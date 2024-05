Los pintores toman las calles del Centro para retratar la cara más joven de Zaragoza

Un instante de la mañana de este sábado en el paseo de la Independencia ha quedado inmortalizado para siempre. Eran las 10.00 y el sol que entraba por la plaza de Santa Engracia iluminaba el camino de cuatro jóvenes por la acera de los números impares, junto a los cubos de HERALDO que integran las flores en los cuadros con motivo de Zaragoza Florece. Esta postal ha sido la inspiración para el pintor Ricardo Lamenca. "Ha pasado y lo he capturado", ha señalado sin soltar el pincel. Ha plantado el caballete y ha convertido la emblemática vía en su estudio.

También lo ha sido el paseo de Pamplona frente a el edificio del Paraninfo y otros muchos rincones. Lamenca solo ha sido uno de los participantes del Concurso de Pintura Rápida y al Aire Libre que se celebra este sábado en las calles del distrito Centro. En esta XVIII edición la temática elegida han sido los jóvenes, de ahí que aparezcan cuatro muchachas y una niña en la obra de Ricardo. "No pasaba casi nadie, así que he visto a cuatro chicas y les he dicho que, por favor, pararan un momento", ha relatado Lamenca.

Al igual que este lecerano, había otros pintores que han ensimismado a los viandantes con su arte, en calles desde Camino de las Torres a la avenida de César Augusto. Ricardo es un asiduo de este certamen desde hace justo 40 años, de hecho, se ha presentado ediciones de otros distritos y también tiene el orgullo de haberlo ganado en alguna ocasión. "La primera vez fue en 1991", ha recordado.

En el caso de Ricardo, el enclave, a la sombra del edificio de Correos, lo ha decidido este mismo sábado por la mañana. A las 9.00 se ha presentado con un lienzo totalmente en blanco. "Es una de las bases del concurso, porque si tiene un fondo de color es más fácil, solo hay que sacar los claros y oscuros", ha explicado Lamenca. En su caso apuesta por el impresionismo, insinúa con los colores y la forma del trazo cualquier detalle. Desde la manga de un vestido hasta las hojas que aclaran los rayos del sol.

"Le está quedando precioso. ¿Es de pintura rápida? ¡Ya me gustaría a mí pintar así"

Ensimismaba ver cómo se desenvuelve con el pincel. "Le está quedando precioso. ¿Es de pintura rápida? ¡Ya me gustaría a mí pintar así", ha deseado una zaragozana mientras fotografiaba a Ricardo. Con cuatro pinceladas -literalmente- es capaz de cambiarle el vestido a una de las protagonistas, hacerla más niña o enderezar un edificio que veía torcido. "Mira, cambio de color, le doy con el pincel así y ya le he cambiado el talle", ha mostrado con estilo. El pincel lo compaginaba con los dedos, con los que corrige o difumina.

"¡Pero si ya llevo cinco horas!"

De repente, mira el reloj. "¡Pero si ya llevo cinco horas!", ha exclamado. Las 17.00 era su límite para presentarlo y esta misma tarde se conocerán a los ganadores. Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Junta Municipal Centro, de acuerdo a los dispuesto en las bases.

Pintar en la calle le gusta. "Al principio cuesta, porque la gente se pone muy pesada, pero la clave es abstraerse", lo ha ejemplificado. Detrás de la composición que ha conseguido Lamenca se esconde un auténtico relato que casa con teorías artísticas. "El lugar del punto de fuga delata el peso que tiene presente y el pasado en el autor. La parte de arriba es el futuro y el de abajo el pasado", ha sostenido. "A la izquierda del cuadro está lo aprendido, que en esta ocasión coincide con las obras de arte de los cubos que se han instalado por Zaragoza Florece, y a la derecha lo que está por aprender, que coincide con la parte del edificio, que es una zona más difusa", continúa con la explicación. "Todo tiene que guardar una unidad", ha apoyado Ricardo, en la actualidad seleccionado para el Premio de Pintura Francisco Pradilla.

Ricardo Lamenca, pintando en el paseo de la Independencia de Zaragoza. Montañés

Sin embargo, ha asegurado que su zona de 'confort' es el mundo del retrato. "De hecho, he pintado en numerosas ocasiones al Rey, como el que doné al Ayuntamiento de Zaragoza y está en el despacho de la alcaldía", menciona. "Otro de Felipe VI está en el palacio de la Zarzuela, como la acuarela de la princesa Leonor", ha añadido Ricardo, miembro de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Muestra estas piezas en la galería de su móvil, que bien parece una infinita exposición.

Este pintor y escultor es vecino de Zaragoza pero natural de Lécera. Ricardo dejó Aragón con 16 años para trabajar en Barcelona. "Estaba con mi tío y, como mi horario laboral era solo de mañanas, me dijo que me tenía que buscar algo para las tardes", ha rememorado. Su gusto por pintar y la cercanía de su casa con la Escuela de arte Massana fueron dos piezas de un puzle que encajaron bien. "Así te entretienes", ha recordado que le dijo.

En Massana estuvo un lustro, donde aprendió procedimientos manuales, frescos o vidriera, entre otras disciplinas. Después cursó Bellas Artes y en Artes del Libro. Consiguió varias becas, que le permitieron continuar la formación durante una etapa en Italia y en Granada. En 1972 regresó a Zaragoza para exponer su obra en la Institución Fernando el Católico (IFC). Probó la enseñanza, pero cuenta que se desencantó cuando él quería formar artistas y sus alumnos solamente querían aprobar.

No obstante, nunca ha soltado el pincel y la paleta. Muestra de ello también es la producción que hecho para su pueblo natal, desde un retablo que representa la Venida de la Virgen del Pilar, hasta dos cuadros sobre Santa Cenobia o el mural de la casa de cultura. Ricardo se ha quedado pintando hasta la hora de entregarlo en la sede de la Agrupación Artística Aragonesa.