Abre L' Amar, la fantasía de un sastrecillo valiente en La Magdalena de Zaragoza

Al recién inaugurado espacio de Nacho Lamar en las puertas del zaragozana barrio de La Magdalena (San Vicente de Paúl, 26) no se le puede llamar tienda. Es mucho más. Basta pararse un rato frente a su escaparate para comprobar la sorpresa que con tan solo un par de días de andadura causa entre el vecindario y paseantes ocasionales que, móvil en mano, tratan de captar la singularidad del aura que emana.

De nombre L'Amar, con el que el zaragozano engloba su línea de sastrería masculina para fiesta y ceremonia, todo en el local es la fantasía de cuento de un sastrecillo valiente. Lamar siempre ha sido devoto del riesgo y la imaginación desbordantes, que despliega en otra de sus marcas, L'Amar Contemporary, también presente en la tienda-taller, y que explora, sobre todo, la idea del trampantojo.

Todo ese mundo de surrealismo y sorpresa, de humor, pero también de trabajo concienzudo y casi cuadriculado se sustancia en ese entorno que es al mismo tiempo una 'concept store', un taller y una experiencia en torno al arte y los sentidos.

L'Amar es un lugar diáfano, que puede verse de un solo vistazo desde cualquiera de sus rincones, y, a la vez, está lleno de detalles. Algunos saltan a la vista: una gran mesa más que centenaria preside la entrada. Está teñida de azul eléctrico, el color corporativo que aparece también en lugares insospechados, desde una chimenea de pega en la que el fuego es azul hasta en el baño. Otros guiños esperan al ojo atento, casi como un juego: unos libros que se esconden en la propia estructura de las paredes, una botella de cervezas rota que no es lo que parece, hay moscas en diversos formatos (otro de los fetiches del modisto) y hasta una oreja que escucha cuando Lamar no está. Hay cajones con arena (azul) que contienen gemelos, corbatas sostenidas en unas "manos de Dios" o una plancha que plancha... ¡paredes!.

No es de extrañar que entrar en L'Amar sea hacerlo dentro de un mundo de cuento y no solo por la decoración, sino también por la propia narrativa de la experiencia que Nacho ha diseñado para el cliente y que incluye una gran sorpresa que, como en las mejores historias, es mejor no revelar pero de verdad que deja a todo el mundo con la boca abierta. No la desvelaremos, pero sí que diremos que se trata de un homenaje a una de las sastrerías zaragozanas a las que Nacho admira: la desaparecida Sastrería Marco.

Ese compromiso con el pasado de su oficio y con su propia tierra se ve también cada rincón de L'Amar. Está presente -eso sí, con el original sello L'Amar- la cerámica de Muel o la obra de Goya, que tanto le han inspirado en algunas de las colecciones anteriores.

Detalles de la tienda de Nacho Lamar: una de las gorras de los uniformes del hotel de lujo de Canfranc diseñado por el modisto. Oliver Duch

En uno de los grandes escaparates también pueden verse algunos de sus desfiles, y algunas piezas de la colección que el zaragozano creo para la uniformación del hotel de lujo de Canfranc.

Con la apertura, Nacho Lamar deja diez meses de trabajo atrás. Le quedan por delante muchas citas con clientes para diseñar y confeccionar sus trajes de novio. Pero también no menos ideas para desarrollar aún más ese espacio que nuestro sastrecillo valiente quiere que sea un lugar vivo donde pasen muchas cosas.

