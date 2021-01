José Ramón Paño: "Si no frenamos la transmisión del coronavirus ya, va a morir gente innecesariamente"

Desde hace casi un año, muchos ciudadanos -y en especial los sanitarios- tienen la sensación de vivir en un bucle desolador a causa de la pandemia. La cuarta ola que sufre este mes de enero Aragón ha vuelto a poner sobre la mesa el fantasma del confinamiento, una medida "extrema" que para algunos profesionales, como el doctor José Ramón Paño, puede ser necesario aplicar para evitar más muertes por el coronavirus y otras enfermedades que nada tienen que ver con este. "No quiero que nadie muera por la covid ni por cualquier otra patología, por el hecho de no poder ser atendido en correctas condiciones", afirma el también investigador del Grupo de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico de Zaragoza.

Un año después de que la amenaza del coronavirus de China se expandiera hasta convertirse en pandemia, este especialista hace balance y ayuda a despejar algunas dudas sobre la cuarta ola y las nuevas variantes de una enfermedad que no da tregua.

- ¿Cuál es el principal reto que afrontan ahora mismo los hospitales y, por ende, sus profesionales?

- El riesgo de colapso sanitario y sus consecuencias.

- ¿Están aumentando también los contagios entre sanitarios?

- Mi percepción es que no hay tantos positivos entre profesionales como en los meses de octubre y noviembre.

"Es absolutamente frustrante y desesperante ver cómo las consecuencias de las acciones indebidas las pagan los más vulnerables"

- La enfermedad no les da tregua.

- Estamos cansados de ver que lo que está pasando es evitable. Es absolutamente frustrante y desesperante ver cómo al final las consecuencias de las acciones indebidas las pagan los más vulnerables.

- ¿Aconsejaría a la población autoconfinarse en estos momentos y restringir la actividad de casa al trabajo?

- Cuando en una población hay transmisión activa a un alto nivel, como ocurre en Aragón, es fundamental romper las cadenas de transmisión de casos. La medida más eficaz, y también más drástica, es reducir a la mínima expresión las interacciones con otras personas, mediante el confinamiento domiciliario, que puede ser impuesto por la autoridad sanitaria o elegido por los propios ciudadanos (autoconfinamiento). Cuesta renunciar a hacer lo que nos gusta o nos apetece, pero no hacerlo cuesta vidas.

- Si una persona ha tenido un contacto estrecho con un caso de la covid-19, ¿cuánto debe durar la cuarentena?

- El actual protocolo del Ministerio de Sanidad recomienda que las personas que han tenido un contacto estrecho con un caso de Covid estén en cuarentena durante 10 días después del último contacto con la persona que ha dado positivo. Durante este periodo deberán evitar el contacto con otras personas. El objetivo es proteger al resto de individuos de la comunidad del contagio si la persona en riesgo de desarrollar la infección finalmente lo hace.

- Si se contagia, ¿cúantos días debe permanecer un paciente aislado?

- Sanidad recomienda un periodo de aislamiento de 10 días desde el inicio de los síntomas para las personas con infección leve por SARS-CoV-2.

- ¿En qué casos es conveniente prolongar el aislamiento?

- En los pacientes que han precisado ingreso hospitalario la duración del aislamiento es de 14 días o de 21 días, esta última para los pacientes con las formas más graves de covid o en pacientes inmunodeprimidos (problemas en el funcionamiento del sistema inmune). Todo esto contando con que la evolución ha sido favorable (desaparición de la fiebre y mejoría de la sintomatología respiratoria).

- ¿Se están haciendo pruebas para descartar que una persona contagie pasado ese periodo de aislamiento?

- No disponemos de una prueba microbiológica que en el día a día nos permita saber qué día exacto una persona deja de ser contagiosa. La PCR puede persistir positiva en el tiempo sin que ello suponga la eliminación de virus viable o con capacidad de infectar. La duración del aislamiento está basada en estudios que han comprobado la eliminación de virus viable. No obstante, en sanitarios, debido a la especial vulnerabilidad de las personas con las que tienen contacto, en ocasiones se pide PCR y/o serología.

El doctor José Ramón Paño, a la entrada del Hospital Clínico de Zaragoza. Toni Galán

- Publicamos la semana pasada el caso de una zaragozana atrapada en Glasgow que sigue dando positivo después de tres meses y no le permiten viajar por ese motivo. ¿Tiene sentido si una persona ya no contagia?

