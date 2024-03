Ana Abán: “En cultura es muy trabajoso tener que partir de cero tras cada legislatura”

En pasado lunes, en la XV Gala de Aragón Escena, Ana Abán, gerente de la asociación y mujer de teatro, recibió el premio a la Gestión Cultural. Y además anunció su despedida tras más de 40 dedicándose al teatro, a la música y a un sinfín de actividades que han probado su entusiasmo y su profesionalidad en primer plano y en la trastienda. Anunció su adiós en una noche muy bonita donde triunfó con su frescura y su desparpajo, como siempre, Emilia Jiménez, Lita Claver ‘La Maña’.

Es el tiempo del balance y de algunas historias personales. ¿Cómo nació su pasión por el teatro? ¿Había antecedentes, maestros, detalles que abonasen esa pasión?

Creo que surge desde la infancia de mi pasión por la lectura, por dejar volar esa imaginación de niña sumergiéndome en las vicisitudes de los personajes. No había antecedentes en la familia salvo la afición de mi padre por la magia, él preparaba trucos de magia, por supuesto de aficionado, y nos ofrecía su espectáculo en las fiestas de cumpleaños donde reuníamos a todos los niños y niñas del barrio, ya que éramos dos hermanos mellizos, mi hermano Vicente y yo. Recuerdo que nos dejaba fascinados.

¿Cómo recuerda aquellos años, en el Teatro Principal, de la Escuela Municipal de Teatro, qué aprendió?

Bueno, para mí no era fácil, porque tenía un trabajo con el que compaginar las clases y los ensayos. Tuve que convencer a la empresa para hacer jornada continua y poder asistir a la Escuela por las tardes. Después se sumaron ensayos, los primeros bolos en fines de semana… y, a pesar de la energía que te da la juventud y la ilusión que tenía, acabé muy estresada y tomé la decisión de dejar el trabajo y buscarme la vida en el teatro, que ya me había inoculado “su veneno”

Llegó a tener compañía propia con María López y otras actrices. Y trabajó como actriz con el Teatro Estable. ¿Cómo se ve al mirar hacia atrás, qué tipo de actriz quiso ser?

Esa fue la primera aventura con proyecto propio, era 1989, y tuvimos la oportunidad de contratar como director a Michael McCallion, y hacer una estadía en Francia de dos meses para preparar la obra. Formamos una cooperativa cinco mujeres, tres aragonesas y dos vascas. María López Insausti, Marilés Gil y yo, de Aragón, y Olatz Beovide y Ane Gabarain del País Vasco. A Ane le han dado este año el Goya a mejor actriz de reparto, me ha hecho muchísima ilusión porque es una actriz estupenda. Pero antes de eso, recorrí escenarios con La Taguara de Pilar Delgado y El Teatro Estable. Me parecía importante coger tablas. Entonces yo estaba “en construcción”…

Con La Taguara en la obra 'Milagro en el Mercado Viejo' (1984. Arriba, Raquel Pérez, Rufino Ródenas, Ana Abán, Gabriel Latorre, Ramón Pilacés; abajo, Agustín Miguel, Pilar Delgado y Rosa Martín. Archivo La Taguara.

Ese terminó lo usó el otro día…

Es cierto. Estaba averiguando qué tipo de intérprete quería o podía ser. Personalmente me interesaba mucho la investigación, ahondar en la construcción artística y ‘performática’, y colaboraba con Juancho Graell y Javier Brun en proyectos paralelos, algunos se presentaron en la primera Feria de Teatro de Aragón, celebrada en Tarazona y el Monasterio de Veruela. Y con el escultor Ricardo Calero colaboré en la instalación ‘Alabada-Elevada’ en el Colegio de Arquitectos de Zaragoza. Una cuidada experiencia artística, que hoy no podría presentarse con la libertad que se hizo entonces, se consideraría transgresora.

¿Qué le debe a Mariano Cariñena y al Teatro Estable?

