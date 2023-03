Accidentes de patinete: "La gente no está habituada a llevar casco y los golpes en la cabeza son habituales"

Con el 'boom' de los vehículos de movilidad personal (VMP), el patinete se ha convertido en un nuevo elemento a causa del cual llegan heridos a los servicios de Traumatología de la capital aragonesa, tanto por accidentes de tráfico como por atropellos.

"Es un nuevo elemento por el que vienen más lesiones. Sucede igual que con el pádel, que es un deporte que puede hacer todo el mundo independientemente de su forma física. Así, si antes venía mucho lesionado del baloncesto, ahora vienen por este deporte. Mientras que en temas de movilidad, ocurre con el patinete", explica el traumatólogo zaragozano Javier Muñoz, especialista en rodilla y cadera.

Aunque no hay todavía datos de los accidentes ocurridos en lo que va de año, fuentes municipales informan de que hasta finales de septiembre de 2022 se habían registrado 163 accidentes de VMP con lesionados en Zaragoza (144 de ellos leves, 17 graves y un fallecido; un joven que se cayó de su vehículo y se golpeó en la cabeza).

Por su parte, Sanidad no tiene registro del número de atenciones realizadas en los servicios de Urgencias a usuarios de patinete porque se contabilizan como accidentes de tráfico. No obstante, fuentes hospitalarias reconocen que van en aumento, al estar cada vez más extendido su uso. "En general, los accidentados son leves, si bien en alguna ocasión pueden presentar un traumatismo craneoencefálico, sobre todo si no llevaba casco, lo cual es una situación similar a lo que pasa con las bicis", señalan las mismas fuentes.

El patinete junto al vehículo contra el que chocó un conductor esta semana en Murcia. Ep

Desde este servicio hospitalario del Clínico, recuerdan también que hay que tener en cuenta la edad del conductor, ya que la población más joven está acostumbrada a usar patines desde niños, y no así personas con cierta edad, para las que esta costumbre tan extendida ahora no existió en su infancia. "Hay, de hecho, algunos modelos de determinados fabricantes que llevan por escrito la recomendación de 'para menores de 50'", indican fuentes consultadas.

En esta cuestión, y en la forma física, repara también el traumatólogo Javier Muñoz, al hablar del perfil de usuario y paciente que llega herido por atropello o accidente de patinete a estos servicios. "La gente que usa la bicicleta tiene una forma física media o alta. El patinete, sin embargo, lo puede utilizar cualquier persona con una forma física nula… Aunque mayoritariamente hay un perfil de gente joven, que ronda los 18-40 años", añade.

Este doctor insiste en que se trata de un vehículo "bastante inestable", utilizado por gente de cualquier estado físico y cuya agilidad no es la misma que la de un usuario de bicicleta. "Puede que por eso sean más propensos también a las caídas", cavila este especialista.

Aunque reconoce que en Traumatología no han dejado de ver roturas de cadera y de rodilla en ancianos, una de las patologías más frecuentes que operan, también han aumentado las lesiones producidas por accidente de patinete, un medio que al no tener una rueda grande, es relativamente inestable si choca con un pequeño bordillo, se desplaza por la vía del tranvía o realiza un giro correctamente pero que el otro conductor no lo ve.

"Es un nuevo elemento por el que vienen más lesiones. Independientemente de la velocidad, el hecho de que el patinete es un elemento de movilidad nuevo con el que todavía no estamos totalmente familiarizados y, que en Zaragoza es verdad que es una ciudad que hay mucho carril bici, hace que aumente la probabilidad", asegura Muñoz, que alude a otra cuestión importate: los atropellos.

"El peatón sí que está totalmente mentalizado de por dónde puede o no cruzar en lo que concierne al peligro del coche. Sin embargo, muchas veces por el carril bici circulan de manera menos correcta, y ya sea por culpa de uno -que cruza por donde no debe- u otro -que no frena- ocurren este tipo de accidentes en los que al final hay dos lesionados, el usuario del patinete y el propio peatón arrollado", advierte.

