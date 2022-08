Vive Latino Zaragoza 2022: los 36 artistas del cartel, uno a uno

Toda gran cita musical que se precie saca músculo con sus números, desde los más básicos hasta los apabullantes. El número uno, por ejemplo, puede ser tan contundente como el mil si se pone en el contexto adecuado, y cuando se convierte en ordinal, aún más; Vive Latino Zaragoza es la primera salida oficial de América para la franquicia festivalera acuñada en México allá por 1998, y que ya ha superado las veinte ediciones con el Foro Sol de la capital azteca como sede habitual. Solo hay un precedente no mexicano para el Vive Latino: Santiago de Chile, 2007.

Después de un compás de espera superior a los dos años, que comenzó con el anuncio del festival en Zaragoza allá por diciembre de 2019, llega el momento de disfrutar del evento retrasado en dos ocasiones por la pandemia y sus secuelas socioeconómicas.

Hay 36 artistas en liza, y dos de ellos tienen doble tarea; son los colectivos The Dollar Club y Face Down Vss Up, amos de las cabinas zaragozanas en la última década, liderados por Candela Ms Von Disko y Alberto Sweet Drinkz. Presentan miembros comunes en ambas formaciones y, definitivamente, un discurso compatible en la selección y las mezclas. Además de tener sus huecos concretos en la programación de madrugada, estarán encargados de hacer tareas de continuidad entre algunos conciertos del escenario Vuse.

Los directos se reparten en tres escenarios: el Nautalia (junto al Palacio de Congresos de la Expo, reservado a las actuaciones más multitudinarias, con 22.000 personas de aforo estimado), el Ámbar (en el anfiteatro de la Expo, hasta 9.000 personas, con un cartel que mezcla experiencia y pujanza actual) y el mentado Vuse, con los artistas menos conocidos (exceptuando a los colombianos Aterciopelados) pero rebosante de calidad y potenciales sorpresas de las agradables, en un área que admite hasta 5.000 personas.

Sidonie

Escenario Nautalia, viernes 2, 17.40. El terceto catalán tirará de veteranía, desparpajo y química para abrir la jornada inicial con su pop de altos vuelos, letras pegadizas y talante hedonista. Su canción bandera es ‘Fascinado’ y el último disco que han sacado a la venta fue doble: ‘El regreso de Abba’ (2020), con canciones tan redondas como ‘Verano del amor’ o ‘Mi vida es la música’.

Coque Malla

Escenario Nautalia, viernes 2, 19.10. El madrileño, que echó los dientes en la música como cabeza visible de Los Ronaldos, tiene un corazón de rock revestido de cierto aire juglaresco, ora ‘crooner’ ora bardo, que le lleva a armar canciones únicas como ‘No puedo vivir sin tí’ o ‘El último hombre en la tierra’. Se llega a su bolo muy justos desde del de Silvana Estrada: la carrera vale la pena.

Taburete

Escenario Nautalia, viernes 2, 20.50. La banda de Willy Bárcenas y Antón Carreño jr. ha lidiado con prejuicios ajenos a la música desde su fundación, allá por 2015. En el terreno musical, su resolutiva aproximación al pop en clave ecuménica, que les hace dejar huella en todo tipo de entornos, ha generado canciones de altísimo impacto como ‘Sirenas’ o ‘Una foto en blanco y negro’.

Love of Lesbian

Escenario Nautalia, viernes 2, 22.50. Santi Balmes, uno de los cantantes más carismáticos que ha dado el pop español en las dos últimas décadas, carga con el peso del foco en este combo de art-pop capaz de las mayores ensoñaciones y también de las melodías más contagiosas, articuladas en letras de alto calibre. ‘Allí donde solíamos gritar’ o ‘Fantastic shine’ son puntos álgidos en sus conciertos.

Vetusta Morla

Escenario Nautalia, viernes 2-sábado 3, 0.55. Lo del grupo de Tres Cantos emparenta con las historias del ‘self-made’ y el éxito a la antigua usanza, por tesón, desde abajo y sin apoyos directos del aparataje oficial. A la chita callando, recibieron el milenio con argumentos musicales de peso, que han mantenido en cada vuelta de tuerca. Lo suyo es la producción de himnos instantáneos.

Miss Caffeina

Escenario Ámbar, viernes 2, 17.00. La nueva deriva electrónica de los madrileños ha llevado aún más al baile una propuesta que siempre tuvo el 'glam' como credo y la poesía pura (muy carnal, y ‘dardark’, pero enguantada en seda) en el esqueleto. Para comenzar el festival en danza pura hay que acercarse al anfiteatro y, de paso, corear canciones como ‘Merlí’, ‘Mira como vuelo’ o ‘Venimos’.

