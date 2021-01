Médicos de Atención Primaria: "No nos gustan las consultas telefónicas, pero ahora es lo que toca"

Tradicionalmente, los médicos con solo ver la cara del paciente y su forma de entrar a la consulta ya podían sospechar lo que sucedía. Desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado, acudir al centro médico ya no es lo habitual. La atención telefónica es la protagonista en los centros de Atención Primaria, algo que a los propios profesionales no les termina de convencer. “No nos acaban de gustar las consultas telefónicas, preferiríamos volver a la medicina anterior, pero ahora es lo que toca. El objetivo de la atención por teléfono es evitar aglomeraciones para que no haya riesgo de contagio cuando los pacientes vienen al centro sanitario”, sostiene el pediatra y coordinador del Centro de Salud Actur Sur en Zaragoza, Javier Sánchez.

“Ahora, la carga de trabajo es el doble. Tenemos que llamar a los pacientes que piden cita, valorar y decidir si es necesario que venga al centro. Yo a primera hora paso consulta, luego llamo a los que están citados y a mediodía vienen las personas que tengo que valorar en persona”, explica el doctor, que insiste en que en pediatría todos los bebés y niños que tienen fiebre son atendidos presencialmente. Por su parte, su compañero José Luis Antonio Paniagua, médico de familia desde hace 30 años, insiste en que en las consultas telefónicas “pierdes parte de la información”. “Yo ante la duda siempre veo al paciente en el centro. Hay que empezar a recuperar la atención presencial”. El doctor Antonio suele tener 40 pacientes al día y al menos 10 terminan acudiendo al centro médico. “Hay patologías que hay que ver sí o sí, como la piel, los dolores torácicos, y los abdominales”, subraya.

¿Llegaron para quedarse las consultas telemáticas? “La atención telefónica como concepto no está mal, pero creo que se volverá a lo de antes. Hay muchos trámites administrativos que sería bueno que siguiese siendo así como bajas, informes o recetas porque evitas desplazamientos a la gente. Eso sí, no es bueno perder el contacto con el paciente. Hay veces que vienen a renovar una receta y te das cuenta de que sucede algo más que desconocías. Yo creo que cuando termine la pandemia volveremos a lo de antes, o por lo menos eso quiero”, sentencia el doctor Sánchez.

El centro de Salud Actur Sur, vacío, debido a la pandemia. HA

El seguimiento covid, también es telefónico si no hay complicaciones. “El diagnóstico a través de la PCR lo hacemos aquí. Luego llamamos a diario a los pacientes y si no hay alteración en la clínica se le da el alta a los 10 días. Si hay alteraciones vamos a domicilio o se le atiende en la zona de respiratorios”, declara el coordinador del centro. En este centro de salud cuentan con dos circuitos para que los pacientes que acuden a realizarse PCR o prueba serológica y los que van a análisis no se junten. “Tenemos unas zonas de tránsito bien ventiladas que no dejamos que estén las personas y solo hay fila en sitios concretos que se desinfectan posteriormente”, apunta el doctor Antonio.

Enfermería y medicina especializada

En enfermería atienden frecuentemente de manera presencial y a domicilio ya que mantienen programas crónicos, curas y otros servicios que no se pueden hacer de forma telemática. "Lo cierto es que están sobrecargados porque también hacen rastreo y las pruebas PCR“, indica el coordinador del centro.

En consultas médicas especializadas, la atención telefónica también está presente. “Si se retrasan diagnósticos o tratamientos, va a influenciar negativamente en el paciente. En patología grave, como por ejemplo en cáncer, cuanto más precoz y presencial, mejor”, sentencia el doctor Antonio.

El joven Javier Alcaine, en el centro de salud Actur Sur. HA

El joven zaragozano Javier Alcaine acudió este jueves al centro de salud Actur Sur para valorase su pierna tras una caída de la bicicleta. Fue su doctor el que decidió que quería visitarle de manera presencial tras hablar con él por teléfono. "Hay enfermedades que igual no se están diagnosticando porque se atiende por teléfono, pero ahora es lo correcto para evitar contagios. Yo imagino que con el tiempo, cuando pase la pandemia, volverá a ser como antes", comenta.

Noelia Sancho, en el centro de salud Actur Sur. HA

"Si vienes con síntomas o eres asintomáticos es un problema, entonces es mejor llamar por teléfono, contar lo que te sucede y que sean los profesionales los que decidan si te tienes que acercar al centro o prefieran ir a tu casa", sostiene Noelia Sancho, de 22 años, que acudió este jueves al centro de salud debido a una infección tras la extracción de una muela.

La joven insiste en que "es mejor que te atiendan en persona, esto es una medida preventiva para evitar contagios".

Jesus Ariza, en el centro de salud Actur Sur de Zaragoza. HA

Jesús Ariza se sometió a una intervención hace unos días y este jueves acudió al centro médico zaragozano para curar y revisar la herida. "No me parece mal que los ciudadanos no tengamos que venir si así lo consideran los médicos, que son los profesionales", subraya el paciente.