- Desconozco el caso con profundidad, pero me da la impresión que la situación de esta persona está relacionada con las medidas adicionales para prevenir la expansión de la variante británica. Con este motivo se adoptó la medida de limitar los desplazamientos de personas que tuvieran una PCR positiva. Es posible que esta medida general esté perjudicando a esta zaragozana. Sería muy interesante poder atender las excepciones de esta norma, pero en un contexto como el actual no es sencillo.

- Tras el aislamiento, ¿puede un una persona que haya tenido la covid bajar la guardia o debe protegerse igual?

- Debe mantener el mismo nivel de protección que el resto de personas por varios motivos. En primer lugar, porque las reinfecciones son posibles. En segundo lugar, porque sería imposible velar por el cumplimiento de las medidas si los individuos aplicaran las medidas en función de si han pasado la covid o no.

- Haber pasado la enfermedad, ¿protege frente a otras variantes?

- No lo sabemos con seguridad. Existen algunas variantes que, por las mutaciones que contienen en una de las proteínas clave del virus, podrían escapar al sistema inmune de las personas que han estado infectadas.

- Las personas con síntomas graves, ¿desarrollan más anticuerpos que las que han pasado la enfermedad con síntomas leves?

-Eso parece, al menos desde el punto de vista estadístico. También parece que aquellas personas con síntomas graves que desarrollan más anticuerpos antes, se curan con mayor probabilidad.

- ¿Cuánto duran estos anticuerpos?

- De promedio persisten varios meses. Existen otras formas de respuesta inmune que protegen frente a la reinfección pero que no son tan sencillas de medir. Entre profesionales sanitarios que habían tenido la covid-19 se observó un grado significativo de protección frente a una nueva infección durante al menos seis meses. No obstante, pueden existir variaciones significativas entre diferentes individuos.

- En Aragón, ¿se conoce algún caso de reinfección por la covid-19?

- Resulta muy difícil demostrar fehacientemente una reinfección porque exige comparar la secuencia de los virus de la primera y de la segunda infección, y muy pocas veces se dispone de ambas, sobre todo de la primera. En Aragón ha habido varias sospechas pero desconozco si se han confirmado.

- Con la llegada de las nuevas variantes, ¿preocupa más esta cuestión? ¿Qué probabilidad hay de que una persona se contagie dos veces?

- Es un tema que preocupa porque algunas de ellas pueden ser hasta un 50% más contagiosas que el resto. Para algunas variantes puede existir el fenómeno del "escape inmune" (que la respuesta inmune adquirida frente a una variante no sea eficaz frente a otra) pero no se ha probado.

- Por los casos que están viendo en el hospital, ¿son más virulentas estas últimas?

- No se ha probado que las nuevas variantes sean más virulentas. Tampoco se sospecha. Variantes van a aparecer todos los días, pero al final no todas las variantes tienen trascendencia. En concreto, con la británica parece que sí hay más transmisibilidad. El que sea más transmisible es muy importante porque hace que el impacto de nuestras conductas inadecuadas se multiplique, y aunque cada caso particular no sea más grave, al final habrá mas casos.

- ¿Cuál es el perfil del paciente que ingresa en esta cuarta ola?

- Tienen en común que ellos o su entorno no limitaron suficientemente los contactos sociales en fechas navideñas. Volvemos a ver otra vez pacientes más jóvenes pero no dejamos de ver pacientes más mayores y/o con otras enfermedades.

"Nuestra prima de riesgo en salud está empeorando, y lo vamos a pagar a través del retraso en el acceso a pruebas diagnósticas y tratamientos"

- A modo de valoración personal, viendo el repunte que está habiendo en el mes de enero, ¿qué cree que ha fallado?

- No ha habido un único fallo. Por un lado, a pesar de disponer de información sobre la importancia de este problema y la forma de prevenirlo, un número considerable de ciudadanos no ha sabido o no ha querido poner las medidas necesarias para evitar contagios. Las autoridades sanitarias no consideraron oportuno o no pudieron aplicar medidas de prevención más restrictivas.

- ¿Sería partidario de un nuevo confinamiento domiciliario por tiempo limitado?

- No quiero que nadie muera por la covid ni por cualquier otra enfermedad por el hecho de no haber podido ser atendido correctamente por un colapso del sistema. Si evitar esta situación pasa por un confinamiento domiciliario, entonces es el momento de aplicarlo. Es la única medida útil cuando el sistema está a punto de desbordarse o se ha desbordado ya. Si no frenamos la transmisión ya, va a morir gente innecesariamente por la covid y por otras enfermedades. Nuestra prima de riesgo en salud está empeorando, y lo vamos a pagar, a través del retraso en el acceso a pruebas diagnósticas y tratamientos, con peores resultados en salud. Es un drama que, previsiblemente, se hará más perceptible en los próximos meses.