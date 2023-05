Cómo parar la degradación medioambiental

Reducir, reutilizar, reciclar, reflexionar y reclamar. Son las cinco ‘R’ que pueden salvar el planeta. Pero, para ello, se necesita la colaboración de todos los agentes sociales y países del mundo.

Entre los beneficios del reciclaje se encuentra la reducción en el volumen de residuos, la preservación de los recursos naturales, el ahorro de energía, la disminución de la contaminación o la reducción de costes asociados a la producción de nuevos bienes.

La Unión Europea ha marcado como objetivo que los países miembro logren tasas de reciclaje de un 75% en papel y cartón, un 50% en plásticos y aluminios, un 70% en metales ferrosos y vidrios, y un 25% en madera para 2025. Asimismo, la normativa europea establece que el reciclaje de los residuos urbanos debe alcanzar el 60% en el año 2030. Ante estas cifras, es evidente que a España le queda un largo camino por delante, puesto que varios de sus ratios de reciclaje se encuentran muy por debajo. Como nota positiva, cabe destacar que, según indica la European Plastic Recycling and Recovery Organization (EPRO), España se sitúa entre los primeros puestos de reciclaje de plásticos con un 51,5%, superando a países como Reino Unido, Suiza o Francia.

El Día Mundial del Reciclaje sirve para poner sobre la mesa la necesidad de separar los residuos de manera adecuada, puedan ser tratados posteriormente y no terminen en el vertedero. Pero no hay que olvidar que reciclar debe ser un hábito, no un hecho puntual. De nada sirve llevar la regla de las cinco ‘R’ hoy por bandera si mañana va a quedar en el olvido.

Las 5 'R'

1 Reducir Es la base de todo y el primer paso para lograr detener la degradación medioambiental. Hace referencia a la imperiosa necesidad de disminuir el consumo y los residuos generados día a día. Para ello, habrá que tener especial cuidado con los productos de ‘usar y tirar’, sustituyéndolos por otros de mayor durabilidad. Por ejemplo, llevar bolsas de tela al supermercado para evitar utilizar las de un solo uso, optar por comprar la fruta suelta y no en envases de plástico, cerrar el agua al enjabonarse en la ducha o no dejar encendidas las luces de toda la casa son algunos ejemplos de buenas prácticas. 2 Reutilizar Apela a dar una segunda vida a lo que ya tenemos en lugar de tirarlo para comprar algo nuevo. Utilizar la cara blanca de los papeles impresos para apuntar ideas o dibujar, usar los frascos de cristal para guardar especias o legumbres, hacer bisutería con las cápsulas del café, donar la ropa vieja, fabricar juguetes con cartones… Asimismo, si se rompe o se deteriora algo, hay que tratar de repararlo antes de desecharlo por uno nuevo. Al igual que, si se estropea el ordenador o el coche hace un ruido extraño, lo llevamos a un experto para que lo arregle, se debe hacer lo mismo con otros objetos aunque sean más baratos. 3 Reciclar El contenedor azul para papel y cartón; el amarillo para plásticos y el verde para el vidrio. Todo el mundo conoce la teoría, pero aún hay personas que, o bien por falta de espacio o por que no se han puesto a ello, no separan los desechos en casa. Es muy importante que esta práctica se extienda entre toda la población, porque ayuda enormemente al planeta. Aunque se disponga de poco espacio para las basuras, se pueden colocar cajoneras pequeñas, una encima de otra, destinadas a los diferentes residuos. De esta forma, aunque se tenga que sacar la basura más a menudo, suele haber contenedores de reciclaje a pocos metros del hogar. Además de los tres mencionados, existen contenedores para reciclar materias orgánicas, pilas, medicamentos o aceites. 4 Reflexionar Tomar conciencia del peligro que vive el planeta y de cómo ciertas acciones que se consideran cotidianas pueden agravar la situación es fundamental para iniciar un cambio real. Por ello, conviene analizar esas prácticas diarias que pueden tener un impacto negativo en la naturaleza y pensar si existen alternativas mejores. Además de las actividades individuales, este concepto hace también referencia a la industria y a la necesidad de repensar y rediseñar los productos para que tengan una menor huella ambiental, una mayor vida útil y puedan ser reciclados posteriormente. 5 Reclamar Esta 'R' invita a los consumidores a exigir a las autoridades, ya sean públicas o privadas; a las empresas, y a los distintos agentes sociales a tomar medidas para proteger a la naturaleza y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a largo plazo. Reclamar a las instituciones más medidas para conservar y recuperar el medioambiente, solicitar más infraestructuras para poder reciclar, pedir un mayor apoyo a las energías renovables, demandar una mayor formación en materia medioambiental, pedir que disminuya el uso de los envases plásticos de ‘usar y tirar’...