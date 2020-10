A partir de 100 euros de multa para quien se salte el confinamiento de Zaragoza, Huesca y Teruel

Saltarse el confinamiento perimetral que desde hoy rige en Zaragoza, Huesca y Teruel supondrá una multa de a partir de 100 euros, que podría elevarse considerablemente si se valora que ha tenido especial gravedad. Además, superar los nuevos aforos que se implantan desde el próximo lunes en casi todas las actividades públicas estará sancionado con más de 3.000 euros.

De momento no se ha establecido una cuantía fija para quienes salgan o entren sin permiso de las tres capitales, pero sí se sabe que estos incumplimientos de la norma se regirán por la Ley de Salud Pública de Aragón, que recoge tres tipos de infracciones: leves (de 100 a 3.000 euros), graves (de 3.001 a 60.000) y muy graves (de 60.001 a 600.000).

Hace justo un mes, el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón publicó una instrucción específica para resolver los expedientes sancionadores relacionados con la crisis sanitarias de la covid-19. En él, se hace referencia a las personas afectadas que incumplen el confinamiento, es decir, a las que no respetan la cuarentena decretada por haber sido positivo o tener sospechas de serlo. Para ello, la cuantía mínima de la sanción es de 3.001 euros.

Sin embargo, en este documento no se contemplan las medidas específicas para quienes se saltan los confinamientos perimetrales, como el que afecta desde este jueves a las tres capitales de provincia aragonesas. En estos casos, el régimen sancionador que se aplicará será el de la citada Ley de Salud Pública, que es en realidad la que da soporte a la instrucción.

Desde la pasada madrugada, efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales han fijado varios controles a las entradas y salidas de las capitales para comprobar que quienes circulan tienen el permiso necesario. De momento no se han impuesto sanciones, y solo se está haciendo dar la vuelta a quienes no pueden entrar o salir de la ciudad. Pero próximamente los controles dejarán de ser solamente informativos y, si no tiene el salvoconducto laboral o médico, se impondrán sanciones.

En cuanto a los aforos, la instrucción dictada por Sanidad en septiembre sí deja claro qué ocurre si se superan los máximos que marque la ley. Se considerará una infracción grave (mínimo de 3.001 euros de sanción), así como el incumplimiento del horario o el de hacer uso de la mascarilla, sean o no empleados del establecimiento. Los eventos o actividades públicos que tampoco cumplan con las exigencias sanitarias se expondrán a una multa de a partir de 6.000 euros.

La instrucción de Sanidad, además, también especificaba las sanciones que se tienen que poner a quienes no utilicen la mascarilla (mínimo de 300 euros y a partir de 600 en espacios cerrados) y a quienes fumen o beban en la calle incumpliendo la normativa (300 euros mínimo y a partir de 600 si se hace en grupos de más de diez personas o compartiendo bebida).