Babasónicos

Escenario Ámbar, viernes 2, 18.20. La banda de Adrián Dárgelos mete en el matraz la chulería arquetípica del vate argentino y un gusto por la estética de club (club de los 60, de fino sonido guatequero) que no le hace ascos a la vena rock cuando la canción lo pide, siempre osados y elegantes. Han estado en siete ediciones del Vive Latino México, y también fueron a la de Chile.

Mon Laferte

Escenario Ámbar, viernes 2, 20.00. La chilena es una artista comprometida con las causas sociales, honroso rasgo que no se apodera completamente de su discurso ni su puesta en escena. Temas como ‘Invéntame’ conquistan a públicos de entre 20 y 80 años; Mon canta con el pecho apretado, puro sentimiento encauzado en un admirable control de las cuerdas vocales. América se rinde a sus pies.

León Benavente

Escenario Ámbar, viernes 2, 22.00. El grupo en el que milita el zaragozano Edu Baos pegó en la diana desde su primer álbum, y ha ido enardeciendo su propuesta (más apoyada ahora por las máquinas) hasta invocar en cada tema la retroalimentación con el público, gracias a un desempeño escénico que exuda energía por todos los poros. Vienen a liarla, a retar los muelles del personal.

Molotov

Escenario Ámbar, viernes 2-sábado 3, 0.05. Veteranía y muchos grados para la otrora salvaje y siempre eléctrica presencia de los mexicanos, referencia para varias generaciones de Iberoamérica en el rock y alternativa latina en su día (junto a Plastilina Mosh) a las bandas sajonas que llenaron el globo de nu metal. Su concierto está calzado para combinar con dos del Nautalia; significativo.

Sho-Hai

Escenario Ámbar, viernes 2-sábado 3, 2.05. El MC de Violadores del Verso ya ha lanzado un par de avances del disco en solitario que sacará poco después del festival, justo cuando el verano empiece a ser otoño. También conocido como Hate por los seguidores y colegas de antaño, su rima poderosa y empaque ‘hardcore’ sin concesiones sigue haciendo rugir el alma de los incondicionales.

Silvana Estrada

Escenario Vuse, viernes 2, 18.20. La cantautora mexicana será un sorpresón agradable para quienes se acerquen por el tercer escenario del festejo. Poco conocida en España y objeto de adoración popular en su país, se enmarca en la tradición artesana que cultivan sus pares más experimentadas, desde Julieta Venegas a Natalia Lafourcade, Lila Downs o la colombiana Madame Periné.

Centavrvs

Escenario Vuse, viernes 2, 20.00. Trasegar sobre pasos de gigantes y mantener un toque propio identificable no es fácil. Los mexicanos recuerdan bastante a Café Tacvba, aunque usan con más desenfado las secuencias (a lo Esteman) y manejan con idéntico mimo las polifonías. Lástima la coincidencia con Mon Laferte: quedarse en el Vuse tras Silvana es una idea tentadora.

Aterciopelados

Escenario Vuse, viernes 2, 21.10. La idea descrita cobra fuerza teniendo justo después a la dupla colombiana más internacional de las últimas tres décadas. Desde el ‘Bolero falaz’ que sacudió la MTV Latina en los 90, Andrea Etcheverry y Héctor Buitrago han pulido su propuesta (con volantazos adecuados) hasta adquirir un estatus referencial para los que vienen atrás. Raíz, vanguardia y clase.

Dengue Dengue Dengue

Escenario Vuse, viernes 2, 22.50. Desde Perú, cargados de psicodelia andina y envueltos en un aura mística, Rafael Pereira y Felipe Salmón ofrecen otra muestra gloriosa de la vanguardia natural que lleva aparejada la mezcla de electrónica y música raíz. Ahí asoma la cumbia, pero con un punto de mantra y bajos poderosos; es música de chamanes que doman la naturaleza a su antojo.

Trashi

Escenario Vuse, viernes 2-sábado 3, 0.05. Los jovencísimos murcianos beben de muchos caudales: el pop salmonero de sus paisanos Klaus & Kinski, Azul y Negro incluso... también les late Tangana, El Columpio Asesino, el 'bubblegum' pop o los toques de ‘urbaurban’ meloso inspirados en Darkiel y Ana Mena. De ahí puede salir perreo, baile etéreo o saltos mortales. Dependerá de la noche.

