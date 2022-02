Los usuarios de patinetes se manifiestan en Zaragoza: "La DGT quiere un vertedero lleno de vehículos limpios"

La plaza de España vivía a media mañana de este domingo 27 de febrero una curiosa mezcla de familias disfrazadas para el carnaval infantil, amantes del vermut tempranero, agentes del orden y dueños de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), convocados por su entidad coordinadora en Zaragoza a una manifestación para protestar contra la nueva normativa que inhabilitará en 2027 para el tránsito público a los vehículos actuales.

Guillermo Royo presidente de la Asociación de Usuarios de VMP en Zaragoza (AZUVEMP), se encargó de hacer la convocatoria formal de la manifestación, hizo las diligencias previas con los agentes de la Policía Local que abrieron y cerraron la marcha desde la plaza de España y, megáfono en mano, fue marcando las proclamas desde el inicio del recorrido. “El nuevo Manual de Características de nuestros vehículos que ha sacado la Dirección General de Tráfico suma unas exigencias extra a lo ya presente en la normativa europea, con una limitación de potencia de 1.000 watios; todos los vehículos que salgan de fábrica deberán tener un certificado a partir de ahora con ese limitante, y dentro de cinco años, los que no tengan ese certificado por ser anteriores no podrán circular. Calculamos los vehículos condenados en más de 3 millones”.

José María Navarro llevaba un monociclo con autoestabilización generada por giroscopios. “Hemos venido unos cuantos que formamos parte de un grupo de Instagram. Se entiende que una actividad que supone tráfico rodado por la vía pública deba estar regulada, pero no que tengamos que tirar nuestros vehículos dentro de cinco años, sin posibilidad de considerar ajustes o adecuaciones. Queremos que se revise esa normativa, tal y como se está haciendo en otros países de Europa con vehículos eléctricos limitados en la circulación a 25 kilómetros por hora; los coches y las motos también pueden superar las velocidades regladas, tienen más potencia, pero no por ello hay que tirarlos a la basura y comprar otros, sino sancionarles cuando quebranten la ley”. Fredy y Juan Enrique, con sendos ‘longboards’ eléctricos manejados por un mando manual, explicaban antes de la salida a un policía local la naturaleza de sus vehículos.

La manifestación, con aproximadamente 40 participantes entre patinetes eléctricos, longboards, monociclos y alguna bicicleta eléctrica, salió de la plaza de España por Independencia y siguió por paseo Pamplona, María Agustín (donde no hay carril bici, otra de las peticiones de los manifestantes), Echegaray y una parada técnica junto al caballito minutero de Ángel Cordero, en la trasera de la Lonja, para leer un manifiesto. El regreso a la plaza de España fue por Don Jaime. Entre los lemas que portaban algunos vehículos destacaban frases como ‘La DGT quiere un vertedero lleno de vehículos limpios”, “VMP en la calle, no en la basura” o “La prohibición no es solución”.