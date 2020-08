Un solo recreo sin juegos en equipo y grupos de madrugadores con ratios reducidas, novedades en la vuelta al cole

2

Mascarillas y termómetros

El uso de mascarilla de protección será obligatorio de manera permanente a partir de los 6 años. Los alumnos tendrán que seguir las clases con ella puesta aunque se cumpla la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros. Muchos colegios ya han trasladado estos últimos días a las familias que los chicos deben llevar siempre en su mochila un cubrebocas de reserva.

La higiene personal cobra protagonismo. Una de las principales recomendaciones que Educación y Sanidad lanzaron ayer a nivel estatal es que las manos se laven al menos cinco veces al día. Importantísimo, antes y después de comer y a la salida del baño. Además, siempre tendrá que haber una persona del equipo de limpieza en el centro ya que, por ejemplo, los aseos tienen que limpiarse a mitad de la jornada.

Faci dejó claro ayer que el termómetro no es obligatorio en los colegios de la Comunidad. "No consideramos que sea una labor del centro medir la temperatura, se puede hacer perfectamente en casa", dijo. No obstante, son muchos los colegios que ya los han adquirido para utilizarlos. El consejero de Educación también apuntó que se va a enviar una detallada guía a las familias en la que se les informará sobre el Plan de Contingencia y el protocolo de actuación en caso de que haya un positivo. De esta forma, no será necesario que los padres firmes una declaración responsable en la que se comprometen a llevar a sus hijos al colegio sin síntomas de covid, una medida polémica que se ha planteado en algunas comunidades.