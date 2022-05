Los usuarios de patinete buscan ayuda legal ante las sanciones y las dudas con la normativa

Los cambios en la normativa y las dudas que generan algunas sanciones ha llevado a los usuarios de patinete de Zaragoza a buscar ayuda legal. La asociación Azuvemp ha llegado a un acuerdo con un despacho de abogados especializado en accidentes de tráfico para dar asesoramiento legal gratuito a sus socios y, en caso de que se considere oportuno, se puedan recurrir las multas que les están llegando. Las dudas y la incertidumbre que generan los constantes cambios de normativa y su aplicación hacen que vean necesario tener este soporte legal.

“Estamos en un escenario de incertidumbre, e incluso de amenaza de sanciones injustificadas”, apunta Guillermo Royo, presidente de la asociación. Para justificar esta afirmación, alude a una inspección masiva que la Policía Local de Zaragoza realizó recientemente a decenas de patinetes antes de una de sus concentraciones. “Comprobaron los patinetes más grandes simplemente por su diseño y comprobaron la velocidad levantando la rueda y dándole al acelerador, cuando esto no es válido”, apunta Royo. Debido a los sucesivos cambios que ha habido, “las normas ya no las conocen ni los usuarios ni los que tienen que aplicarlas”, mantiene.

A su juicio, hay dos elementos que introducen dudas sobre la situación actual. Uno es la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), que va a provocar que en menos de cinco años los vehículos deban tener una certificación a la que los actuales modelos no pueden acceder. Esto ha provocado fuertes críticas por parte de los usuarios. “Yo ahora estoy pensando en renovar mi patinete. Hay días de viento que con un poco de cuesta no llego a 25 kilómetros por hora, y eso por calzada es peligroso. Quiero un vehículo más potente, más robusto, estable… Pero ahora mismo te lo planteas, porque hay incertidumbre con el certificado y con las multas que pueden llegar si no lo tienes” ejemplifica Royo.

El otro elemento que genera dudas es la reforma de la ley de tráfico que teóricamente les debería obligar a llevar casco. Sin embargo, hasta que la DGT no desarrolle el reglamento que especifique estas condiciones, lo que vale es la normativa municipal. “Si cada ciudad o cada pueblo tiene una ordenanza distinta, no podemos saber a qué atenernos si vamos a otro sitio distinto al nuestro”, señala.

Por eso, el presidente de esta asociación señala que ahora “los usuarios tenemos que estar unidos para tratar de evitar los atropellos legales”. Los socios de Azuvemp contarán para ello con el asesoramiento legal de Baremo Consultores, un despacho especializado en la reclamación de indemnizaciones a las víctimas por accidentes de tráfico. Las consultas y los recursos serán gratuitos para los asociados, y en caso de que los casos acaben en los tribunales tendrán tarifas especiales.

La asociación, que de momento tiene medio centenar de socios, ha dejado las cuotas a cero durante los años de la pandemia. Ahora volverá a cobrarlas, aunque será a un precio casi simbólico de “10 o 15 euros”, señala su presidente. Los interesados pueden hacerse socios a través de la web de la asociación (www.azuvemp.es) o en el correo azuvemp@gmail.com.