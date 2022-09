Programa del Vive Latino en Zaragoza para este viernes: orden de actuaciones y horarios

El festival presenta un cartel con 36 artistas, aunque los zaragozanos The DollarClub y Face Down Vss Up comparten plantel artístico (Ms Von Disko ySweet Drinkz) y separan criterios estilísticos como DJ de cierre y continuidad. En esta primera jornada tienen protagonismo 18 de ellos, repartidos en los tres escenarios habilitados. El Nautalia es el mayor, junto al Palacio de Congresos, con el Ámbar (anfiteatro) en el espacio contiguo. El Vuse está al otro lado del recinto.

LOS CONCIERTOS DEL ESCENARIO NAUTALIA DEL VIVE LATINO



Sidonie (17.40)

El terceto catalán tirará de veteranía, desparpajo y química para abrir la jornada inicial con su pop de altos vuelos, letras pegadizas y talante hedonista. El último disco que han sacado a la venta es doble: ‘El regreso de Abba’ (2020), con canciones tan redondas como ‘Verano del amor’.

Coque Malla (19.10)

El madrileño, que echó los dientes en la música como cabeza visible de Los Ronaldos, tiene un corazón de rock revestido de aire juglaresco. Esa versatilidad le lleva a armar canciones únicas como ‘No puedo vivir sin tí’ o ‘El último hombre en la tierra’.

Taburete (20.50)

La banda de Willy Bárcenas y Antón Carreño jr. ha lidiado con prejuicios ajenos a la música desde su fundación, allá por 2015. Su resolutiva aproximación al pop en clave ecuménica les hace dejar huella; han generado canciones de alto impacto como ‘Sirenas’ o ‘Una foto en blanco y negro’.

Love of Lesbian (22.50)

Santi Balmes, uno de los cantantes más carismáticos del pop español en las dos últimas décadas, carga con el foco en este combo de art-pop capaz de brillantes ensoñaciones y también de las melodías más contagiosas, articuladas en letras de alto calibre.

Vetusta Morla (0.55)

Lo del grupo de Tres Cantos emparenta con las historias del ‘self-made’ y el éxito a la antigua usanza, por tesón, desde abajo y sin apoyos directos del aparataje oficial. A la chita callando, recibieron el milenio con argumentos musicales de peso, que han mantenido en cada vuelta de tuerca.

LOS CONCIERTOS DEL ESCENARIO ÁMBAR DEL VIVE LATINO

Miss Caffeina (17.00)



La nueva deriva electrónica de los madrileños ha llevado aún más al baile una propuesta que siempre tuvo el ‘glam’ como credo y la poesía pura (muy carnal, y ‘dark’, pero enguantada en seda) en el esqueleto. Para comenzar el festival hay que corear canciones como ‘Merlí’, ‘Mira como vuelo’ o ‘Venimos’.

Babasónicos (18.20)



La banda de Adrián Dárgelos mete en el matraz la chulería arquetípica de este vate argentino y el gusto por la estética de club (club de los 60, de fino sonido guatequero) que no le hace ascos a la vena rock cuando la canción lo pide, siempre osados y elegantes.

Mon Laferte (20.00)



La chilena es una artista comprometida con las causas sociales, honroso rasgo que tampoco se apodera completamente de su discurso ni su puesta en escena. Temas como ‘Invéntame’ conquistan a públicos de entre 20 y 80 años; Mon canta con el pecho apretado, puro sentimiento.

León Benavente (22.00)



El grupo en el que milita el zaragozano Edu Baos pegó en la diana desde el primer álbum, y ha ido enardeciendo su propuesta hasta invocar en cada tema la retroalimentación con el público, gracias a un desempeño escénico que exuda energía por todos los poros. Vienen a liarla, a retar los muelles del personal.

Molotov (0.05)



Veteranía y muchos grados para la siempre eléctrica presencia de los mexicanos, referencia para varias generaciones de Iberoamérica en el rock y alternativa latina en su día (junto a Plastilina Mosh) a las bandas sajonas que llenaron el globo de nu metal.

Sho-Hai (2.05)



El MC de Violadores del Verso ya ha lanzado un par de avances del disco en solitario que sacará poco después del festival. Hate enarbola su rima poderosa y empaque ‘hardcore’ sin concesiones, y sigue haciendo rugir el alma de los incondicionales a su figura.

LOS CONCIERTOS DEL ESCENARIO VOSE DEL VIVE LATINO

Silvana Estrada (18.20)



La cantautora mexicana será un sorpresón agradable para quienes se acerquen por el tercer escenario del festejo. Se enmarca en la tradición artesana que cultivan sus pares más experimentadas, desde Julieta Venegas a Natalia Lafourcade o Lila Downs.

Centavrvs (20.00)



Trasegar sobre pasos de gigantes y mantener un toque propio identificable no es fácil. Los mexicanos recuerdan bastante a Café Tacvba, aunque usan con más desenfado las secuencias (a lo Esteman) y manejan con idéntico mimo las polifonías.

Aterciopelados (21.10)



La dupla colombiana más internacional de las últimas tres décadas. Desde el ‘Bolero falaz’ que sacudió la MTV Latina en los 90, Andrea Etcheverry y Héctor Buitrago han pulido su propuesta hasta adquirir un estatus referencial para los que vienen atrás.

Dengue Dengue Dengue (22.50)



Desde Perú, cargados de psicodelia andina y envueltos en un aura mística, Rafael Pereira y Felipe Salmón ofrecen otra muestra gloriosa de la vanguardia natural que lleva aparejada la mezcla de electrónica y música raíz. Ahí asoma la cumbia, pero con un punto de mantra y bajos poderosos; es música de chamanes.

Trashi (0.05)



Los jovencísimos murcianos beben de muchos caudales: el pop salmonero de sus paisanos Klaus & Kinski, Tangana, El Columpio Asesino, el ‘bubblegum’ pop o los toques de ‘urban’ meloso inspirados en Darkiel y Ana Mena. De ahí puede salir perreo, baile etéreo o saltos mortales.

R de Rumba DJ (1.05)



El arquitecto rítmico de Violadores del Verso emprendió hace tiempo un camino paralelo que se nutre, sobre todo, el funk. Esta vez viene solo, a pinchar temazos; y su vastísima cultura musical garantiza una sesión con la temperatura adecuada.

The Dollar Club (1.55)



Los zaragozanos se encargarán de trasladar al cierre de esta primera jornada el espíritu hipervitaminado de sus fiestas en Zaragoza: ofrecen perreo de altos vuelos. Ms Von Disko y Sweet Drinkz, que ya habrán hecho continuidades antes, estarán frente a los platos.

