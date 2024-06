Estos son los mutualistas que recibirán los 4.000 euros de la devolución del IRPF de Hacienda

La campaña de la Renta 2023 está a punto de acabar. La mayor parte de la población española ya ha rendido cuentas con Hacienda, ya sea presencialmente (previa cita) o por vía digital. Hay un colectivo que está viviendo con una intensidad especial estas últimas semanas para ponerse al día con la Agencia Tributaria: los mutualistas con derecho a la devolución del cobro de cotizaciones de IRPF indebidas en la declaración de la Renta 2023. También se ha habilitado un formulario para solicitar los años que aún no han prescrito: es decir, de 2019 a 2022.

A qué jubilados afecta el derecho a devolución del IRPF

Esto afecta a todos los jubilados que, durante años, entre 1967 y 1978, cotizaron a las mutualidades antiguas por el 100% del IRPF, cuando debían haberlo hecho por el 75%. Hacienda ya tiene habilitado un formulario para solicitar los años que no han prescrito en este asunto, de 2019 a 2022. No obstante, si en su día no les retuvieron, no les van a devolver ahora en la Renta, aunque les llegue el aviso de Hacienda.

La campaña de la Renta acaba el 1 de julio y desde ese momento se abre un plazo para Hacienda en cuanto a devolver a los contribuyentes lo que corresponde a las declaraciones que salgan a favor del declarante, y lo mismo ocurre con el dinero que se cobró de más a este grupo de mutualistas veteranos. De hecho, si llega enero del 2025 y la devolución no se ha efectuado, la persona beneficiaria tiene derecho a percibir intereses de demora por cada día que pase de ese 1 de enero.

El proceso de solicitud y devolución

Una vez se conoce de esa cotización excesiva a una mutualidad, sumada en su día a la Seguridad Social, se puede pedir la rectificación a Hacienda al mismo tiempo que se presenta la declaración de este año. Si no se solicita, la Agencia Tributaria no toma la iniciativa.

También conviene aclarar que no todos los mutualistas de aquellos años, que tienen además un aviso en sus datos fiscales actuales para que revisen estas cuentas, se acaban beneficiado de esta devolución. Cada caso es particular. Es bueno aclarar que no se trata de una cantidad que va a aparecer en sus cuentas, sino de un proceso de recalculado de sus retenciones.