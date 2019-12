Las noticias más leídas en 2019

1

Enero: Cierre de Los Portadores de Sueños

La librería zaragozana Los Portadores de Sueños, de Eva Cosculluela y Félix González, Premio Librería Cultural que otorgan Cegal y el Ministerio de Cultura, de 2012, anunció su cierre tras 14 años de ingente actividad cultural y de presencia en el panorama cultural aragonés y español. La crisis económica, el descenso de la venta de libros y la pujanza del gigante americano Amazon precipitaron el adiós de este espacio. "La principal razón del cierre es económica: no vendemos los libros suficientes para que la librería sea viable y las cuentas no nos salen de ninguna manera. Somos una librería de fondo y tener las estanterías llenas de libros supone tener un capital inmovilizado enorme, y la inversión que hay que hacer en comprar las novedades que salen cada mes es altísima... Abrimos en 2004 y la crisis llegó muy pronto, en 2009: llevábamos solo 5 años y no nos había dado tiempo a consolidar el negocio", explicaron sus dueños. Con todo, en el doloroso adiós, el balance "es maravilloso".