La Maña: "Con este premio me siento tan feliz como si el Zaragoza hubiese subido a Primera"

ZARAGOZA. «Me siento tan feliz como si el Zaragoza hubiese subido a Primera», dijo Lita Claver ‘La Maña’, pidió un largo aplauso para las dos jóvenes presentadoras, Blanca Lainez y Silvia García, y recordó que había empezado por los bares pidiendo propinas con los platillos, cantó una jota y se meneó al grito de «79 años y sin cirugía». Alguien le gritó: «Guapa», y ella respondió: «Guapa no, limpia», y bromeó con su atractivo entre los hombres. Ese fue uno de los momentos más divertidos de la XV Gala de las Artes Escénicas, que se celebró ayer en el Teatro de las Esquinas. La Maña recibió el premio al Trabajo y el público, entregado toda la velada, dispuesto a soñar, sonreír, estremecerse (sobre todo cuando se recordó, con mimo y finura por Jano García, a Laura Gómez Lacueva y David Angulo cantó de ‘De Zaragoza a Berlín’), se levantó casi por entero y le aplaudió a rabiar.

Fue una gala donde, como mostraron las presentadoras, hubo de casi todos los géneros: desde el drama a la comedia, las marionetas, el circo, la danza, el hip hop o la gestión cultural. Se despedía Ana Abán, gestora de ARES desde 2013, premio a la Gestión Cultural, que les pidió a las instituciones que solucionen «el mercado libre del teatro» y anotó que estamos «en construcción en materia cultural».

El humor no faltó: hubo varios ‘sketches’ y fragmentos de obras de algunas compañías que integran Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Aragón (ARES), pero quizá otra de las animadoras de la noche fue la actriz Yolanda Blanco, que culminó sus idas y venidas con un soliloquio de Simona de Seda. Un monólogo-conferencia en el que detectó que algunos chistes, entre pícaros y eróticos, no se los cogían a la primera. Otro momento humorístico desternillante lo protagonizó Che y Moche, sus tres actores y la acordeonista ofrecieron una lección de tolerancia, gracia y sentido escénico. El vicepresidente Nolasco se acomodó al chaparrón. A su lado estaba la consejera de Presidencia y Cultura Tomasa Hernández.

Jesús Arbués fue el guionista y director de la gala ante un público entregado. También fue para nota el ‘Chiquitita’ y otras lindezas de Abba que entonaron los chicos de BVocal: descubrieron entre chanzas cómo se forja un trío amoroso y qué puede suceder cuando se tiene «chiquitita»… la nariz. Actuaron varios de los galardonados. Por ejemplo la Factoría Mágica Civi Civiac, que logró la distinción de Artes Escénicas y Pedagogía; su director Ismael recordó que llevaba 25 años en el oficio y que todo se lo debía a sus padres que quisieron mejorar el mundo, e informó que reciben en su centro de actividades lúdicas a más de 1.500 alumnos.

Ismael Civiac recibió el premio Artes Escénicas y Pedagogía e hizo unos números de magia. Toni Galan

El premio Honorífico fue para el Teatro Principal de Zaragoza y lo recogieron su director José María Turmo y la concejala Sara Fernández, que dio las gracias «al público, a Zaragoza y a los técnicos del Principal» que anoche estaban disfrutando.

Arteria Producciones se hizo con el galardón al Artista Revelación; su director, Josean Mateos, con una divertidísima marioneta veterana, también fue una de las estrellas de la noche. La señora dijo que había pasado una noche con Paco Paricio –que leyó el pregón del Día Mundial del Teatro, que ha escritor el Nobel noruego de 2023, Jon Fosse–, y que había formado un trío con Iñaqui Juárez y Pelegrín, ambos de Títeres Arbolé. Paco Sánchez Bona, de Circle of Trust, subió por el premio a la Trayectoria y reivindicó el baile de calle, el breakdance, que ha pasado la intemperie al escenario. El premio a los Aragoneses por el mundo fue a parar a las bailarinas que se formaron con María de Ávila y directoras del Pfalztheater Luisa Sancho y Elena Iglesias. Luisa defendió el talento que existe en Aragón. De ella dijo que había vivido en 7 o 8 países, que había trabajado en diez compañías y que ahora era la única española que dirigía una compañía alemana.

María López Insausti, presidenta de la Asociación ARES, recordó, entre otras cosas, que hay que deshacer esa falsa idea de que el teatro es cultura subvencionada, dijo que el curso pasado se habían realizado 2386 representaciones, 30 estrenos y que las compañías que integran ARES –que cuenta con 157 empleados fijos y más de 200 por proyectos o a tiempo parcial– habían facturado casi seis millones de euros. Aseguró que en el sector hay «camaradería, consenso e ilusión».

Paco Paricio leyó el texto de Fosse, del que cabe subrayar el final: «La Guerra es la batalla contra lo que yace en lo más profundo de cada uno de nosotros: lo único. Y es una batalla contra todo arte, contra la esencia mas íntima de todo arte. He hablado del arte en general, no del arte teatral en particular, esto se debe a que todo buen arte, en el fondo, gira en torno a lo mismo: tomar lo singular y específico para hacerlo universal». Se cierra así: «Articula en su expresión artística aquello único con lo universal: no eliminando lo singular, sino enfatizándolo; dejando que lo extraño y lo desconocido brille claramente. Es tan simple como que la guerra y el arte son opuestos, como la guerra y la paz son opuestos. El Arte es paz».

Ana Abán se fue con la emoción en el corazón y en la voz. Y la revista de Luis Pardos, que ya había actuado en un homenaje al jazz, despidió la noche más hermosa: una función bien pensada, emotiva, divertida y trenzada con frescura también por dos más que prometedoras actrices: Blanca Lainez y Silvia García.