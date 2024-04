Día de la moda sostenible: guía de términos y ruta de tiendas por Zaragoza

El 24 de abril de 2013, 1.127 personas murieron, la mayoría mujeres y muchos niños, en el derrumbamiento del Rana Plaza, un edificio que albergaba en la ciudad de Savar, en Bangladesh, varias fábricas textiles en las que se trabajaba en penosas condiciones (también para empresas españolas). El día anterior al desastre, en el que resultaron heridas más de 2.000 personas, unas grandes grietas lo anunciaron, pero los responsables decidieron ignorarlo. La magnitud de la tragedia puso (al menos) sobre la mesa el escándalo de los métodos inhumanos de una gran parte de la industria textil y de las grandes cadenas de la moda que, desde entonces, son vigiladas de cerca por oenegés y diversos grupos de presión.

Fashion Revolution es uno de ellos. Impactadas por lo ocurrido en el Rana Plaza, las londinenses Carrie Sommers y Ursula Castro pusieron en marcha en 2014 esta campaña que lucha desde entonces por que las industrias textiles expliquen las condiciones en que se hacen sus productos. En este 2024 la conmemoración continúa, sobre todo a través del lema 'Who made my clothes' (Quién hizo mi ropa') que anima a los consumidores plantearse en qué condiciones se fabrica la ropa que compran.

En estos años, si bien la industria de la moda continúa entre las más contaminantes del mundo y sigue predominando el consumo compulsivo de prendas de precios en ocasiones irrisorios, están ya muy implantados otras maneras de acercarse a la moda, que tienen la sostenibilidad en el centro de muy diversas maneras. Muchas de ellas tienen tienda o marca en Aragón.

Estas son diferentes formatos de la moda sostenible y sus ejemplos en Aragón.

Upcycling:

Crear ropa nueva a partir de otra ya existente o a partir de desechos. La idea es transformar en una prenda mejor o con más diseño.

La colección más vanguardista de Nacho Lamar: L'Amar Contemporary. Oliver Duch

Así es Dasein: una puerta al espíritu creativo de Berlín en las Delicias Francisco Jiménez

Un ejemplo en Aragón puede ser el trabajo de L'Amar Contemporary que con su inspiración en el trampantojo es capaz de convertir en moda un tejido de los más funcional, como un saco de café.

En Dassein Hub, que parece como un trocito de Berlín en las Delicias, la idea del upciclyng también preside su filosofía y se dan talleres.

Re-styling

Rediseñar o retocar prendas ya existentes para darles una segunda vida. Tiene mucho que ver también con el DIY (el 'do it yourself' o hazlo tu mismo).

La Mercería Ibarra, en la calle Vírgenes de Zaragoza. Toni Galán

Piezas de bisutería en la tienda Abalorios. Guillermo Mestre

En Zaragoza hay numerosas tiendas de accesorios y mercerías que venden todo tipo de adornos para darle una vuelta de tuerca a un 'look': pasamanerías, plumas, petachos o botones de fantasía, como las mercerías o las tiendas de abalorios.

Moda vegana

Prendas cuyos materiales o proceso de producción no implican ningún tipo de daño animales. No utilizan materiales de origen animal ni derivados.

En Cris B, trabaja ella mismas las prendas. Todas son ecológicas. Francisco Jiménez

En Zaragoza una de las marcas abanderadas de este movimiento es Cris B, una pionera que lleva años diseñando bolsos, mochilas y todo tipo de accesorios con las premisas de lo vegano.

Imágenes de la tienda MasKDivina en Zaragoza. Toni Galán

Zrift Shop: una nueva manera de comprar segunda mano. Toni Galán

Segunda Mano

Segunda mano: ropa ya usada en buen estado que se vende a precios asequibles. En Zaragoza hay muchas iniciativas al respecto como por ejemplo Arropa2 a las que últimamente se les han añadido otras como Zrift Store (Antonio Agustín, 1) o MasKDivina (San Lorenzo, 37).

