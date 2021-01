María Antonia Martín Zorraquino: "Ojalá vacuna y reconsenso sean las palabras del año 2021"

Confinamiento ha sido elegida palabra del año 2020 por la RAE. ¿Era de esperar?

Confinamiento no implica una novedad léxica, pero sí constituye una novedad en cuanto a su acepción. Ahora se trata de razones sanitarias, además reguladas por una serie de normas.

¿Prefiere confinamiento a ‘lockdown’?

Confinamiento, por supuesto. Hay anglicismos que resultan comprensibles, porque nos ahorran espacio tanto gráfico como fónico. Por ejemplo, covid. Pero hay otros que son absurdos: decir ‘on line’ en vez del españolísimo en línea.

Precisamente covid era una de las candidatas a palabra del año.

Es lógico que aparezcan palabras para designar esta situación global nueva y anómala. Covid es un pseudo acrónimo o un compuesto derivado del inglés. Covid-19: co (rona) vi (rus) d (isease) 19. El significado de covid, por lo tanto, es la enfermedad de coronavirus del año 19. El inglés es una lengua muy sintética. Ahorran todo.

Otras candidatas eran infodemia, resiliencia, teletrabajo ‘tiktok’, pandemia, sanitarios, vacuna...

La palabra de 2021 tendría que ser vacuna. La Academia demuestra una preocupación y cercanía con la realidad para atender a las novedades, para acomodarlas al español y darles carta de naturaleza. La lengua es la realidad viva. Los medios de comunicación difunden las palabras, de ahí infodemia, que también es un acrónimo.

Otros años fueron elegidas palabras como escrache, selfi, refugiado, populismo, aparofobia, microplástico, emojis...

Están íntimamente relacionadas con la actualidad, con la vida de los últimos tiempos.

Sin embargo, por psicología del lenguaje, nuestra mente se niega a crear determinados significantes para determinados significados. Existe la palabra viuda o huérfano, pero no logramos asimilar la muerte de un hijo: no hay ninguna palabra que plasme tanto dolor.

En todas las lenguas hay palabras tabúes. Efectivamente, tienen relación con hechos o situaciones ante las que el ser humano se siente impotente o ruborizado. En algunos casos, son sustituidos por eufemismos. El más claro es la sustitución de la misma muerte por el término fallecimiento.

¿Es el eufemismo una forma de posverdad?

Muy buena pregunta… (silencio explícito).

Posverdad fue palabra del año en 2016 en el Diccionario de Oxford…

El eufemismo, en cierto modo, sí forma parte de la posverdad. Y desgraciadamente, la posverdad, como deformación ideológica de la realidad, es un mal muy actual.

¿La censura es una forma de mentira?

Otra pregunta que no me han hecho nunca… (silencio explícito, de nuevo). Es una forma de limitar la información. La censura no la considero positiva, pero puede ser entendible en algunos casos.

¿Ha dicho entendible?

Sí, en algunos casos, sí.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, Churchill en la Segunda Guerra Mundial censuró noticias. Si hubiera contado la situación real a su nación en algunos momentos del conflicto, no sé qué habría ocurrido.

La siguiente pregunta se la hice a Carmen Posadas hace dos años. ¿El conocimiento de la lengua significa la máxima expresión de libertad?

Es algo maravilloso. El conocimiento del idioma proporciona al ser humano un grado altísimo de libertad. Permite argumentar, expresar tus sentimientos, dialogar, convencer, refutar… Es algo maravilloso, insisto.

Proponga una palabra para 2021.

Antes he dicho vacuna. Ojalá vacuna y reconsenso sean las palabras del año en 2021.

Reconsenso no es muy agradable fonéticamente…

Reconozco que es una palabra fea, pero me encanta. Significa acuerdo, diálogo, entendimiento. Fue básico de 1976 a 1978. Y nos colocó ejemplarmente en el mundo.