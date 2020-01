Aragón mantiene el nivel 2 de emergencia ante un temporal de magnitudes "históricas"

La DGA mantendrá el nivel 2 de emergencia del Plan Territorial de Protección Civil ante un temporal “de magnitudes históricas”. La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha asegurado este miércoles al término de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado que la prioridad es “rescatar” a las localidades aisladas y recuperar el suministro eléctrico. “Es imprescindible y urgente resolver este problema”, ha asegurado. El nivel 2, ha incidido, seguirá "mientras haya municipios incomunicados, sin luz ni telefonía".

Los efectivos del Gobierno autonómico ayudarán a Endesa a identificar las averías y acceder a estas zonas. La previsión, según la consejera, es hacer una valoración desde helicópteros esta misma mañana aprovechando la remisión del temporal. Pérez ha destacado que se ha trabajado “durante toda la noche” para resolver las incidencias en el Matarraña, Ariño y la Ibérica zaragozana. No se puede asegurar, no obstante, cuándo se recuperará el servicio, ya que hay zonas en las que todavía no se ha detectado la causa.

El Gobierno aragonés también solicitará apoyo a Fomento para despejar, ahora que la A-23 y las nacionales están “más despejadas”, la red secundaria, con especial atención a las carreteras autonómicas y provinciales aún afectadas. En las últimas horas, ha explicado la también portavoz del Gobierno, se han incorporado cinco palas, cargadoras y entre tres y cuatro quitanieves más. Se cuenta, asimismo, con el apoyo de cuatro equipos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Respecto al deshielo, Pérez ha asegurado que se vigila con especial atención la evolución del Matarraña y el Guadalope, y que el temporal también ha empezado a provocar problemas de suministro en varias localidades. Y en cuanto a las rutas escolares, ha detallado que se han suspendido “en su totalidad” en la provincia de Teruel, y que en la de Zaragoza se ha ampliado el número de cancelaciones. En total, según las estimaciones de la DGA, habría unos 2.500 escolares afectados.

En este temporal, ha afirmado la consejera, han concurrido tres circunstancias: la cantidad de nieve, con acumulados de más de un metro en multitud de localidades; la ventisca, que recubría a los pocos minutos las zonas que iban despejando las quitanieves, y la extensión, ya que Gloria ha afectado a la práctica totalidad de las comarcas turolenses, la Ibérica zaragozana y la zona de Belchite.

