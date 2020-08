Las mascarillas homologadas para niños de cara a la vuelta al cole

Con la vuelta al cole, la preocupación por elegir las mascarillas higiénicas más adecuadas para los niños se ha acentuado de manera importante. El Ministerio de Consumo ofrece una serie de pautas para adquirir las más apropiadas, con el tamaño como primer dato que debe considerarse con cuidado. Para los niños se diferencia entre las mascarillas destinadas a edades entre los 3 y los 7 años, y un segundo tamaño de 7 a 12 años. A partir de ahí, y siempre teniendo en cuenta la altura y desarrollo físico general, se deben usar los tamaños de adultos. Las quirúrgicas están especialmente indicadas en caso de niños que hayan dado positivo en la covid-19.

Es fundamental que un adulto supervise la colocación, el uso y la retirada de las mascarillas, ya sea en casa antes de salir o en el centro educativo, a pesar de las lógicas dificultadas que ello conlleve. La Agencia Española de Normalización (UNE) es la encargada desde 2017 de certificar la calidad de todo tipo de productos, y en materia de mascarillas ha diseñado el protocolo de especificaciones UNE 0064 para las mascarillas higiénicas desechables; el grupo de trabajo generado para ello ha contado con participación pública y privada, incluyendo tres ministerios, y la certificación garantiza la existencia de todas las capas necesarias para el correcto funcionamiento de la mascarilla.

Para las reutilizables, el protocolo es UNE 0065; en ambos casos, las mascarillas deberían incluir específicamente esa numeración si el fabricante ha aplicado la especificación. La referencia a la norma UNE EN 14683 asegura el cumplimiento de un estándar de calidad en las quirúrgicas.

Si son reutilizables, el fabricante indicará el número máximo de lavados. A partir de ahí, no se garantiza la eficacia de la mascarilla. Las no reutilizables deben ser eliminadas después de su uso recomendado. Importante: no se recomienda el uso de mascarillas higiénicas de talla adulta a menores de 12 años, porque es básico que la mascarilla se ajuste bien a la nariz y cubra hasta la barbilla. Por otro lado, es preferible elegir las mascarillas que no incluyan látex en su fabricación, y preferiblemente las que utilicen orgánico con certificado OEKO-TEX, porque garantiza que el material usado está exento de sustancias nocivas. Además, es preferible que incluyan una capa doble de tejido hidrófugo y antibacteriano, para que sea impermeable.

El diseño es un factor anímico; lo ideal es que se opte por temas divertidos, para crear un vínculo entre los niños y la mascarilla que reduzca la lógica molestia en los pequeños.

