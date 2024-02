Marian Pueo: "Con 'Las bodas de Isabel' he podido unir el teatro y la historia'

TERUEL. La zaragozana Marian Pueo, licenciada en Historia Medieval, nunca sintió la llamada de la enseñanza, o por lo menos de las materias relativas a estos estudios; sin embargo, durante esa etapa, el áspid de la interpretación inoculó en su cuerpo el veneno del teatro y pronto llegó a ser profesora y directora del Aula de Teatro de la Universidad de Zaragoza, etapa en la que consiguió una veintena de premios, iniciando de esta exitosa manera una carrera profesional en la que todavía sigue cosechando aplausos y triunfos.

¿Cuándo y con quién se inició en el mundo de la farándula?

Lo que se dice… los primeros ‘pinitos’ fueron con mis amigas en el colegio, íbamos a las monjas e interpretábamos la canción vocacional, pero nosotras la escenificábamos. Los trabajos de literatura o de arte nos aburrían y al ser un tanto hiperactivas, nos dejaban representarlos en teatro. También teníamos un grupo amateur. Con 21 años hice un castin para el Nuevo Teatro de Aragón, donde estuve 10 años de actriz y allí acabé de beber por completo ‘el veneno’ del teatro. Después ya montamos nuestra propia compañía, la actual Teatro Che y Moche.

¿En su faceta de actriz cómo se definiría?

He sido la eterna secundaria, pero en teatro se dice «que no hay papel pequeño», jajaja…. Quizás esto me ha marcado más a la hora de dirigir. Me gustan mucho los trabajos corales e incluso me enfado cuando un alumno me dice que no puede venir a un ensayo, pero que como tiene «poco papel, no pasa nada». El equipo es muy importante en teatro.

¿Cuál es la anécdota más curiosa o divertida que le sucedió?

Han sido muchos años de bolos y de furgoneta y de recorrer España entera, nos han pasado muchísimas cosas…. Recuerdo que estábamos en Leganés en un anfiteatro y acababa de bailar un grupo de folklore ruso, fuimos al escenario a ver como hacíamos el montaje, puesto que nosotros actuábamos allí en unas horas, y la concejala y técnica de cultura nos vinieron a felicitar por lo bien que habíamos bailado, les dimos las gracias, pero cualquier parecido físico entre los rusos y nosotros era casual: ellos altos y rubios; nosotros más bajos y morenos.

¿Y la más trágica o triste?

Normalmente las tristes están sobre todo relacionadas con la muerte de amigos o familia. Este año ha sido un año muy triste para mí, falleció mi padre en mayo, y el primer espectáculo que estrené al mes de lo sucedido, al no verlo en el patio de butacas –siempre venía a mis estrenos–, provocó que en el saludo final llorara desconsoladamente.

Ha desempeñado la dirección artística de la Cabalgata de Reyes de Zaragoza durante cuatro ediciones y también las de Zuera, Barbastro y Ejea ¿Podemos considerar estos desfiles como representaciones teatrales?

Soy una todoterreno. Pienso que sí, mis Cabalgatas –las hago con Toño Monzón de Hacedor de Proyectos, que fue quien me dio la oportunidad de crear y dirigir este tipo de espectáculos– son pequeñas-grandes historias con un hilo conductor. La verdad es que dirigir espectáculos para la noche de Reyes, contempladas por tantos niños, es muy emocionante, cuando doy la orden de salida y veo la ilusión de los peques, se me pone siempre la piel de gallina.

Con el paso de los años se ha ido especializando en la dirección de espectáculos y eventos históricos ¿Es esta una manera más divertida de enseñar Historia?

Quién me iba a decir a mí que podría unir dos de mis grandes pasiones, el teatro y la historia, nunca lo hubiera pensado, cuando terminé la carrera y me quedé con el teatro, renunciando a la enseñanza, no se llevaban este tipo de espectáculos y de eventos. Y desde luego que es una gran manera de dar a conocer nuestra historia, además no solo la de los grandes hechos o hazañas, sino la de la gente normal, la vida privada, sus costumbres, su indumentaria, etc. Es muy interesante.

¿Qué aspectos considera esenciales para montar con rigor este tipo de espectáculos?

Es importante tener buenas historias, que interesen, aunque a veces haya que ficcionar o recrear los hechos. También un buen vestuario, te lleva a la época, te marca cómo moverte. Es una gozada poder hacer teatro en espacios reales: una iglesia románica, la plaza mayor, un atrio, un castillo y hasta un balcón.

En Teruel la consideran ya una turolense de adopción ¿Cómo ha evolucionado la fiesta 'Las bodas de Isabel' desde su llegada?

Sííí, me siento turolense, hemos compartido muchos momentos emocionantes en estos casi 20 años. La fiesta ha ido evolucionando con los tiempos, la narrativa, la forma de contar las historias, y desde qué personajes se van contando. Se han ido introduciendo elementos teatrales, como puede ser un coro a la griega, un monologo, escenas de acción, el canto, la danza… Es poner al servicio de la leyenda todas las artes escénicas. Y también ha crecido mucho el número de actores voluntarios y participantes, así como el público asistente. He tenido la suerte al contar desde el comienzo con un gran equipo y unos grandes actores-voluntarios que han puesto todo su corazón y eso se nota en el resultado final.

¿Ha pasado mucho frío?

Mucho. A veces compro ropa pensando en los ensayos de Teruel.

En Teatro Che y Moche es una profesional muy versátil: dirige, lleva la producción y asesora en vestuario. Con ‘Metrópolis’ consiguieron un Max al mejor espectáculo revelación de 2010...

Ese día que recibimos el Max fue muy emocionante y lo vivimos muy intensamente. Tener un Max para una compañía como Che y Moche es importante. Aunque llevamos una buena cosecha este último año, ganamos con nuestro espectáculo ‘De acá y allá’ el Premio del Público 2022 de la Sala Russafa al Mejor Espectáculo Infantil, dirigido por mí. También en 2022, el Premio Isabel Portugal de la DPZ al Mejor Espectáculo Contemporáneo por ‘Réquiem por un campesino español’. Y hace unas semanas me dieron el Premio a la Mejor Dirección en el Festival Nacional de Teatro ‘Vegas Bajas’ que lleva más de 40 años, también con el ‘Réquiem’.

En la actualidad están representando la versión teatral de ‘Don Juan en los infiernos’. ¿Qué tiene de particular ese don Juan?

Es nuestra particular visión del mito, aunque está basada en la película de Gonzalo Suárez, es un don Juan ya maduro, son los últimos tres días de su vida, en paralelo con los tres últimos días de Felipe II y esa España del s. XVI. Hemos creado ese universo que lo rodea con tres actores: Joaquín Murillo, Gema Cruz y Saul Blasco, y en donde todo gira alrededor de una gran cama… Hasta aquí puedo contar….

Desde 2012 es socia-gestora del Teatro de las Esquinas. ¿Eso es una comedia o una tragedia?

Tragicomedia, sin duda, por los buenísimos y malos momentos que hemos pasado a lo largo de estos 10 años. Somos un gran equipo de 50 personas, con un objetivo común. Pero todo ha ido saliendo con mucho esfuerzo y dedicación por parte de mis seis socios de Teatro del Temple y Teatro Che y Moche y del equipo Esquinas.