Gabardinas de Burberrys a la venta en la tienda zaragozana Kashmir, en la calle Santo Dominguito de Val. Kashmir

Vintage

No tiene por qué ser segunda mano, pero sí con años encima. Es uno de los fenómenos más en auge de los últimos años. En Zaragoza hay ya mucha oferta al respecto: Grey Gardens Vintage (Órgano, 3), Kashmir (Santo Dominguito de Val), Blue Velvet Vintage Clothing (Méndez Núñez) o Horst (San Jorge, 11). Black Light (San Lorenzo, 37) o Revibe (Arzobispo Apaolaza, 11).

Reciclaje o downcycling:

Crear prendas o complementos a través de materiales de desecho o ya existentes.

Kilómetro cero:

Productos de proximidad. El término se utiliza mucho en alimentación, pero comienza a extenderse también en la moda. Se valora lo 'hecho en España', pero, sobre todo, lo hecho en tu propia ciudad.

Diseños de la firma aragonesa Shiwa. shiwa

En Zaragoza la marca Shiwa se preocupa por este aspecto. “Cada tejido se escoge de forma consciente, por su calidad, y los materiales se compran en comercios de proximidad para dar apoyo a las tiendas locales", cuenta su diseñadora. “Cada pieza es una edición limitada y se confecciona bajo pedido para que sea exclusiva. Este método también ayuda a no acumular stocks innecesarios”.

Moda de archivo

El ‘vintage’ y la ropa de segunda mano han dejado de ser ‘raras avis’ para insertarse con normalidad a la hora de llenar un armario. Pese a la sencillez de su premisa, el concepto está en constante evolución hasta el punto de haber acabado siendo abrazado por las propias firmas de lujo en lo que se ha venido en llamar ‘moda de archivo’. Sus directores creativos se han aficionado a revisitar diseños del pasado, una suerte de autohomenaje y de reafirmación de su importancia histórica frente a la ‘moda pronta’.

Boutique Paloma. Rubén Losada/Fotografiarte

En Zaragoza, la moda de archivo tiene su epicentro en la Boutique Paloma (Coso esquina con Alonso V). Allí su estilista va a la caza y captura de piezas singulares de temporadas anteriores, generalmente de colecciones de grandes diseñadores o marcas. Si bien conviene subrayar que este hecho no es exactamente lo que le da a la prenda su valor ‘per se’, sino, sobre todo, su valor artístico, su singularidad o su calidad de icónica o representativa de un determinado momento de la historia del diseño. Tampoco su antigüedad es lo más determinante: una codiciada prenda de archivo puede ser de hace diez años o, incluso menos.

Insideout:

Traducido como "de dentro a afuera" es un término anglosajón que se refiere a la costumbre de mirar la etiqueta para saber dónde están hechos los productos.

Delantal de Qooqer Qooquer

Esa preocupación la tienen desde hace años en Qooqer, una marca nacida en el Matarraña turolense, pensada para el mundo de la cocina y que tiene particular preocupación por los materiales que utilizan en sus diseños, cada vez, más: delantales, polos, sobrecamisas...

Elisa Muresan, con uno de sus modelos. Elisa Muresan

Moda ética

Engloba a la preocupación por el origen de los materiales y los procesos industriales, pero sobre todo de las condiciones en las que se encuentran los empleados que realizan las prendas.

Elisa Muresan tiene en este sector calidad de pionera. Su marca fue de las primeras en apostar de manera integral por la moda ética y respetuosa con el medio ambiente. Ha sido también en estos años una descubridora de nuevos tejidos.

Zapatos de Ray Musgo. Ray Musgo

Slow fashion:

Movimiento en el que productores y consumidores son conscientes del impacto que produce la industria textil y sus hábitos de consumo.

De él son buenos representantes Lorena Gasco y Javier Sánchez, los fundadores de la marca de zapatos sostenibles Ray Musgo con en la calle de Pedro María Ric y que no paran de innovar en el sector.

Swap

La traducción literal del inglés es "intercambio". Hace referencia a personas que se encuentran para intercambiar ropa. Normalmente, se hace en forma de pequeñas fiestas o encuentros sociales (swap-party). cada swap-party propone sus propias reglas en cuanto a tipo de ropa o estado de la misma.