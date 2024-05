Qué hacer si tengo covid: síntomas, cuánto duran ahora y diferencias con la gripe o resfriado

Cuando una autoridad sanitaria en España recuerda que los casos leves de una afección no deberían acabar en Urgencias, la seriedad del asunto en cuanto a la saturación de estos servicios es evidente. La situación todavía no ha llegado a eso, pero lo que si es cierto es que la incidencia de covid-19 ha subido en España según los últimos datos. En Aragón, la positividad en atención primaria supera el 10% y en hospitales, el 12%. Los expertos, sin embargo, reconocen que el coronavirus "no da signos de gravedad" en un escenario en el que se comporta como otro cuadro respiratorio agudo.

El Instituto de Salud Carlos III en su último informe sobre 'Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) y en Hospitales (IRAG): Gripe, covid-19 y VRS' estima una incidencia de covid-19 de 24,3 casos/100.000 (8,9 casos/100.000 en la semana previa). El proxy estima una tasa de hospitalización por covid-19 de 1,35 casos/100.000 (0,86 casos/100.000 en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por covid-19 presentan un 30% de neumonía, un 4,2% de admisión en UCI y un 8,9% de letalidad.

La variante de SARS-CoV-2 identificada en mayor proporción en los casos de IRAs en Atención Primaria ha sido Pirola, BA.2.86 (57,71%), con predominio desde la semana 5 y correspondiente a la circulación de linajes JN.1. La variante de SARS-CoV-2 identificada en mayor proporción en casos hospitalizados es BA.2.86 (56,21%), con predominio desde la semana 3, correspondiente a la circulación de linajes BA.2.86 y JN.1.

El doctor Luis Miguel García, médico de familia y presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria, aclara que cualquier infección vírica respiratoria se puede complicar, pero lo normal son cuatro días de fiebre con un trancazo. "En este momento diversos virus que están conviviendo entre nosotros".

Diferencias entre gripe A, B y resfriado

Según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen cuatro tipos de virus gripales: A, B, C y D. Los virus gripales de tipo A y B son los más comunes y causan epidemias estacionales de la enfermedad:

Los virus de tipo A se clasifican a su vez en subtipos de acuerdo con las combinaciones de las proteínas en su superficie. Actualmente circulan entre los seres humanos los subtipos A (H1N1) y A (H3N2). El A (H1N1) también se conoce actualmente como A (H1N1) pdm09, ya que causó la pandemia de 2009 y sustituyó al virus A (H1N1) que circulaba hasta entonces. Todas las pandemias conocidas han sido causadas por virus gripales de tipo A.

se clasifican a su vez en subtipos de acuerdo con las combinaciones de las proteínas en su superficie. Actualmente circulan entre los seres humanos los subtipos A (H1N1) y A (H3N2). El A (H1N1) también se conoce actualmente como A (H1N1) pdm09, ya que causó la pandemia de 2009 y sustituyó al virus A (H1N1) que circulaba hasta entonces. Todas las pandemias conocidas han sido causadas por virus gripales de tipo A. Los virus de tipo B no se clasifican en subtipos, pero pueden dividirse en linajes: B/Yamagata y B/Victoria.

no se clasifican en subtipos, pero pueden dividirse en linajes: B/Yamagata y B/Victoria. Los virus de tipo C se detectan con menos frecuencia y suelen causar infecciones leves, por lo que carecen de importancia desde el punto de vista de la salud pública.

se detectan con menos frecuencia y suelen causar infecciones leves, por lo que carecen de importancia desde el punto de vista de la salud pública. Los virus de tipo D afectan principalmente al ganado y no parecen ser causa de infección ni enfermedad en el ser humano.

Las diferencias entre la gripe A y la gripe B es que la A es la más grave al tener mayor capacidad de mutación y puede pasar de animales a humanos. Esto es lo que ocurrió con epidemias como la gripe aviar de 2004 o la gripe porcina de 2009.

La gripe de tipo B es más leve y afecta exclusivamente a los humanos y su sintomatología, porque el virus muta dos o tres veces más lentamente que la A y, por tanto, nos permite desarrollar una mayor inmunidad. La parte negativa del asunto es que los síntomas suelen durar más tiempo y es especialmente perjudicial entre jóvenes y niños, ya que tiene mayor prevalencia entre las personas de esta franja de edad.

Entre los síntomas habituales de la gripe, que aparecen incluso a las 24 horas de estar expuesto al contagio, son los escalofríos, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, pérdida de apetito, náusea, secreción nasal excesiva y dolor de garganta. Los síntomas de un resfriado común suelen ser congestión nasal, tos, dolor de garganta y en contadas ocasiones, fiebre, cansancio y estornudos. Aparecen entre uno y tres días después de estar expuestos al virus, y se cura por completo en menos de 10 días.

Síntomas de la covid en enero de 2024

Los síntomas más frecuentes de las personas infectadas con los últimos linajes son los siguientes la tos, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, voz ronca, dolores musculares, ahogo, pérdida de olfato y de apetito, taquicardia, congestión, secreción nasal, estornudos y diarrea.

El doctor García explica que los mencionados síntomas se sufren durante 4 ó 5 días en la subida de la infección, y otros 4 más en los días de bajada, aunque hay uno que se resiste a salir del cuerpo invadido: "la tos llega a quedarse 2 ó 3 semanas como síntoma de la infección", puntualiza el médico.

Tratamiento para los virus respiratorios

El doctor García aclara que el tratamiento en todos estos casos es sencillo: paracetamol e ibuprofeno ya que el antibiótico se toma a partir del cuarto o quinto día cuando la enfermedad se complica. "El antibiótico te lo planteas a partir del cuarto o quinto día, cuando se complica. "Si la infección es nasal y parece que se ‘baja’ al pecho, no se baja; es una sobreinfección, otro bicho, probablemente una bacteria que afecta a los bronquios. Ahí necesitarás el antibiótico, para combatir esa nueva infección”.

García pide cordura para no contagiar al resto de familiares y amigos. “El que esté malo, que evite juntarse con la gente mayor o inmunodeprimida, o se ponga mascarilla; toma precauciones”.