A Mariano Cariñena lo conocí como director de la Escuela de Teatro, un gran humanista y un ser maravilloso. Con él empecé en la gestión de las Artes Escénicas, fue listo y me 'fichó' para que me encargara de lo que nadie quería hacer, llevar la gestión administrativa de la compañía, distribuir, etc. además de formar parte del reparto de dos producciones, ‘Anatol’ con la llamada compañía joven del Teatro Estable dirigida por Mariano Cariñena y compuesta por algunos alumnos de la Escuela de Teatro y otros actores jóvenes. Y ‘A Puerta Cerrada’ con María José Moreno y Eduardo González, los veteranos de la compañía en el 86. Dos propuestas con textos, puesta en escena y dirección muy diferentes. Una oportunidad que siempre he agradecido.

Recordaba el otro día sus ocho años en producción de El Silbo Vulnerado. ¿Qué reflexión le merece ese período, la compañía y su director Luis Felipe Alegre?

Este fue un periodo muy intenso en toda la acepción de la palabra. Luis Felipe es un artista, un amigo, y un ser especial. Su pasión por la poesía es total. Como él decía: “El Silbo vulnerado es una compañía que se gana la vida gracias a la poesía”. Éramos una excepción no solo en Aragón sino en España y debería haber sido una compañía protegida en el ámbito nacional y local. En las producciones se contaba con equipos profesionales artísticos y técnicos de primera. Hicimos coproducciones nacionales e internacionales, giras por América, Festivales en Cuba, y pioneros en trabajar directamente con los centros de enseñanza secundaria para acercar la poesía a los estudiantes. Y quiero destacar que todo el equipo estable de El Silbo nos dedicábamos a tiempo completo, no teníamos otros trabajos para ganarnos la vida. En eso también éramos una excepción. Pero todo tiene su etapa, y los socios de El Silbo decidieron tomar rumbos diferentes y yo también, iba a nacer mi segundo hijo y me tomé un tiempo de reflexión.

Presentación en el Teatro Arbolé de Zaragoza de la obra 'Vuelve Berta Singerman' de la compañía El Silbo Vulnerado con Carina Resnisky y Luis Felipe Alegre. Guillermo Mestre.

No vamos a contarlo todo, pero la otra noche habló de sus años y su implicación con FAPAR. ¿Por qué fue tan importante esa experiencia?

Asistí a una asamblea cuando mi hijo menor estaba en infantil, necesitaban voluntarios y me sumé, inicialmente motivada por aportar algo cultural en las actividades de la FAPAR. Pero el trabajo por conseguir una escuela pública de calidad, democratizar la enseñanza, mejorar las condiciones de la infancia, ayudar en la integración de las familias inmigrantes, solo por citar algunos ejemplos de todas las actividades que FAPAR lleva a cabo, me atrapó y puso en acción una conciencia social que hasta entonces solo era una convicción. Por supuesto, también tuve la oportunidad de aportar un proyecto cultural que implicaba a toda la comunidad educativa, docentes, alumnos y familias, de todos los centros de infantil y primaria de Aragón, el “Certamen de Dibujos y Relatos de FAPAR”, se celebraron ocho ediciones, y contó con el apoyo del Gobierno de Aragón y de la Caja de Ahorros de la Inmaculada.

Hay muchas cosas en su trayectoria… Una de las más bonitas es la dirección del Parque de las Marionetas. ¿Qué crees que ha aportado al imaginario de la ciudad y a usted misma?