R de Rumba DJ

Escenario Vuse, viernes 2-sábado 3, 1.05. El arquitecto rítmico de Violadores del Verso emprendió hace tiempo un camino paralelo que se nutre, sobre todo, el funk. Esta vez viene de DJ, y su vastísima cultura musical garantiza una sesión con la temperatura adecuada, las referencias fundamentales y las concesiones a la galería que le apetezca hacer al rey de los platos raperos.

The Dollar Club

Escenario Vuse, viernes 2-sábado 3, 1.55. Los hermanísimos de Face Down Vss Up se encargarán de trasladar al cierre del escenario Vuse en esta primera jornada el espíritu hipervitaminado de sus fiestas, que llevan alegrando el cuerpo a los miembros de la resistencia nocturna de Zaragoza. Ms Von Disko, Sweet Drinkz, Eddy Charlez, Fleki Flex o Maxvll suelen ser de la partida.

La banda madrileña Vetusta Morla, una de las grandes estrellas del Vive Latino Zaragoza. H. A.

Bebe

Escenario Nautalia, sábado 3, 17.40. La extremeña (aunque naciera en Valencia) sacudió los esquemas de la canción española a principios de milenio con aquel ‘Pafuera telarañas’ y temazos como ‘Malo’, ‘Siempre me quedará’ o ‘Ella’ que le llevaron a lo más alto en España y América Latina. Ahora regresa con un sonido renovado, tras diversas alianzas relevantes con otros creadores como Tontxu o Carlos Jean.

Carlos Sadness

Escenario Nautalia, sábado 3, 19.05. Si hubiera que definir al catalán con dos palabras precisas, quizá serían juglar pop. Los primeros acordes de ‘Qué electricidad’ ya ponen en danza las rodillas de cualquier público presente. Sadness, paradójicamente, parece vivir en un mundo luminoso en el que la felicidad está siempre al alcance de un gesto sencillo.

Amaral

Escenario Nautalia, sábado 3, 21.00. Suplente de lujo en este festival tras la retirada escénica de Bunbury, el dúo zaragozano sería titular en cualquier cita hispanoparlante. Eva y Juan habían pautado este año como época de composición y grabación; en ello están, pero el Vive Latino será una excepción, confirme o no las reglas. La mejor voz del pop español con un guitarrista sublime.

Leiva

Escenario Nautalia, sábado 3, 23.10. Hace tiempo que no es ‘el de Pereza’, aunque esa realidad siga en su currículum. El madrileño es un animal de escenario que sabe poner el contrapunto tierno a sus historias de calle y humo; el rock urbano es su fanal, e historias desgarradas como ‘Terriblemente cruel’ o ‘Como si fueran a morir’, cantadas a media garganta, le definen a la perfección.

Kase.O Jazz Magnetism

Escenario Nautalia, sábado 3-domingo 4, 1.20. Se retira de los escenarios (por un tiempo indefinido) en primavera, pero en su futuro puede haber un poco de todo, incluso el regreso a la actividad regular de Violadores del Verso, en hiato prolongado y con puntuales salidas a la luz. El MC de La Jota disfruta con este proyecto jazzístico que dimensiona las cargas de profundidad de sus letras.

Mikel Erentxun

Escenario Ámbar, sábado 3, 18.15. El veterano líder de Duncan Dhu se encuentra cómodo en la solidez de una carrera que se acerca a las cuatro décadas, con un último lanzamiento el año pasado en el que revisitaba éxitos propios junto a buenos amigos y colegas, Eva Amaral y Bunbury incluidos. Su público más fiel llegará pronto al anfiteatro para revisitar canciones que añejan bien.

Iván Ferreiro

Escenario Ámbar, sábado 3, 20.00. El gallego es otro vate de larga carrera, que dejase el listón muy alto con Los Piratas y aquellos ‘Años 80’ para embarcarse en un trayecto que ha dejado perlas del calibre de ‘Turnedó’ o ‘Toda la verdad’; el año pasado, por cierto, se marcó un dúo con Erentxun en una canción del donostiarra, ‘De espaldas a mí’, que quizá rescaten para la cita zaragozana.

Arriba, Café Tacvba. Abajo, Mula. H. A.

Café Tacvba

Escenario Ámbar, sábado 3, 22.10. Un lujo para cualquier festival que no está en el escenario principal por el hecho de que este grupo, que llena estadios de fútbol en toda América, no sea tan popular entre el público masivo español. Su forma de jugar sobre el escenario deriva en canciones gozosas de pop y rock, pespunteadas de folclor; encandilan audiencias desde hace tres décadas.

