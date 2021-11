Un trozo de Berlín aterriza en el corazón de las Delicias

Nacida en Granada, formada como diseñadora de moda, patronista y estilista en Barcelona, con un espíritu creativo madurado en Berlín, Lucía Rodríguez ha recalado finalmente en Zaragoza donde abrirá, en pleno barrio de las Delicias, una puerta que conecta con el espíritu de la efervescente ciudad alemana.

Este miércoles a las 10.00 iniciará su andadura Dasein, un espacio para la creatividad, el arte y el diseño que ocupa un amplio local en la calle Vidal de Canellas de Zaragoza.

"Dasein es un término alemán relacionado con el concepto de Heidegger sobre el aquí y el ahora, de la existencia en relación a los demás", explica Lucía. Por eso, el proyecto aspira a convertirse en un punto de encuentro donde "pasen cosas". "De los años que viví en Berlín he querido traerme esa libertad, esa creatividad y ambiente artísticos, pero sobre todo la voluntad de comunidad que se respira en las calles".

Dasein tiene tres patas. Una es una tienda que se añade a la 'on line' de la firma de Lucía Rodríguez, único punto de venta hasta ahora. Nada más entrar en el espacio, al visitante le reciben las colecciones de Lucía, prendas de aire deportivo y urbano, con un toque sofisticado: "Creo que mi moda es muy ecléctica en cuanto a los tejidos, que es lo que más disfruto junto a jugar con el patronaje, soy una enamorada del pachtwork, del 'collage' textil, como me gusta llamarlo".

La misma 'técnica' ha aplicado en su nuevo proyecto, porque lo que busca es mezclar a gentes diversas con un nexo de unión creativo. Así surgen las otros dos puntos de apoyo de Dasein. Por un lado, una sala de exposiciones. Ahora mismo hay una a cuatro bandas con los trabajos de las artistas plásticas La Thorn, La Cosba, Julen Moose y Clara Sancho. Por otro, se ofrece como un 'coworking' textil, a la par que se impartirán talleres de costura.

El 'coworking textil' permitirá hacer uso de las instalaciones, desde mesas de patronaje a máquinas de coser o planchas. "Me consta que hay gente que diseña pero que, sobre todo si está empezando, no tiene taller propio". En cuanto a los talleres, de momento se ofrecen tres: uno de costura para principiantes, otro para niños (se hará un estuche) y otros de carácter personalizado. A partir de febrero habrá clases regulares. Las reservas ya pueden hacerse en la cuenta de Instagram @dasein_hub o en el correo electrónico info.dasein@gmail.com.

El amplio local, que llevaba años cerrado y antes fue una mercería y un taller de suministros, entre otras cosas, está reformado por la propia Lucía. Es muy luminoso y cuanta con dos estancias grandes, una para tienda y taller y otra para las exposiciones, actividades culturales y presentaciones o actos sociales.

Pero hay una cuarta pata de Dasein, quizá menos tangible pero para Lucía igualmente importante: la voluntad de hacer barrio. La diseñadora ha abierto su espacio multidisciplinar en las Delicias, barrio del que ella misma es vecina: "Pero no lo he hecho solo por tener el trabajo cerca de casa, sino sobre todo por aportar algo, para que proyectos de este tipo no sean solo cosa del centro o del casco histórico, para mí es importante apoyar lo local, lo cercano, la vida de barrio".