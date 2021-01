Listas de espera con el doble de pacientes: "Me citan para operarme y después lo cancelan por el repunte de contagios"

Casi nueve meses esperando una intervención de cirugía vascular. Es el tiempo que lleva el aragonés Borja Gimeno, de 27 años, mirando el calendario con la esperanza de que suene el teléfono para fijar una fecha de operación. En realidad, ese episodio ya lo ha vivido dos veces, aunque en ambas le han terminado cancelando la cita. “A final de octubre me llamaron para operarme después del puente de noviembre, cuando ya se informaba en los medios de que iban a repuntar los casos. Una semana después, cuando estaba en la consulta del anestesista, me informaron de que me suspendían la intervención y de que no marcaban nueva fecha”, explica el joven maestro.

Durante este tiempo, el aragonés intentó conocer cuál sería previsiblemente la fecha. “Como llevaba un tiempo sin saber nada, pregunté a mi médico de cabecera y llamé para informarme de la lista de espera. Me dijeron que estaban saturados y que no sabían cuándo me iban a poder operar”, sostiene. A principios de enero, por fin, Borja recibió la esperada llamada, aunque pronto las buenas noticias se truncaron: “Horas después de decirme que me iban a intervenir el 22 de enero, me vuelven a llamar para decirme que no, que lo posponían al 28, pero que no era una fecha definitiva. Me lo han dejado en el limbo”.

El joven entiende que “ahora hay otras prioridades”, pero no comprende “la falta de organización”. “Los sanitarios no tienen la culpa, la tiene quien organiza las listas. He vivido el mismo episodio dos veces, me citan para operarme en plena segunda ola y me la cancelan porque repuntan los contagios y ahora, en la tercera, me va a pasar lo mismo”, denuncia el joven. La demora en la especialidad en la que Borja se encuentra en la lista, cirugía vascular, es de una media de 104 días y no varía respecto a los datos de 2019. Unas 140 personas llevan más de seis meses esperando una intervención de este tipo en Aragón.

417 días para una intervención de neurocirugía

Una demora media en Aragón de 417 días para una intervención de neurocirugía o de 222 para traumatología. Supone casi el doble que hace un año, cuando la pandemia no había irrumpido en España y, en concreto, en la Comunidad. La lista de pacientes que llevan más de 6 meses esperando una operación de especialidad supera este año con creces las cifras de los años anteriores -de 3.538 en 2019 a 7.431en 2020-. Es el caso, por ejemplo, de cirugía cardiaca, que ha pasado de 0 pacientes en noviembre de 2019 a 25 en el mismo mes de 2020, o de oftalmología de 84 personas a 855 en el año pandémico, según los datos del Gobierno de Aragón.

"Hay días que no puede ni andar del dolor de rodilla, pero la operación no llega"

Luisa Gómez y su marido también esperan una cirugía. “Tengo una rizartrosis en el pulgar y me han estado poniendo infiltraciones durante tres años. Hace tres meses me dijeron que me tenían que operar, pero me dijeron que, como mínimo había siete meses de espera, aunque yo calculo que será un año o más, como poco”. Por su parte, su marido tiene el menisco roto desde hace tiempo: ”Lleva nueve meses esperando la intervención y no tenemos noticias de nada. Hemos ido a atención al paciente y lo único que nos dicen es que hay mucha lista de espera y saturación. Hay días que no puede ni andar del dolor de rodilla, pero la operación no llega”, apunta. Casi 3.000 personas están esperando una intervención de traumatología, frente a las casi 1.500 que lo hacían en 2019.

Otros procesos

En los procesos más frecuentes, la situación es similar. Es el caso de las intervenciones de cataratas, que hace dos meses -cuando la DGA publicó los últimos datos- había 730 personas esperando más de seis meses, respecto a las 35 que había en 2019. Lo mismo sucede con las prótesis de cadera, de 58 pacientes hace un año a 184 ahora, y en las de rodilla, de 182 a 476, y una demora de 229 días.

"Viendo lo que está sucediendo, me imagino que no me operarán"

Casi un año lleva esperando Vanesa Moreno, de 41 años, su intervención de varices, y eso que es una de las listas donde menos ha variado el número de pacientes de espera en los últimos años -de 91 personas en 2019 a 120 en 2020-. “Fue a finales de enero del año pasado cuando decidieron que me iban a operar. Por fin, hace un mes, me llamaron para empezar el preoperatorio, pero no me han dado fecha porque me han dicho que depende de la situación que la operación se realice. Viendo lo que está sucediendo, me imagino que no. Es cierto que en verano me dieron la opción de operarme en la privada ya que la pública estaba haciendo derivaciones, pero decidí que no”, admite.