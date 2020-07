Los aragoneses Sara Soler y Víctor Solana se cuelan entre los ‘cómics esenciales’

“Si hablamos en términos creativos (de los económicos mejor no hacerlo y menos en los tiempos que corren) el cómic aragonés está viviendo una época excelente. A valores ya consolidados como Antonio Altarriba, Mamen Moreu, Álvaro Órtiz o Sagar Forniés se está uniendo toda una serie de autores con muchas ganas de contar cosas como Sara Soler o Víctor Solana”, explica Javier Marquina, uno de los autores destacados de ‘Cómics esenciales 2019’, anuario que acaba de ver la luz y reúne lo más granado del universo de la ilustración y las viñetas. La joven barbastrense Sara Soler aparece en este compendio gracias a su fanzine ‘Us’, “cargado de cotidianidad y humor socarrón”, se lee, mientras que Solana es merecedor de una reseña por ‘El subsuelo’, “una suerte de caverna platónica… ciberpunk”, ahí es nada.

El sello oscense GP Ediciones se ha sumado a la edición del recopilatorio, que por cuarto año consecutivo Jot Down Books y la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic (ACDCómics) ofrecen a los amantes del considerado “noveno arte”. El libro reseña obras que reflejan la variedad de estilos y temáticas que agitan el panorama del cómic: desde el histórico y la autobiografía hasta la ciencia ficción, el terror, el humor o el cómic infantil. Son 244 páginas que se abren con una entrevista a Roberta Vázquez y Javier Rodríguez, dos autores de referencia que además se han hecho cargo de la portada, y que se cierran con cinco artículos más reflexivos y sesudos.

“El corazón del anuario está compuesto por las cien reseñas de los cien cómics seleccionados. Están ordenadas alfabéticamente por títulos, sin separar por categorías, procedencias o estilos que, de esta forma, se dan la mano en el texto”, explican los autores, que han reunido a un grupo de colaboradores de diferentes generaciones, “lo que ayuda a que la selección del anuario se plasme una visión diversa y plural”. Las de Pepo Pérez, Elena Masarah, Carolina Plou, Cristina Hombrados, Joel Mercé, Raúl Tudela, Asier Mesuro, Oriol Estrada, Josep Oliver y Julio Gracia son algunas de las firmas que pueden leerse.

La portada ha sido diseñada este año por Roberta Vázquez y Javier Rodríguez. Heraldo

“Aragón siempre ha sido cuna y hogar de grandes artistas, y creo que en estos momentos nuestra tierra refleja la efervescencia de talento generalizada con respecto al cómic que se está viviendo en toda España”, continúa el crítico y divulgador oscense Javier Marquina. “Son muchos los autores aragoneses que durante la última década han comenzado a publicar trabajos apoyados por editoriales de la tierra como GP Ediciones o Malavida y los nuevos modelos de edición que beben directamente del fanzine, la autopublicación y el ‘underground’ permiten descubrir enormes talentos que darán mucho que hablar en los próximos años. Además, es una lista que no para de crecer y, en términos de talento, el futuro es brillante. Solo hace falta que la gente compre y lea cómics (nuestra gran asignatura pendiente) para que todo sea perfecto”, concluye el miembro de la ACDCómic.

Cristina Hombrados, otra de las autoras de esta compilación, también cree que "el cómic aragonés lleva muchos años en muy buena forma", lo que considera que "es fruto y consecuencia directa de lo que colectivos, acciones y autores han ido sembrando en las últimas décadas". Como ejemplo de la riqueza del entramado del cómic en Aragón cita varios botones de muestra como la apuesta de las instituciones públicas que cuentan con el tebeo para distintas actividades (el pasado año Laura Rubio protagonizó junto al grupo El Trovar un concierto muy especial dentro del ciclo EnClaves de la Comarca de la Hoya de Huesca), las experiencias educativas como el 'Comando Cómic' del instituto Avempace de Zaragoza que tomó forma de 'fanzine' o el interés por las aplicaciones del cómic en el aula (con talleres o charlas a docentes). También destaca Hombrados que el noveno arte afianza su presencia en la Universidad con la celebración de la segunda edición del Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinares de Cómic. Asimismo, celebra la recuperación de la revista 'Neuróptica' o que en la radio pública apuesta por programas sobre esta temática como 'Ondas Gamma'.

Una de las páginas de 'Subsuelo', de Víctor Solana. G.P. Ediciones

"Si hablamos de creación en 2019, me quedo la celebración de sendos aniversarios del colectivo Malavida, Burz Cómics y GP Ediciones, lo que evidencia el no parar en el mundo del cómic, su diversidad y parte de las iniciativas surgidas en el territorio", concluye Hombrados, no sin antes citar también el "hasta luego" de uno de los fanzines más laureados de Aragón, 'Los Diletantes', que con el número 6B se despidió de sus asiduos.

Marquina y Hombrados son solo parte de una larga nómina de inquietos divulgadores del cómic en Aragón en la que también tienen un hueco ganado a pulso nombres como los de Elena Masarah (investigadora y divulgadora, con la mirada siempre puesta en el género y actual presidenta de la ACDCómic), Óscar Senar (divulgador y responsable de la organización de eventos de cómic, que acaba de celebra el 10º aniversario de su 'Viñetario') Julio Gracia (uno de los artífices del Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinares de Cómic), Juan Royo, Pepe Gálvez, Pablo Begué o Dionisio Platel, que se dedica a "la silenciosa labor de la arqueología de la historieta".