Fue ARES quien me dio esa oportunidad, el Festival es un proyecto de ARES y del Ayuntamiento de Zaragoza muy querido por los ciudadanos y bien arraigado. Es muy bonito ver como los padres y madres que lo disfrutaron siendo niños, ahora vienen con sus hijos. El Parque de las Marionetas nació con un concepto único en España, inspirado en las ferias de barracas que a finales del XIX y principios del XX se instalaban las ciudades y grandes pueblos en sus fiestas mayores. El Parque ofrece cada año en las Fiestas del Pilar una programación familiar de calidad del variado mundo de los títeres, desde la tradición más popular a los más novedosos lenguajes teatrales, y da cabida a artistas locales, nacionales e internacionales, muchos de ellos siendo la primera vez que actúan en Zaragoza e incluso en España. El trabajo realizado en estos once años ha consolidado al Festival en la primera línea.

¿En qué consistía su faena?

Lo primero que quiero decir es que llevo a todos los titiriteros en el corazón, porque son gente maravillosa que me ha acogido muy cálidamente. He hecho muchos amigos. Y lo segundo: el Parque me ha permitido profundizar en este sector de las Artes Escénicas y apostar de manera decidida por traer a los mejores maestros internacionales del títere tradicional de “cachiporra”, recuperando este arte popular y acercándolo al público en cada edición. Zaragoza se ha convertido en un encuentro internacional esperado y reconocido por estos profesionales. Además, estoy muy orgullosa del impulso dado a este sector con el apoyo a la creación de TITEREDATA, el primer estudio nacional del sector; y con la creación de RITTO, la primera Red de Festivales Internacionales de Títeres y Objetos de Otoño.

En 2013 se integró en ARES como gerente. ¿Cómo valora esa larga década, qué se propuso y qué cree que se ha logrado?

Creo que pensaron en mí por mi trayectoria en el mundo asociativo, (FAPAR) y por la profesional en las Artes Escénicas, una confluencia poco común. He tratado de ser fiel a estos pilares y trabajado por mejorar la situación del sector; se ha construido mucho desde ARES y se sigue haciendo. En estos años no hemos dejado de mantener entrevistas y negociaciones con las administraciones públicas, elaborado estudios e informes e impulsado alianzas para conseguir mejoras. Lo hermoso de este trabajo es que los logros repercuten en todo el sector profesional de las Artes Escénicas. La otra cara es que nunca sabes si los propios beneficiados lo reconocen. Como dije en la Gala, ha habido momentos dramáticos como en 2020 con la pandemia de la covid-19, o a finales del 2008 con la crisis económica y financiera que se llevó por delante en Aragón todo lo construido en programas culturales, ferias, festivales, ayudas… En ese sentido ARES nunca ha tirado la toalla. Pero también ha habido momentos de ilusión como las ediciones del Festival Zaragoza Escena, las Galas del Teatro, el propio Parque de las Marionetas, encuentros de formación, Jornadas Profesionales… Todo eso solo se puede lograr con mucha convicción, trabajo en equipo, consenso y tolerancia.

Pilar 2019. Parque de las Marionetas en el Parque José Antonio Labordeta. Francisco Jiménez.

¿Por qué la gente del cine y del teatro y de la música, en general, suscitan tantos recelos en la clase política?

Supongo que porque son capaces de decir lo que piensan. También porque pueden llegar a los medios de comunicación y exponer sus quejas públicamente. Pero es un poco triste que haya que llegar a eso. El diálogo, escuchar y trabajar en función de las necesidades reales del sector, facilitaría la relación entre los artistas y la administración. Es muy trabajoso tener que partir de cero tras cada legislatura, y muy triste ver desaparecer programas e iniciativas porque se pusieron en marcha con otro gobierno. Si hubiera unas bases firmes, consensuadas y asentadas, posiblemente a través de una Ley de la Cultura, la incertidumbre sería menor y habría mayor estabilidad. Y así, empezaríamos a parecer Europa.

Ha colaborado muy directamente con Teatro del Temple y Che y Moche. Dos compañías muy distintas, que conviven y crean y dirigen el teatro de las Esquinas. ¿Cuál es el secreto para usted? ¿La camaradería y el consenso, que decía María López?

