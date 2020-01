Test: ¿Cuánto sabes sobre sexo?

¿Dónde está el punto G?¿Cómo conseguir que una mujer tenga un orgasmo?¿Puedes deshacerte del herpes? O ¿qué edad tienes que tener para comprar preservativos? Son algunas de las preguntas más 'googleadas' sobre sexo.

Respecto tanto a las que se preguntan a Google como a las que no también, puedes poner a prueba tus conocimientos con este sencillo test de 10 preguntas. ¿Eres un 'Master of Sex' o alguien que necesita 'Sex Education'?

Soluciones al test

1. ¿Cuál es la vida útil promedio de un condón de látex?

Dependiendo de la lubricación y el espermicida que contengan pueden tener una vida útil de entre 3 y 5 años habitualmente. Por ello es recomendable revisar la fecha de caducidad antes de usarlos y no caer en estas siete prácticas que hacen peligrar la eficiencia del preservativo.

2. Una mujer no se puede quedar embarazada si está con la regla.

Es cierto que la menstruación señala el fin del ciclo de la ovulación, pero esto no significa que no haya que tomar precauciones durante el sexo. "Es totalmente falsa la afirmación que dice que durante la regla no hay riesgo de embarazo", indica el ginecólogo zaragozano y vocal de Medicina Privada del Colegio de Médicos de Zaragoza, Néstor Herráiz. "Da igual el momento del mes, siempre hay que protegerse de una fecundación no deseada o planificada, ya que existen ovulaciones de escape (que pueden favorecerse mecánicamente por el coito). Además, no todos los sangrados tienen por qué ser menstruales", advierte.

3. Aproximadamente, ¿cuántas terminaciones nerviosas tiene el clítoris?

Más de 8.000. De hecho, el juguete sexual femenino que ha revolucionado el mercado se centra en el placer de este pequeño botón.

4. ¿Cómo de grande es un pene erecto promedio?

"¿Cómo puedo tener un pene más grande de forma manual?" es otra de las preguntas más googleadas sobre sexo, y es que el tamaño de los genitales masculinos preocupa a más de uno. La respuesta a cómo de grande es un pene erecto promedio es entre 5 y 6 pulgadas, es decir, entre 12 y 15 centímetros.

5. ¿Cuánto tiempo aproximadamente puede sobrevivir el esperma en el cuerpo tras una eyaculación?

Los espermatozoides permanecen en la vagina entre 3 y 5 días.

6. Una mujer puede quedarse embarazada cualquier día del mes

Esto es falso. El ciclo tiene distintas fases a lo largo del mes y existen días clave en los que hay mayor y menor probabilidad. En función de esto trabaja la app española WOOM, que ya ha ayudado a más de 30.000 mujeres a quedarse embarazadas.

7. ¿Qué reacción química sucede en tu cerebro con la excitación sexual?

La dopamina es un neurotransmisor que se libera durante las relaciones sexuales, y está implicado en la motivación, atención el sueño o el humor.

8. ¿Cuál es la ITS más común en España?

El virus del papiloma humano, una Infección de Transmisión Sexual que está detrás del 10% de los cánceres de la mujer. En la mayoría de los casos desaparece de forma espontánea pero en un 15% la infección continúa y deriva en cáncer y lesiones diversas.

9. ¿Cuál es el juguete de placer femenino que ha revolucionado el mercado?

Si has prestado atención a la respuesta número 3, puede que ya sepas la respuesta. El juguete es el Satisfyer, un succionador de clítoris que estimula la zona erógena mediante ondas expansivas y pulsaciones, sin entrar en contacto directo.

10. ¿Qué es la anorgasmia?

Es una disfunción sexual que impide alcanzar el orgasmo. Tiene solución, que pasa por terapia psicológica, educación sexual y diversos ejercicios.