¿Es segura la vacuna contra la covid para los alérgicos?

Aquellas personas que tengan alergias al pelo de gato, al látex o, incluso, al frío, pueden vacunarse contra la covid sin problemas. De hecho, la vacuna de Pfizer que ya se está administrando es segura para la gran mayoría de alérgicos, tal y como se expone en su prospecto, en un apartado que se reproduce a continuación:

"No constituyen contraindicaciones o precauciones para recibir la vacuna: a) Historia de alergias a animales, alimentos, insectos, látex u otras alergias no relacionadas con vacunas o medicación inyectable. b) Historia de alergia a medicinas administradas por vía oral. c) Alergias no graves a otras vacunas o fármacos inyectables. d) Historia familiar de anafilaxia. e) Cualquier otro cuadro de anafilaxia no relacionado con vacunas o con fármacos inyectables.

La vacuna únicamente está contraindicada en personas que hayan presentado una "reacción de hipersensibilidad (de tipo anafiláctico) a una dosis previa de vacuna frente a la covid", explican desde la farmacéutica. A mediados de diciembre corrió el bulo de que la vacuna de Pfizer no parecía aconsejable para los alérgicos y la compañía se vio obligada a aportar datos para desmentir este extremo. De hecho, de los varios cientos de miles de personas ya vacunadas en el mundo apenas se han dado una decena de casos de personas que han sufrido una reacción adversa. Se trata, además, de pacientes con un historial realmente grave: anafilaxia a cualquier otra vacuna o terapia administrada por vía intramuscular. En estos casos, la persona debe recibir información sobre la posibilidad de que pudieran existir riesgos de reacciones alérgicas graves tras recibir la vacuna.

Las contraindicaciones que señala el prospecto de la vacuna de Pfizer. Heraldo.es

La Junta Directiva de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) señaló hace unos días que no vacunar a los alérgicos "no es una opción", si bien invita a estar atentos a las reacciones alérgicas que puedan desprenderse y que dependan de la composición de la propia vacuna. Así, en general, las vacunas frente a los virus pueden variar en su composición tanto en el principio activo, como en sus excipientes.

Como se ha venido haciendo ya en las residencias aragonesas, tras recibir la vacunación se debe observar a la persona vacunada, para detectar reacciones inmediatas, durante el tiempo en el que recibe información posinmunización y se registra la vacunación realizada. "En todo caso, y debido al riesgo hipotético de síncope, los vacunados deben evitar conducir vehículos de motor en los 15 minutos siguientes a la vacunación. En personas con antecedente de una reacción alérgica grave, se mantendrá un seguimiento hasta 30 minutos tras la vacunación", explican en el prospecto de Pfizer.

El doctor Ángel García explica que lo habitual después de recibir la vacuna es "dejamos a los residentes unos minutos en observación para ver que no haya ninguna reacción adversa”. “La vacuna en sí no es problemática porque es un ARN mensajero que lo que produce es una proteína. A veces los excipientes pueden producir alguna reacción anafiláctica, esto es, una alergia, picazón o una bajada de tensión”.