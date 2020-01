Un total de 70 poblaciones de Aragón, aisladas por las nevadas en Zaragoza y Teruel

Medio centenar de núcleos rurales de la provincia de Teruel y al menos una veintena de localidades en la provincia de Zaragoza están este miércoles aislados a causa de la borrasca Gloria, que ha dejado en los últimos días espesores de más de un metro de nieve en muchos puntos de las dos provincias.

Según informa el Gobierno de Aragón, el objetivo de las labores de limpieza que se están desarrollando en la Comunidad es que no quede ningún núcleo aislado al final del día, aunque hasta el momento hay medio centenar de puntos aislados en la provincia de Teruel -Puertomingalvo, La Zoma, Campos (Aliaga), Cirugeda (Aliaga), Pitarque, Montoro, Lagueruela, Bea, Fonfría, Allueva, Salcedillo, Segura de Baños, Cucalón, Loscos, Monforte, Lanzuela, Piedrahita, Rudilla, Anadón, La Hoz de la Vieja, Josa, Obón, Alcaine, Blesa, San Martín del Río, Villar del Salz, Peracense, Almohaja, Rodenas, Velilla, Tormón, Alobras, Riodeva, Tramacastiel, Mas de la Cabrera, Seno, Cuevas del Cañart, Dos torres de Mercader (Castellote), Ladruñán (Castellote), La Algecira (Castellote), Las Parras de Castellote, Alpeñes, Corbatón, Cuevas del Portal Rubio, Las Parras de Martín, La Rambla de Martín, Fuencerrada, Peñasroyas (Montalbán) y Torre de las arcas- y cerca de una veintena en Zaragoza -Campillo, Cimballa, Moyuela, Santed, Villanueva de Jiloca, Moneva, Plenas, Villar de los Navarros, Ferreruela, Mainar, Torralbilla, Berrueco, Vistabella, Aladrén, Tosos, Used, Val de San Martín y Acered-.

En primera persona: pueblos aislados a la espera de las quitanievess

Varios vecinos de Used despejan las carreteras con tractores y palas. Mari Carmen Vicente

En algunos de ellos, como ha ocurrido en Used, han sido los propios vecinos los que han salido con palas y tractores a la calle para tratar de despejar el firme y ayudar a otras personas del municipio que se habían quedado incomunicadas por la copiosa nevada de este martes. "Por aquí no hemos visto a la quitanieves. Estoy con la pala y el tractor por el pueblo porque la gente mayor no puede salir de casa ni para comprar el pan", contaba a Heraldo.es Fernando Sánchez, el alcalde de la localidad, que tiene unos 200 habitantes.

El alcalde de Used: "Les digo a todos los vecinos mayores que ni se les ocurra ponerse malos, que si no no saldremos de aquí"

El alcalde de Valdelinares: "Nadie puede salir del pueblo y no sabemos qué hacer para que nos hagan caso"

A mediodía de este miércoles, al menos quince pueblos de Teruel seguían inaccesibles por carretera a causa de la nevada. La gran mayoría de ellos son municipios situados por encima de los 1.200 metros de altura en las comarcas orientales de la provincia. El delegado territorial de la DGA, Benito Ros, ha señalado que la prioridad de los servicios quitanieves es garantizar al menos un acceso rodado viable a todos los pueblos.

Entre las localidades sin comunicación por carretera, figura Valdelinares, el pueblo más alto de España, con 1.690 metros sobre el nivel del mar. El alcalde, Pedro Garcia, manifiesta su inquietud porque “si hay alguna emergencia no se podrá salir”. García añade que ha contactado “con todo el mundo” en busca de una solución pero la localidad sigue aislada por carretera.

El alcalde critica que los servicios quitanieves han abierto el paso hasta las cercanas pistas de esquí pero no han despejado el ramal de un kilómetro que conduce hasta la población. “Nadie nos hace caso y ya no sabemos qué hacer”, se lamenta Pedro García.

