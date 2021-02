Dudas sobre la vacuna del coronavirus en pacientes alérgicos: antecedentes, reacciones graves y casos de riesgo

El doctor Carlos Colás, jefe de Alergología del Hospital Clínico de Zaragoza, reconoce que, a pesar de las campañas informativas que se están realizando, muchos pacientes alérgicos "tienen dudas" todavía sobre si administrarse o no la vacuna puede ser "perjudicial" para ellos.

Lejos de serlo, este alergólogo recalca que cada paciente con rinitis alérgica, asma controlado o quienes padezcan una alergia alimentaria se deben vacunar como corresponda dentro de su grupo de riesgo.

"Los que tienen reacciones leves, que les pica por ejemplo la boca después de comer una fruta, no necesitan una espera adicional y pueden hacerlo como cualquier otro individuo. Lo único que recomendamos es que aquellos que tengan antecedentes de reacciones alérgicas graves permanezcan durante más tiempo en el centro de salud. En vez de los 15 minutos reglamentarios, les aconsejamos que estén 30, pero solo en el caso de pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas graves", recalca este especialista.

En Aragón, hasta el momento, no se han detectado casos graves de reacción a la vacuna del coronavirus. "Solo hemos tenido consulta de un par de casos leves que se han podido resolver haciendo el estudio alergológico, que para estos pacientes es prioritario para que puedan ponerse la dosis que corresponda, y en ninguno ha supuesto una modificación del calendario de vacunación", explica este doctor, que ha respondido también a algunas preguntas planteadas por los lectores de HERALDO.

1 Soy asmática y alérgica a la penicilina, ¿estoy incluida en el grupo de riesgo para vacunarme? - La respuesta es "no". Los pacientes con asma bien controlado y con antecedentes de alergia a la penicilina no tienen que adoptar ninguna precaución especial a la hora de vacunarse. 2 Con antecedentes alérgicos, ¿tengo más probabilidades de tener reacción a la vacuna? En relación con si los antecedentes alérgicos en un paciente determinado supone que haya más probabilidades de tener una reacción con la vacuna la respuesta también es "no". "Se la pueden poner por vía normal. El único problema que hay con la vacuna es que algún paciente tenga alergia a algunos de los componentes de tipo excipiente de la vacuna", indica este especialista.

Alérgicos a los excipientes de las vacunas

Según explica este doctor, los pacientes que estén específicamente sensibilizados a alguno de los componentes, fundamentalmente de los excipientes de las vacunas, tienen mayor riesgo de sufrir una reacción, pero "para el resto de pacientes -aunque tengan antecedentes alérgicos- no supone un riesgo aumentado de reacciones a la vacuna", recalca el doctor Colás, quien matiza no obstante que este tipo de alergia es "extraordinariamente infrecuente" por ser extremadamente rara. "Las que nos han consultado hasta la fecha han sido reacciones leves y afortunadamente todas se han resuelto con el tratamiento que se aplica después de que se inicie la reacción. Se hace el estudio y todos se han puesto la segunda dosis cuando corresponde", informa este doctor, que se muestra esperanzado con respecto al desarrollo de nuevas vacunas que contribuirán a acelerar el proceso de vacunación.

"Actualmente se está trabajando en muchos modelos de vacuna, y yo creo que habrá una solución para todo", augura Colás.

"Es imprescindible extremar las precauciones para evitar el colapso"

Respecto a la situación de los hospitales y las consultas, este profesional indica que en su especialidad han mantenido siempre un nivel de actividad y ahora se encuentran en una situación mixta, que combina la presencialidad con la consulta telefónica. "Estamos manteniendo a los pacientes que son de más edad en sus casas. Les pedimos que no vengan para protegerlos y hacemos la consulta teléfonica, pero al resto los estamos viendo porque tenemos que seguir adelantando trabajo. No podemos engrosar indefinidamente nuestra lista de espera; hay que intentar mantener la actividad para no aumentar más las demoras", comenta.

En relación a la "presión hospitalaria" que ha provocado esta cuarta ola de contagios, Colás reconoce que al igual que hay etapas de mejoría se producen otras de recrudecimiento, "y ahora parece que el número de casos se está reduciendo hasta una fase de estancamiento, que suele preceder a la remisión" del virus. No obstante, este alergólogo insiste en que hay que ser "extremandamente cautelosos" todavía para intentar evitar el contagio de la enfermedad y proteger tanto a los servicios de Atención Primaria como a las unidades de cuidados intensivos. "Los médicos de Atención Primaria y las ucis están sufriendo una sobrecarga desconocida hasta ahora y están haciendo un esfuerzo descomunal. Todo lo que podamos hacer para reducir esa sobrecarga y hacer que sea más liviana es muy positivo y es labor de todos", concluye este especialista, que insta a"extremar" las precauciones para evitar el colapso.