan junto a la capital aragonesa al confinamiento perimetral desde este jueves de madrugada y, por tanto, se regirán por las mismas restricciones. Así que, sí, desde este jueves Monzalbarba y el resto de barrios rurales están en confinamiento perimetral.

¿Puedo ir de mi barrio rural, Casetas, a Utebo pueblo a tomar el café?

No. Aunque entre ambos términos apenas hay distancia, puede ir por una causa justificada de las anteriormente descritas, pero no a tomar café ni a realizar ninguna otra actividad que no esté autorizada. Lo mismo ocurre desde el resto de barrios rurales a pueblos, aunque entre ellos o la capital aragonesa sí es posible la movilidad. Recordemos que los barrios rurales de Zaragoza son 14: Alfocea, Casetas, Garrapinillos, Juslibol, Cartuja Baja, Montañana, Monzalbarba, Movera, Peñaflor, San Gregorio, San Juan de Mozarrifar, Torrecilla de Valmadrid, Venta del Olivar y Villarrapa.

Tengo un bar pequeñito en Zaragoza y acabo de poner solo un par de mesas en la terraza. ¿Puedo abrir?

Antes de poner las mesas en la terraza hubiera estado obligado a cerrar, porque está prohibido consumir en el interior de los establecimientos (sea en la barra o en la mesa) en todo el territorio aragonés a partir del próximo lunes, 26, cuando entre en vigor el nivel 3 de alerta. Pero dado que acaba de poner veladores, podrá mantener abierto su local, siempre y cuando sirva solo a una mesa con un máximo de seis clientes y la otra la mantenga vacía, porque el aforo en terrazas es del 50%.

Vivo en Zaragoza y tengo dos hijos en edad escolar que pertenecen a dos clubes deportivos, uno de baloncesto y la niña de balonmano. Hasta ahora los peques que están en categoría alevín no compiten pero sí entrenan con normalidad con sus compañeros ¿tengo que dejar de llevar a mis hijos a entrenar?¿Se modifican los aforos en los pabellones?

Los entrenamientos no se suspenden, aunque sí las competiciones. Según indica el BOA, la letra m), del artículo 32 se modifica de manera que quedan suspendidas las competiciones deportivas sin rango de profesionalidad, incluidas las categorías regionales de fútbol, baloncesto u otros deportes, a excepción de los entrenamientos que tendrán un límite máximo de 20 personas. Además, queda prohibido el uso de los vestuarios y de las fuentes en los centros deportivos. Es decir, ambos podrán seguir entrenando si no superan las 20 personas por sesión, y lo que no podrán hacer es competir.

¿Se pueden hacer actividades deportivas al aire libre a partir del lunes en Aragón?

Sí, las actividades deportivas al aire libre, tanto para niños como para adultos, estarán permitidas. Lo que se reduce al 25% es el aforo en los gimnasios, piscinas al aire libre o cubiertas y las zonas de baño para uso recreativo.

Este jueves abren la Torre Outlet de Zaragoza y, como estrenan cines, me gustaría ir. Vivo en Cuarte de Huerva.

No puede ir porque Cuarte de Huerva es una población y la Torre Outlet está en el término municipal de Zaragoza. Sí podrán acudir desde la capital aragonesa y sus barrios rurales. Además, el aforo de los cines, a partir del lunes, se reduce en toda la comunidad al 25%. Hasta el lunes próximo, el aforo es del 50%.

Trabajo en Zaragoza y vivo en Cadrete. ¿Necesito algún justificante para ir a trabajar?

Sí, es necesario que su empresa le de un certificado en el que conste que trabaja fuera de la ciudad confinada para que pueda entrar y salir sin problemas y aportarlo en caso de que las autoridades o fuerzas de seguridad se lo pidan en el trayecto.

Se aproxima Todos los Santos y me gustaría ir al cementerio de Torrero. ¿Puedo ir sin restricción?

Puede ir si vive en Zaragoza capital o cualquier de sus barrios rurales. No obstante, el Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado que no se visite el camposanto en estas fechas, debido a la alta incidencia del coronavirus. Además, desde el 24 de octubre hasta el 3 de noviembre se controlará el aforo con contadores de visitantes en los tres accesos al cementerio de Torrero, y cuando haya dentro más de 6.000 personas se cerrarán las puertas para evitar aglomeraciones.