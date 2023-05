Día mundial del reciclaje: una responsabilidad con el futuro

Una práctica vital para el planeta, cada vez más integrada, pero con retos por delante La Unesco impulsa cada 17 de mayo la celebración del Día Mundial del Reciclaje con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de tratar los residuos correctamente para proteger el medioambiente.

Empresas comprometidas

Beneficios de dar nueva vida a los materiales

Practicar las tres “erres” más importantes conlleva ciertas ventajas que, a largo plazo, nos ayudarán a contar con recursos naturales más tiempo, así como a alargar y proteger la vida sobre la superficie de nuestro planeta

Cómo parar la degradación medioambiental El reciclaje es una de las claves más importantes para salvar el planeta. A ella se le suman otras prácticas como reducir, reutilizar, reflexionar y reclamar.

Zaragoza, primera ciudad del mundo sin residuos La ciudad contará con una nueva planta de tratamiento de residuos que convertirá todos los deshechos que no se pueden recuperar o en metanol e hidrógeno, fuente de energía.

Claves para acertar: un color para cada residuo

Si no se tiene claro en qué contenedor hay que depositar el residuo que queremos reciclar, lo más práctico es dejarlo en el de basura no orgánica para no estropear el trabajo de separación que han llevado a cabo el resto de personas