Una vecina ha explicado que, habitualmente, los quitanieves que limpian el acceso a la estación invernal llegan hasta el Loreto situado a las afueras del casco urbano y, desde allí, es el Ayuntamiento el que se encarga de abrir el paso por las calles con una máquina excavadora. La misma fuente ha añadido que el Consistorio no dispone de recursos para despejar las calles y los accesos por carretera tras un temporal que ha dejado un metro de espesor de nieve y que alcanza los dos metros en los ventisqueros. Actualmente, residen en la localidad medio centenar de vecinos y hay también una veintena de turistas que no pueden abandonar el pueblo.

Turno de más de cuatro días en Más de las Matas



Lo que iba a ser un turno de fin de semana normal y corriente se convirtió para el doctor Michelot Lamarre y la enfermera Silvia Rico en un 'non stop' de trabajo, incomunicados en el centro de salud de Mas de las Matas. La localidad turolense quedó también aislada por los efectos de la borrasca Gloria y ambos profesionales no pudieron ser relevados de su puesto hasta la mañana de este miércoles, cuando por fin se abrieron las carreteras y la nieve dio un respiro. Mientras tanto, Lamarre y Rico se afanaron en cuidar y atender a los vecinos del municipio “como unos campeones”, a juicio de Pilar Borraz, la coordinadora del centro.

Tres días aisladas en Castelvispal

Nevada en Castelvispal, una pedanía de Linares de Mora (Teruel). Meritxell Renard-Zafón

"Vinimos a celebrar San Antón con la familia y cuando quisimos recoger todo para marchar el domingo, ya no había salida"

En Castelvispal, una pequeña pedanía de Linares de Mora (Teruel), dos hermanas que trabajan en Tarragona llevan tres días aisladas por la nevada sin poder regresar al trabajo. "Vinimos con la familia y unos amigos a celebrar San Antón, por eso de no perder las tradiciones; los amigos marcharon el sábado y nosotros quisimos apurar un poco más y aquí estamos. El domingo cuando quisimos recoger todo ya no había salida", cuenta Meritxell.

Cortes de luz y de agua

Muchos de los núcleos de población que permanecen aislados por el paso de la borrasca se han quedado también sin luz y sin teléfono por culpa del temporal. Los cortes de luz y de agua se han sucedido a lo largo de la mañana en varias localidades de Teruel y el sur de Zaragoza, donde quedan 621 clientes que siguen sin suministro eléctrico en Daroca, Gallocanta, Berrueco, Castejón de Tornos, Las Cuerlas y Santed.

Según informa el Gobierno de Aragón en una nota, durante la noche se ha trabajado de la mano de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el apoyo a los equipos de Endesa para restablecer el suministro en el Matarraña y el Bajo Aragón. Pero a pesar de que se han ido instalando generadores en muchos puntos, todavía quedan 3.000 clientes afectados por los cortes de luz en estas comarcas.

En la Ibérica zaragozana, la UME también ha apoyado a Endesa y continúan las labores en la zona de Daroca, Santed y Gallocanta, donde la gran acumulación de nieve ha provocado averías en la red eléctrica al haber arrastrado varias torres.

"Ahora se trabaja en la localización exacta del motivo de estas averías, una labor que también se realiza desde un helicóptero", señala la DGA.

En total, se han instalado 20 grupos electrógenos que dan un servicio provisional a varios núcleos y se han solicitado diez más.

En la provincia de Teruel hay instalados grupos en Calanda, Peñarroya, Fórnoles, Ráfales, Arens de Lledó y Ariño, "las localidades en las que tenía problemas el mayor volumen de clientes", añaden.

En la Ibérica zaragozana, se trabaja ahora en Berrueco, Castejón de Tornos, Cubel, Daroca, Gallocanta, Santed, Used y otros pequeños núcleos.

Del Bajo Aragón, las principales afecciones se están registrando en Valderrobles, donde se están coordinando los trabajos con la UME para instalar grupos electrógenos.

Por su parte, la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha asegurado este miércoles al término de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado que la prioridad es “rescatar” a las localidades aisladas y recuperar el suministro eléctrico. “Es imprescindible y urgente resolver este problema”, ha asegurado. El nivel 2 de emergencia, ha incidido, seguirá "mientras haya municipios incomunicados, sin luz ni telefonía", en el marco de un temporal que es ya "de magnitudes históricas".