La moda atemporal no tiene por qué ser básica: 12 marcas de ropa que desafían con gracia a las tendencias

La moda no es solo la más pura tendencia. También hay una barra cada vez más surtida en la que elegir prendas que resistan más allá de cada temporada, no solo por la calidad de sus tejidos o de su confección sino por un diseño atemporal cuya vigencia perdura y que no siempre es sinónimo de un estilo básico. Algo que resulta más interesante si cabe a la luz de estos tiempos. Valgan estas 12 marcas, muchas españolas, alguna aragonesa o que se puede comprar en Zaragoza, como botón de muestra.

Shiwadesign

Esta marca zaragozana tiene detrás a Alba Royo, quien apuesta por un diseño sostenible de piezas geométricas en tonos que huyen de la estridencia y que atienden a las siluetas femeninas más diversos. Tiene tienda 'on line' y algunos puntos de venta en Zaragoza como La Modateca o Serendipia.

Adolfo Domínguez

Icono inmarcesible de la moda española, lleva décadas demostrando que la comodidad y la intemporalidad no están reñidas con la elegancia ni con la modernidad. La marca creadora del famoso lema de 'la arruga es bella' sigue haciéndole honor ahora no solo haciendo referencia a uno de sus tejidos estrella, el lino, sino también a su voluntad de atender a un público de todas las edades. Como prueba, es de las pocas firmas que incluye entre sus modelos a mujeres maduras. Su web, por cierto, está de rebajas.

Dos modelos de Adolfo Domínguez. Adolfo Domínguez

Roberto Verino

En la estela de Adolfo Domínguez, esta firma es otro exponente de la orla dorada del diseño gallego. En su caso, el diseñador y bodeguero ha puesto el acento en un estilo más clásico.

Roberto Verino: blanco y clásico. Roberto Verino

Elisa Muresan

La moda ecológica y sostenible plantó una de sus primeras picas en Zaragoza de la mano de Elisa Muresan. Su tienda en la calle de Pedro María Ric de Zaragoza sigue siendo una cita, a precios más que razonables, con el diseño sin estridencias. Muresan no deja apenas hueco para el estampado en unas prendas donde la audacia del patrón es la que manda. Atención también a sus camisetas marineras.

Ray Musgo

Casi pared con pared con Elisa Muresan tiene su escaparate a pie de calle Ray Musgo. Misma filosofía, en este caso aplicada al diseño de calzado. La comodidad es la premisa principal de esta marca aragonesa, que triunfa en países como Alemania y en la que todo, desde los procesos a los materiales, son completamente sostenibles.

COS

Sin sede aún en Aragón, queda la posibilidad de adquirir sus productos 'online' o bien desplazarse a las sedes más cercanas, en Barcelona, Madrid, Bilbao, San Sebastián o Valencia. Este hijuelo del gigante H&M despliega toda la intemporalidad arquitectónica de los diseños nórdicos con una razonable ratio calidad-precio. La firma ha sido capaz de mantener temproada tras temporada sus diseños más exitosos y sus locales disponen de unos probadores inusualmente amplios y cómodos para ser una gran cadena.

Uniqlo

Los aragoneses tampoco tienen muy a tiro el que es el último fenómeno llegado a España de la moda internacional. La firma japonesa, famosa por sus básicos, ha desembarcado recientemente en Barcelona y Madrid con sus colecciones de calidades por encima de la media de las grandes cadenas (particularmente en el algodón y el punto) y sus diseños de riesgo tirando a cero. Uniqlo más que intemporal de puro básico. Una opción siempre ganadora.

Modelos de Uniqlo. Uniqlo

Paloma Wool

La cantante Amaia Romero, famosa por ganar 'Operación Triunfo' y ahora empeñada en forjarse una carrera en el mundo del pop alternativo, es la imagen de esta firma catalana, rabiosamente juvenil y con evidente regusto 'vintage'.

Rita Row

Proximidad, calidad, ética en los procesos y sabor mediterráneo es lo que promete esta marca nacida en 2013 en la localidad gerundense de Gerona. Líneas depuradas, colores naturales y práctica ausencia de estampados son algunas de las constantes estilísticas de la marca, que en Zaragoza se puede encontrar en Vorne.

Lucía Rodríguez

Esta diseñadora afincada en Zaragoza cuyos modelos se pueden encontrar, por ejemplo, en La Modateca, está estos días triunfando con sus mascarillas, pero no deja de lado su línea de moda de estilo urbano.

Una sudadera de Lucía Rodríguez. Lucía Rodríguez

Native Youth

Precios asequibles y diseños contemporáneos y urbanos para esta marca procedente de Manchester que en Zaragoza tiene su punto de venta en Tequila Sunset. Tiene diseños para hombres y mujeres que van de lo 'sport', sobre todo en el caso de la línea masculina a, incluso, prendas que pueden hacer un muy honroso papel para reuniones más arregladas.

Camisetas de Native Youth. Native Youth

Tribandrum

El barrio de la Magdalena tiene un espacio abierto a los tejidos llegados de la India con los que en Tribandrum se hacen diseños de colores muy combinables y patrone cómodos. La tienda tiene también un amplio surtido de complementos, con bisutería y bolsos muy interesante.