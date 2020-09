¿Qué deben llevar los niños en la mochila para el inicio del curso escolar?

1

Mascarilla desechable y bolsita

Es obligatoria desde los seis años en cualquier lugar, y bolsita de papel o tela para guardarla en la hora de la comida. Hay que incluir una de repuesto, por si hay roturas del cordón o se cae al suelo y se mancha, con su bolsita aparte para que el alumno no la confunda con la ya utilizada. Aunque los centros tendrán mascarillas para eventualidades, no se debe dar por sentado que siempre habrá suficientes para todos; llevarlas es una responsabilidad familiar, como ocurre con las usadas por los adultos en la calle o el trabajo. Muchos niños llevan diariamente mascarillas de tela con diseños originales; no está de más llevarlas también como refuerzo, pero para el centro educativo son preferibles las desechables.