Cierra la librería Los Portadores de Sueños, tras 14 años en la vanguardia de la cultura

La noticia ha sonado como un aldabonazo inverosímil, que pocos esperaban y menos se creían: la librería Los Portadores de Sueños, de Eva Cosculluela y Félix González, Premio Librería Cultural que otorgan Cegal y el Ministerio de Cultura, de 2012, cerrará a finales de mes y principios de febrero tras catorce años de ingente actividad cultural y de presencia en el panorama cultural aragonés y español. El escritor Enrique Vila-Matas dijo: "Esta librería es el abismo".

Eva y Félix explican su decisión: "La principal razón del cierre es económica: no vendemos los libros suficientes para que la librería sea viable y las cuentas no nos salen de ninguna manera. Somos una librería de fondo y tener las estanterías llenas de libros supone tener un capital inmovilizado enorme, y la inversión que hay que hacer en comprar las novedades que salen cada mes es altísima... Abrimos en 2004 y la crisis llegó muy pronto, en 2009: llevábamos solo 5 años y no nos había dado tiempo a consolidar el negocio".

El sector del libro ha cambiado mucho. Añaden: "En los últimos años se han dado cambios importantes en el modelo de consumo y de ocio: cada vez hay menos clientes jóvenes en las librerías y más que compran ‘on-line’; y en cuanto al ocio, con la irrupción de las redes sociales, las tabletas y los teléfonos móviles, el tiempo que destinábamos a leer ahora lo dedicamos a mirar Facebook y subir fotos a Instagram... Vivimos, además, en un momento muy rápido, en el que hay que hacer todo el rato varias cosas a la vez para no tener la sensación de estar perdiendo el tiempo: podemos ver una serie mientras contestamos un ‘whatsapp’ y tuiteamos que la serie es fantástica, ningún problema. Pero si leemos solo hacemos eso, es una actividad exigente que requiere atención exclusiva".