Artur Laperla: "Estaría bien que se celebrara un ‘mini Día del Libro’ cada mes"

¿Cómo está llevando el encierro? ¿Se sube por las paredes o cree que es un momento propicio para la creación?

Bien, lo llevo bastante bien, soy bastante casero y dormilón. Pero echo de menos pasear. No sé si es un momento especialmente creativo, supongo que cualquier momento es bueno para ser creativo si tienes tiempo y ganas. Pero preferiría ser creativo en un ambiente menos pandémico. Ahora es todo bastante raro.

Lo del teletrabajo en su caso es una constante, ¿no? No me diga que dibuja en batín y pantuflas...

Sí, llevo años trabajando en casa, en casas, porque me he mudado varia veces. Me ducho y me visto como si tuviera que ir a algún sitio pero siempre trabajo en zapatillas en invierno y chanclas en verano. No soy muy de batín.

¿Puede esta crisis reflejarse en alguna las aventuras de sus perculiares superhéroes?

De manera indirecta sí, la realidad siempre afecta al trabajo, por lo menos en mi caso. Pero no me planteo nada literal, tipo Superpatata contra el coronavirus. Quizás un Melvin confinado al ‘estilo Decamerón’ a lo mejor podría estar bien.

¿Cómo se enfrentaría Superpatata a este maldito patógeno?

Ja, ja, no sé, Superpatata es bastante frontal, iría a por él, pero eso no es muy buena idea. Necesitaría la ayuda de los científicos de Córtex. Incluso podría echar una mano el Doctor Malévolo, que es muy listo.

¿No cree que el pangolín es un bicho muy dibujable?

¡Sí, mucho! En algún tebeo de ‘Valerian’ sale algo parecido…

¿Es muy de videollamadas?

No, nada, ni videollamadas ni tampoco me da por sacar el arte a la terraza. Además, no tengo balcón (¡y ahora mismo me encantaría!). Llamadas, mensajes por el móvil y plantas en las ventanas. Ese es mi día a día actual.

¿Qué estaba haciendo cuando el mundo se paró?

Pues tenía programadas un montón de presentaciones y talleres. Hacía poco que había salido la última aventura de Superpatata y además presentaba nueva serie, ‘Félix y Calcita’. Iba a ir a Gijón, a Vitoria, a Valladolid… Pero toca seguir dibujando sin salir y ya retomaremos las ‘tournés’ con más ganas cuando se pueda.

¿Cómo vive el que haya habido que renunciar al Día del Libro? Supongo que será una fecha importantísimas en su negociado...

Me gusta mucho el Día del Libro, aunque no sea la jornada más cómoda para comprar uno. Pero me encanta que estén las calles con las paradas de libros y rosas, es un día muy bonito. Para las librerías es un día importantísimo. A lo mejor tendría que celebrarse un ‘mini Día del Libro’ cada mes.

¿Qué es lo que más echa de menos de no salir de casa?

Pasear por donde quiera, con quien quiera y el rato que quiera. Y entrar en librerías a toquetear novelas y tebeos y después tomarme una caña.

¿Y qué considera que es lo mejor del confinamiento? ¿Ha aprovechado para hacer lecturas pendientes?

Que estoy con mi pareja y con nuestra perrita. Y tengo un montón de tiempo para leer y ver películas. Estoy viendo un montón de películas antiguas muy chulas. Veo más cine que nunca pero mis hábitos de lectura son similares a los de antes del confinamiento. Siempre tengo algo para leer.

¿Qué lecturas son esas? ¿Qué cómics recomendaría?

Los cómics que he estado releyendo son ‘Asterix’, ‘Tintín, ‘Blueberry’, ‘McCoy’ y ‘Un privé a la cambrousse’. También un poco de ‘El Incal’, ‘Cowboy Henk’, ‘Penauts’ y ‘Motorista fantasma’ y ‘Conan’. Estoy disfrutando de novela negra y ciencia ficción y releyendo a Echenoz. Ahora estoy con ‘Ubik’ de Philip K. Dick. Como lectura de cómic yo recomendaría ‘Tintín’, ‘Lucky Luke’ y ‘Snoopy y Carlitos’. Es lo mejor.

¿Qué cree que será lo primero que haga cuando salga?

Pasear y comprarme un tebeo.