Lesiones frecuentes

Las lesiones más frecuentes en caso de accidente de patinete suelen ser de clavícula, una fractura que tradicionalmente siempre ha sido de bicicleta o de moto. "Cuando ha venido un usuario de patinete de 40 años con la clavícula rota, le preguntas cómo se lo ha hecho, si con la bici o con la moto, y te dice que en patinete. Es la novedad, y ya vemos que son muy habituales", relata este traumatólogo, que cita entre otras lesiones también frecuentes en estos casos las fracturas de tobillo o de muñeca, relacionadas "con lo primero que se echa al suelo al caer", la mano.

"Los traumatismos craneoencefálicos, que son bastante habituales, pueden verse agravados porque son usuarios que normalmente no utilizan casco"

"El patinete es un vehículo en el que la gente tampoco está habituada a llevar casco y los golpes en la cabeza son habituales también. Por frecuencia, diría que lo más habitual son lesiones en la extremidad superior: vemos bastante frecuentemente lesiones de clavícula o de húmero proximal, además de fracturas de radio distal (la muñeca) y traumatismos craneoencefálicos, que son bastante habituales y pueden estar agravados porque no llevan protección", puntualiza Muñoz.

A la pregunta de si recomendaría a estos usuarios llevar casco, este traumatólogo se muestra completamente a favor, si bien cree que la obligatoriedad de esta medida podría dar pie a confusión. "Es posible que esto cambie y nos obliguen a llevar cascos a bicis o patinetes, porque se trata una lesión muy frecuente que puede revestir gravedad si no van con la cabeza protegida. Personalmente, el casco podría ser una medida recomendable, pero también entiendo que el patinete es un mundo, que muchos utilizan el de alquiler, y si ni siquiera es tu propio vehículo probablemente no sea muy normal llevar un casco encima, porque al final es un trasto con el que cargar", opina.

En cualquier caso, cree que si la población se ha acostumbrado a usar el cinturón de seguridad en el coche, entiende que "quizás en un futuro" sea necesario usar el casco en este medio por norma o por ley. "Yo creo que en el futuro es una cuestión muy regulable y me parecía razonable que fuese un elemento necesario porque no procede llevar la cabeza sin protección", añade.

Campañas de seguridad vial

Por su parte, la Policía Local de Zaragoza pondrá en marcha el próximo lunes una nueva campaña especial de vigilancia de vehículos de movilidad personal y bicicletas, que incidirá en la seguridad vial para prevenir accidentes y garantizar los desplazamientos seguros.

"Se enmarca en la estrategia que está desarrollando el Ayuntamiento para concienciar sobre la importancia de movernos de forma segura, respetando las normas de circulación y evitando distracciones porque es la forma de garantizar una adecuada convivencia entre todos los que compartimos calles y aceras", subrayan fuentes municipales.

En esta línea, los agentes lanzaron el pasado otoño la campaña de concienciación 'Un segundo, una vida rota', que sigue vigente para evitar atropellos y tiene una línea especialmente dirigida a los usuarios de VMP. "Queremos que sean conscientes de dos cosas: que conducen un vehículo y, como tal, deben respetar las normas de circulación; y su vulnerabilidad frente a otros", recuerdan los agentes.

Por todo ello, la Policía Local insta a estos usuarios a extremar la precaución, respetar las prioridades de paso, evitar circular con auriculares o velocidad excesiva, utilizar el casco recomendando y llevar elementos reflectantes… En la misma campaña, incorporan también mensajes dirigidos a los conductores de otros vehículos para que respeten la prioridad de paso de peatones, bicis o VMP donde corresponda y eviten así distracciones. Además, fuentes municipales recuerdan que que desde el consistorio se trabaja también en la formación en materia de seguridad vial de los colectivos más vulnerables, entre ellos la infancia y adolescencia. Se hace a través de la Escuela Infantil de Tráfico de la Policía Local, con sesiones formativas que los agentes imparten para jóvenes de 14 a 18 años. "La escuela ha incorporado la conducción con patinetes precisamente para formar a los que luego, cuando crezcan, van a llevarlos por la calle", concluyen desde el consistorio.