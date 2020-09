Mascarillas para niños: ¿cuál elegir? ¿cuántas necesita al día en el colegio?

La inminencia del regreso al colegio plantea una serie de retos sanitarios a los padres. El correcto uso y conservación de las mascarillas higiénicas o quirúrgicas es uno de los más complicados, ya que a la necesidad de su uso correcto y continuo se une la dificultad de concienciar a los más pequeños sobre la importancia de no descuidarse en este tema. Llevar recambio, guardarla en tela o papel (no en plástico) y no exponer el interior de la mascarilla son temas fundamentales.

El Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza ha elaborado unas pautas para responder a las dudas habituales de los padres sobre mascarillas. La vocal del Colegio, Pilar Labat, recuerda la importancia del uso de mascarillas: “es una barrera de protección que impide que las gotas que producimos al hablar, y en las que viaja el virus, salgan fuera y puedan contagiar a otros”.

¿Qué mascarilla es la adecuada para llevar al colegio?

Labat recuerda que no sirve cualquier mascarilla, tanto en el colegio como en cualquier otro ámbito, se deben utilizar mascarillas homologadas que son las que han demostrado ante las autoridades europeas que realmente evitan que se expulsen fluidos al exterior.

¿Cuántas horas puedo llevar la misma mascarilla?

Las mascarillas higiénica o quirúrgicas ya sean desechables o de tela, deben cambiarse a las cuatro horas de uso. Pasado ese tiempo no se ha comprobado su eficacia. Se recomienda que cada niño lleve en la mochila una segunda mascarilla. Hay que tener en cuenta que las mascarillas se mojan, humedecen o manchan y pueden perder propiedades. La mascarilla no se debe quitar nada más que para comer o beber.

¿Dónde debo guardar la mascarilla?

Lo ideal es guardar la mascarilla en una bolsa de tela o sobre de papel ya que el plástico no transpira y puede favorecer que aparezcan bacterias.

Cómo poner y quitar la mascarilla

Lavarse las manos o usar gel hidroalcohólico antes de ponerse la mascarilla y después de quitársela.

Dejar la parte de color hacia fuera y la blanca hacia dentro.

Identificar la parte superior de la mascarilla, que suele llevar el ajuste nasal.

Ajustarla tanto en la nariz como en la barbilla sin huecos.

No quitársela para hablar, toser o estornudar.

Cogerla de las gomas.