El trabajo y la colaboración directa ha sido con María López y Raquel Anadón, como Presidenta y Vicepresidenta de ARES, (no con las compañías) y sí, el secreto está, como en todo, en el respeto, el diálogo y la tolerancia y en saber estar cada uno en su sitio. El trabajo en equipo no puede hacerse de otro modo.

Denunció, tal como anticipa aquí, algunas carencias. ¿Podrías concretarlas? ¿Qué quiso decir que aún estamos en construcción en materia cultural?

Como he dicho con la crisis de 2008 se desmantelaron los programas institucionales que se habían construido hasta entonces en el territorio. Pero no es tiempo de quimeras. Aquello, ahora no serviría. Hay que construir pensando en la realidad actual. ARES puede aportar mucho, pues hemos invertido mucha energía en desarrollar propuestas que ayudarían a incentivar el mercado interior, que no es fácil por la idiosincrasia del propio territorio, pero son las administraciones quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, y espero que cuenten con la experiencia de ARES. También está por desarrollar el apoyo a la proyección exterior de los creadores de la comunidad, y la revisión de las ayudas cuyas bases están algo obsoletas para la realidad actual, entre otras necesidades.

Parece que cada vez se programa menos teatro. Hay pocos bolos. ¿Qué está pasando?

Al margen del eterno debate de si el teatro está o no en crisis, me centraré en qué pasa en Aragón. Los municipios, como es lógico, priorizan atender necesidades básicas, accesos, aguas, iluminación, servicios en general, y sin un programa específico que les ayude a contratar teatro o cultura, sus presupuestos se destinan a los servicios básicos. Por otro lado, de manera general, la contratación en Artes Escénicas se centra en programación infantil, o de calle, y, a menudo, en periodo estival o de fiestas populares. Esto hace que sea casi imposible hacer bolos en Aragón con teatro de adultos y de sala. A excepción de los pocos municipios de la RAEE. Por eso es tan necesario implementar programas para incentivar el mercado interior.

La siempre simpática y arrolladora Lita Claver 'La Maña' celebra su premio al Trabajo en la XV Gala de Ares. Toni Galán.

¿Qué tiene para Ana Abán, de único, el teatro? ¿Por qué debemos ir al teatro?

Es un espectáculo vivo. Cada representación es una experiencia única e irrepetible. El buen teatro debe emocionar y establecer un vínculo entre el espectador y la representación. Eso hay que vivirlo.

¿Cómo se vive una gala como la del otro día siendo usted una de las galardonadas?

Tenía la posibilidad de sentarme en la platea, pero necesitaba vivirla desde dentro, finalizar el trabajo. Y con mucha emoción, sabiendo que era mi última Gala del Teatro.

Díganos dos o tres montajes que la hayan conmovido en estos años, dos o tres autores.

Sin salir de Aragón. Por ser un espectáculo creado con los mínimos mimbres escénicos y la máxima calidad, que llega directo al corazón, ‘Vida’ de Javier Aranda. Por su singularidad y sensibilidad, ‘1971 (El amor es una cosa rara)’ de Teatro del Temple. Un espectáculo de danza-teatro-concierto que habla del arte y de la vida, a través de las canciones en directo de Rafael Berrio. Un viaje de emociones. Autores: Federico García Lorca, Antonín Artaud, Bertolt Brecht. Bien diferentes.

¿Se va a casa con alguna frustración o decepción o pesa mucho más todo lo que ha podido hacer?

Me iré con la satisfacción de haber hecho todo lo estaba en mi mano o al menos intentarlo. Pero por mi carácter, siempre creo que se puede hacer más y mejor, lo que me lleva a no rendirme, a seguir intentándolo. No es un estado de insatisfacción patológico, pero a veces sí que crea sufrimiento. Como ‘frustración’ le diría que un objetivo que me marqué al inicio fue conseguir un convenio para ARES que garantizara la estabilidad, se ha intentado y a punto hemos estado, pero me voy sin verlo materializado.

