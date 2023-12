La Maña y Fernando Esteso, una amistad aragonesa para despedir 2023 en 'Cachitos'

El programa 'Cachitos de hierro y cromo' ha pasado de ser una opción más en el 'zapping' de Nochevieja a convertirse en un imprescindible en muchos hogares. Los comentarios desenfadados, frescos, ocurrentes y pícaros son un pegamento intergeneracional que despiertan recuerdos y enseñan parte de la historia de la televisión.

Este año es un homenaje a las variedades y los protagonistas serán dos aragoneses: Fernando Esteso y Lita Claver, La Maña. El actor y la vedete se suben juntos al escenario de El Molino, el mítico teatro del Paralelo de Barcelona, y acompañarán al presentador Ángel Carmona, que se pone al frente del programa.

La relación entre Lita Claver y Fernando Esteso va más allá de los escenarios. Hace unos años, en una entrevista con HERALDO con motivo de su retirada confesó que despedirse junto al zaragozano era "la mayor ilusión y el mayor orgullo". Así, Esteso estuvo en 'Un reencuentro inolvidable', el espectáculo de despedida que se celebró en enero de 2018 en el barcelonés Teatro Apolo.

"De jovencicos trabajamos juntos –rememoró en ese momento-. Sus padres llevaban una compañía por los pueblecicos, y él y yo hacíamos diferentes números de pareja". Emilia Giménez, como se llama en realidad, era hija de una familia gitana de 16 hermanos y la familia Esteso acogió a Lita para impulsar su carrera artística en la capital aragonesa. Para La Maña son unos recuerdos "majicos". "Es una familia a la que le debo muchísimo, el hermano de Fernando Esteso me enseñó a leer y a escribir, que yo no sabía", agregó en la conversación con este periódico. "Había venido una hermana, de repente", ha definido por su parte Esteso a través de RTVE.

"No somos maños, somos cachos de Aragón que han andado por ahí hablando de su tierra", ha comentado el actor. Emilia llegó a Barcelona con el nombre artístico de Lita Claver, pero su acento le delató y le bautizaron como La Maña.

Reivindicación del trabajo de Fernando Esteso

Esta participación en 'Chachitos' ha sido una oportunidad para que Lita Claver reivindique la figura de Fernando Esteso. "Es muy grande como actor y como artista. Es de Zaragoza y es una vergüenza que no haya hecho un pregón de Zaragoza cuando ha dejado Aragón por lo más alto. No solamente Aragón, toda España –ha señalado a través de TVE-. Fernando es una persona que hay que quererla y cuidarla". "Le tienen que dar el premio Goya", ha añadido la artista.

RTVE ha reconocido que a Lita Claver fue fácil convencerle cuando le propusieron la idea. "Yo no era seguidor del programa entonces, pero me dijeron es que va Lita. ¡Pues qué bien porque encima a mí Barcelona me ha tratado bien, siempre he venido, y encima con mi hermana y en El Molino!", ha indicado el Esteso por su parte.

Prometen que en la gala no faltará el humor, la magia, los ballets, los ventrílocuos y la música. Además de La Maña y Esteso, también participarán Amaia, Jandro, Sidonie, La Prohibida & Algora, Los Gandules, Pep Plaza o Laura Márquez, entre otros artistas.