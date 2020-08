Una vuelta al cole con la "verdad justa" pero "sin disfraces" para los niños

Este mes de septiembre se va a vivir una de las vueltas al cole más complicadas de las últimas décadas. Con mascarilla, grupos burbuja y otras normas que se suman a las típicas de no correr por los pasillos, subir las escaleras por el lado de la pared o no olvidarse la bata en casa. Los niños tienen que asimilar todas ellas.

"Hay que decir lo que sí que se necesita que ocurra, lo que sí que quieres que hagan los alumnos"

"Creo que habría que resaltar el poder que tienen las palabras", señala la psicopedagoga Mónica González Trigo. Esta profesional, miembro de la junta directiva de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, considera que también entra en juego la forma en la que se explican las pautas. "Hay que decir lo que sí que se necesita que ocurra, lo que sí que quieres que hagan los alumnos", de esta forma recomienda destacar los mensajes afirmativos. Por esta razón, González Trigo cree que los primeros días de clase se deberían dedicar a explicarles estas cuestiones a los niños, que se van a afrontar unas condiciones o situaciones nuevas.

En cualquier caso, sin mentiras. "A los niños hay que decirles la verdad, adaptándola a la edad para que lo puedan entender. A juicio de esta psicopedagoga, los educadores -sean padres o profesores- tienen que "decirles la verdad, pero hay que decirles la verdad justa". En este sentido, resalta la importancia de enunciar mensajes claros: "No hay que disfrazarles nada. Cuantas más palabras pones en comunicación, más batiburrillo se puede formar. Tiene que ser un mensaje concreto y sencillo". Un planteamiento al que añade que la sobreinformación en los niños puede desencadenar un trauma y con él trastornos del sueño, ansiedad, estrés o miedo.

Mónica González Trigo también apuesta por darles "soluciones" ante las novedades y para ello pone como ejemplo el juego. "No traigas la pelota porque los lunes vamos a hacer yoga, los martes ejercicios de respiración, los miércoles...", expone. Otro truco sería entonar la canción del 'cumpleaños feliz' durante el lavado de manos, de tal manera que se garantice una higiene más profunda, que recuerda que a día de hoy todavía hay niños que no se las saben lavar. Esta psicopedagoga también tiene respuesta para paliar la falta de contacto, los abrazos, por ejemplo; su receta es utilizar una esponja o una pluma para acariciarla y salvar de esta forma la distancia cuando los más pequeños demandan mimos. No obstante, hay que tener presente que se deben mantener esos metros de seguridad. "Se les puede recordar que como tenemos el bichito de la covid volando por aquí y nos tenemos que separar, a modo de juego para que salten para atrás".

La pandemia de coronavirus puede ser también una "oportunidad" para educar. González Trigo pone de ejemplo a los adolescentes. "A muchos padres les da miedo que estén en edad de ligar en estos momentos, pero no solo está el covid-19, también el sida o la llamada enfermedad del beso siguen estando y se les puede educar en ello" ante esta coyuntura, recuerda la profesional.

Seguramente se dé la circunstancia de que una familia se tenga que confinar una vez empezado el curso, por ser positivo o haber estado en contacto con algún contagiado. En ese caso deberían guardar cuarentena. ¿Cómo se les explica a los más pequeños ese nuevo confinamiento cuando el resto del mundo esta en la calle? Mónica González Trigo expone que lo más adecuado sería buscar un "ejemplo similar" para que lo tomen como referencia. "Todos los niños se acuerdan cuando se puso malo por otras razones y se tuvo que quedar unos días en casa o cuando nació su hermanito o su hermanita y la mamá tuvo que ir unos días al hospital", concluye la psicopedagoga.

Asociación Aragonesa de Psicopedagogía

