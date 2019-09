La historia bilbilitana que inspiró una canción de Amaral

"Si tú sintieras el poder de mi interior, si comprendieras el lenguaje de mi cuerpo". Este es un fragmento de los versos que componen la canción 'Peces de colores', una de las composiciones que integran el nuevo disco de Amaral y que se inspira en la historia de Gabriel Delgado, el joven trans de Calatayud que consiguió el cambio de su nombre registral, el que aparece en el DNI, tras un proceso de meses de lucha y recogida de firmas.

“Cuando nos llamaron para saber si queríamos que dijeran abiertamente en qué se habían inspirado fue una sorpresa tremenda, no nos esperábamos que Amaral hubiera reparado en mi caso. Ellos, que han sido la música de la familia”, reconoce el propio Gabriel. “La primera reacción fue maravillosa y nos echamos a llorar porque nos contaron que 'El universo sobre mií' fue la primera canción que cantó Gabriel con tres años”, explica por teléfono Eva Amaral.

En este sentido, la artista zaragozana detalla que “estábamos haciendo una canción que hablaba del dilema que siente una persona cuando se siente más allá de lo que es por fuera, pero nos dimos cuenta, gracias a Gabriel, que el enfoque no era el correcto. No había dilema, no hay contradicción, como él diría no soy un error”.

Eva Amaral y Juan Aguirre se enteraron del caso de Gabriel a través de las noticias y de las declaraciones que dieron él, su madre, Pilar Suárez; y su hermana, Irene. “Vieron que la persona lo tiene claro, que no hay división interna”, apunta Gabriel. “Nos noqueó que una persona tan joven tuviera esa seguridad y esa serenidad”, confiesa Amaral.

Para Gabriel, con todo preparado para empezar mañana las clases de 1º de Bachillerato, reconoce que “en el Instituto Leonardo de Chabacier, desde que comuniqué mi decisión de cambiar de nombre siempre me han apoyado y facilitado todo”. Este año, como novedad, y tras los cambios en su documentación, el proceso ha sido algo diferente: “Tuve que ir con un tocho de papeles para poder actualizar toda la información: libro de familia, fotocopia del DNI…”. Ahora reconoce que “ha sido muy satisfactorio, por ejemplo pedir las becas a mi nombre y te das cuenta que por fin ha acabado todo”.

Sin embargo, la canción también ahonda en una idea: la comprensión. “Es un llamamiento a la sensibilidad de todos, pero en especial de aquellas personas con responsabilidades, para que se pongan en la piel de quienes están en esta situación”, subraya Amaral. “Me he sentido muy bien sabiendo que mi caso había llegado a tanta gente y llegado a tantas personas, a personas trans para darles esperanzas y unos artistas para que difundan esta historia”, sentencia Gabriel. "Quiero encontrar mi sitio" repetía Amaral en 'El universo sobre mí' y parece que en esta historia todos lo han encontrado.