Rulo y La Contrabanda

Escenario Ámbar, sábado 3-domingo 4, 0.20. El cántabro tiene ante sí el reto de recoger lo que dejen los tacubos y llevarlo a su terreno, tarea para la que le sobran tablas y argumentos. Sigue enarbolando la sensibilidad del rock más académico con el alma de cantautor clásico, el que une el lirismo sabinero con los aires 'stonianos' y las historias de perdedores.

Nortec Collective: Bostich & Fussible

Escenario Ámbar, sábado 3-domingo 4, 2.30. Desde Tijuana para el mundo, estos dos androides de aspecto humano ponen a bailar hasta a las piedras, armados de su robótico arsenal y acompañados de elementos fundamentales en el folclor del norte mexicano, las armas del idioma fronterizo, desde la tuba al acordeón, todo al servicio de sus mantras. Inmensos, sorprendentes, sensacionales.

María Guadaña

Escenario Vuse, sábado 3, 17.00. Tiene alma cabaretera, le hace guiños indisimulados a la psicodelia, tiene reminiscencias de la armada Lilith Fair y modismos que podrían atribuirse a Sheryl Crow o Alannah Myles; el rock le mueve. Un comienzo de jornada muy combativo en este escenario, que se convertirá este día en un excelente lugar para el disfrute de la variedad y el gusto.

Little Jesus

Escenario Vuse, sábado 3, 18.45. Santiago Casillas (vocalista: nada que ver con Iker, aunque quiso ser futbolista) y Pony (guitarrista) sustentan este combo de México DF que se mueve en el pop convencional y saben llegar a los corazones más sensibles y románticos con canciones que alternan el almíbar (sobre todo, en las letras) con arreglos más osados.

Instituto Mexicano del Sonido (IMS)

Escenario Vuse, sábado 3, 20.00. El mexicano Camilo Lara vuelve a su casa española, a la ciudad que le quiere y le admira, aunque sea a pequeña escala por sus contadas incursiones en el mercado europeo. La cumbia, la denuncia social y el alma juguetona son partes de un todo en el alma de este creador que se las sabe todas y siempre ha hecho lo que ha querido. El resultado es un gozo puro.

Mula

Escenario Vuse, sábado 3, 21.50. Estas tres talentosas dominicanas saben buscarle las cosquillas al hormigón. Rachel Rojas se encarga de la rítmica y las gemelas Acevedo ponen sus dulces voces al servicio de temas que rezuman Caribe, y que también podrían sonar en la estación espacial más cercana. Llevan todo el verano en España, conquistando públicos sorprendidos.

Caligaris

Escenario Vuse, sábado 3, 23.05. Madness marcó la pauta, pero la efectividad del ska argentino está más que probada a estas alturas, y nadie tiene que enseñar a esta banda (gigante en América) cómo se anima un cotarro; conocen de memoria dónde están las teclas correctas. Han colaborado con La Pegatina, por si sirve de pista acerca de su capacidad para levantar entusiasmo desde un escenario.

Ximena Sariñana

Escenario Vuse, sábado 3-domingo 4, 0.15. La mexicana lleva ya unos cuantos años exhibiendo la efectividad de su dulce voz y elegancia escénica en producciones propias y como soporte a esfuerzos ajenos: duetos con Leiva, Siddharta, Little Jesus, Vicente García, Natalia Lafourcade, los propios Caligaris (¿se unirán en escena?) o Miguel Bosé. El horario es exigente, eso sí.

Face Down Vss Up

Escenario Vuse, sábado 3-domingo 4, 1.10. Sweet Drinkz y Ms Von Disko lideran desde 2010 este navío que ha pasado por algunos de los mejores clubes zaragozanos y españoles, con fiestas en las que el único credo es no bajar nunca el pistón. Jóvenes y sobradamente preparados, dada su experiencia, ambos están dando cancha a nuevos talentos, desde Drizzyclare al propio Maxvll.

Kumbia Queers

Escenario Vuse, sábado 3-domingo 4, 3.00. El fin de fiesta será para esta banda que, obviamente, cultiva la cumbia; lo hace además con un alma tradicional, pero estas combativas argentinas le dan a su desempeño escénico un toque punk idóneo para recoger audiencias ya enardecidas y brindarles las últimas razones, poderosas razones, para bailar como zombis y aullar un poco a la luna.