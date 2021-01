¿Está contraindicada la vacuna del coronavirus con alguna medicación?

En principio, es la patología del paciente -y no la medicación que esté tomando- la que determina la contraindicación de la vacuna del coronavirus, en cuyo caso dependerá del consejo médico del facultativo. En concreto, si el paciente está tomando algún tipo de tratamiento, es el médico de cabecera quien resuelve este tipo de dudas, y también se les facilita a todos una notificación en la cual deben determinar si tienen una patología activa. "Si da la casualidad de que un paciente está con infección aguda o con fiebre no se le puede vacunar, y tampoco si ellos no quieren vacunarse", apunta la doctora Belén Lomba, médico de Atención Primaria y secretaria del Colegio de Médicos de Zaragoza, quien matiza no obstante que la afectación por la covid-19 en estos momentos es "tan grande" que en centros residenciales cerrados se está vacunando a la mayoría de usuarios y trabajadores. "Yo en las residencias que he estado se han vacunado todos a excepción de las personas que tenían fiebre por alguna infección", puntualiza esta doctora.

"Si hay una infección respiratoria aguda o fiebre alta no se puede vacunar"

En pacientes anticoagulados

Ante las dudas transmitidas por algunas asociaciones de pacientes cardiovasculares sobre la idoneidad de recibir la vacuna frente a la covid-19, el Grupo de Trabajo de Trombosis Cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) quiere aclarar que esta no solo "no está contraindicada en pacientes que están bajo tratamiento con anticoagulantes orales, sino que se recomienda fervientemente".

En muchos pacientes tratados con anticoagulantes subyace una enfermedad crónica, fundamentalmente cardiovascular. En palabras del doctor David Vivas, coordinador del Grupo de Trabajo, en España hay alrededor de un millón de pacientes con esta casuística que a su juicio "deberían estar vacunados frente al SARS-Cov-2 en el primer trimestre de 2021".

Tal y como se especifica en la ficha técnica de la vacuna, publicada por la Agencia Europea del Medicamento, las precauciones a tener en cuenta son las inherentes a cualquier inyección intramuscular, por la aparición de posibles efectos secundarios, fundamentalmente locales (hematoma, sangrados leves). "Estos pueden estar aumentados en los pacientes anticoagulados, pero de manera muy discreta", aclara el doctor Vivas.

Por todo ello, se desaconseja la suspensión de la medicación anticoagulante para recibir la vacuna. "Lo arriesgado sería dejar de tomar la medicación", apunta en este sentido el presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), el doctor Ángel Cequier. "Los pacientes con enfermedad cardiovascular precisamente ahora tienen que extremar la adherencia al tratamiento médico, pues la covid-19 presenta una evolución más desfavorable para ellos, con un mayor riesgo de complicaciones en caso de contagio", explica.

Si bien en los pacientes anticoagulados con fármacos antagonistas de la vitamina K (Sintrom ®, Warfarina ®) es recomendable confirmar que se encuentran en rango de INR en sangre (entre 2 y 3) antes de vacunarse; en el caso de los anticoagulantes orales de acción directa (Pradaxa ®, Xarelto ®, Eliquis ®, Lixiana ®) se sugiere evitar el pico máximo del fármaco en sangre, por ejemplo, administrando la vacuna antes de la toma de la dosis correspondiente. Así lo recoge el documento de consenso de varias sociedades médicas, titulado ‘Manejo perioperatorio y periprocedimiento del tratamiento antitrombótico’ publicado en la 'Revista Española de Cardiología'.