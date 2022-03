El casco será obligatorio en patinete desde el lunes, pero en Zaragoza no se podrá multar por no llevarlo

“El conductor de un vehículo de movilidad personal estará obligado a utilizar casco de protección...”. Esta frase de la nueva Ley de Tráfico que entra en vigor el lunes no debería dejar lugar a las dudas. Los usuarios de patinetes tendrían que llevar casco desde la semana que viene. Sin embargo, la coletilla que le sigue a esa frase -“… en los términos que reglamentariamente se determine”- cambia completamente la situación para Zaragoza.

En la práctica, en la capital aragonesa no se podrá multar (de momento) a quien no use esta protección, a no ser que tenga menos de 16 años. Es decir, lo mismo que ocurre hasta ahora.

Según confirman fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), esa frase final viene a decir que el casco es obligatorio desde el lunes, pero que tendrán que desarrollar un reglamento que fije las condiciones exactas, los modelos, las multas… Aunque la ley entra en vigor este próximo lunes, para el reglamento “no hay fecha”, según las citadas fuentes.

Así, sin este texto aún listo la ley debe remitir a los reglamentos ‘menores’ que hay vigentes actualmente, que son las ordenanzas municipales. En el caso de Zaragoza, estas normas no obligan a llevar casco en los vehículos de movilidad personal (VMP), salvo a los menores de 16 años. Por lo tanto, aunque legalmente será obligatorio llevar casco -así lo dice la Ley de Tráfico-, la Policía Local no podrá sancionar a los que no lo lleven, según confirman fuentes del cuerpo.

El Ayuntamiento de Zaragoza no tiene previsto modificar estas ordenanzas, ya que precisamente estarán supeditadas al futuro reglamento que apruebe la DGT. Aunque el Consistorio impusiera ahora la obligatoriedad del casco para los usuarios de VMP -su aprobación llevaría varios meses-, quedaría a expensas del reglamento de Tráfico, que sería de rango superior y que podría no coincidir exactamente con la ordenanza municipal.

Fuentes de la Policía Local confirmaron que desde el lunes, por tanto, seguirán actuando “como hasta ahora”, es decir, multando solamente a los menores de 16 años que no lleven casco. No obstante, desde el cuerpo también insisten en que más allá de la obligatoriedad o no de su uso, “es más que recomendable concienciarnos de que los usuarios de VMP deben usar casco”. Se trata de un vehículo que, por sus características y su fuerte expansión por la ciudad, tiene una siniestralidad que “provoca más lesionados que otros vehículos”, por lo que conviene extremar las precauciones.

Las pequeñas dimensiones de sus ruedas, la velocidad que alcanzan y -en muchos casos- el mal estado del asfalto de los carriles bici hacen que los accidentes se multipliquen, con la posibilidad de que el usuario acabe en el hospital. El año pasado en la capital aragonesa se contabilizaron 178 siniestros de este tipo, es decir, uno cada dos días.

Guillermo Royo, presidente de la Asociación de Usuarios de VMP de Zaragoza, considera que “todas las medidas de seguridad son buenas”, por lo que el casco es “recomendable”. Tiene más dudas de que deba ser obligatorio, ya que “se puede desincentivar la llegada de nuevos usuarios”. Eso, en su opinión, sería “contraproducente” para la seguridad vial. “Si hay menos usuarios de patinete, habrá más viajes en coche y, por tanto, más siniestros provocados por el coche, que son los más peligrosos”, apunta. En cualquier caso, pide “claridad” con la normativa para que los usuarios de patinete sepan a qué atenerse.

"Tengo clientes que han tenido un accidente y han acabado en la UCI", señala el dueño de una tienda especializada en patinetes

Mientras tanto, en las tiendas especializadas en este tipo de vehículos no han notado un incremento de la demanda de estos protectores para la cabeza. “De momento seguimos vendiendo muy pocos”, comenta Juan Pérez, el propietario de Eco Rider Shop, en la avenida de San Juan de la Peña de Zaragoza. Según apunta, “más del 80% de los clientes no usan casco”. “La mayoría son todo críos, por lo que hasta que no les empiecen a multar o les obliguen sus padres, no van a llevar casco”, opina.

De momento, los protectores que él comercializa oscilan entre los 29 y los 69 euros. A partir de los 40 euros, ya cuentan con luz trasera que aumenta la visibilidad, y en algunos casos incluso se puede cargar con una conexión USB. “Yo veo necesario el uso del casco, porque te puede salvar la vida. Al final el patinete va por el carril bici y el asfalto muchas veces está mal. Vas al lado del bordillo, y si te golpeas la cabeza… Tengo clientes que han tenido accidentes y que han estado en la UCI”, señala.