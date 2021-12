Maxvll, el productor y DJ del futuro que ya es presente en Aragón

Dice Alberto Sweet Drinkz que Maxvll es el futuro del entorno DJ en Aragón, además de un gran productor. Su colega Eddy Charlez no solamente lo corrobora, sino que tiene un proyecto musical a medias con este pujante talento de las mesas y los platos. ¿Quién es Maxvll? Pues Maxvll (no falta ninguna letra) es el nombre artístico de Máximo Antonio Domínguez Andújar, nacido hace 24 años en Nagua, población costera en el norte de República Dominicana. Lleva en Zaragoza tres lustros, bastante más de la mitad de su corta vida, y se dedica en cuerpo y alma a la música. El elogio de colegas más asentados en la escena local es el mejor aval para seguir la pista a una carrera que empieza fuerte.

“Ya sé que parece raro -ríe- pero le he quitado la ‘e’ al nombre, aunque suene al decirlo; creo que le da más carácter. Soy dominicano, aunque llevo tanto tiempo aquí que obviamente considero Zaragoza como mi casa. Yo vivía en Samaná de niño, un sitio muy turístico muy cerca de donde nací, pero bastante lejos de la capital, Santo Domingo. He crecido en un ambiente más parecido a un pueblo grande que a una ciudad. Zaragoza fue un cambio drástico, dejé atrás mi casa, a mis amigos y a la forma de ver la vida que allí había”.

Maxvll califica su aterrizaje en Zaragoza de sorprendente. “Era todo nuevo, empezando por las palabras y la forma de relacionarse; siendo hispanoparlantes aquí y allá, hay muchas palabras que tienen significados distintos. El primer año me costó mucho adaptarme, en el barrio y en el colegio, pero enseguida me hice. La ciudad también llamaba la atención en sí misma; ver la Puerta del Carmen por primera vez me impresionó, por ejemplo”.

Verso libre en la familia

No hay bagaje musical en la familia de Maxvll. “Creo que soy el primero que tira por esta forma de vida, pero no es un cliché decir que en el Caribe nacemos con la música de pequeñitos, allí se dice mucho eso, “a mí me bailaron de chiquito ya”. Crecí escuchando merengue, pop, rock, bachata, reguetón… soy del 97 y en aquellos años empezó a pegar fuerte el reguetón, así que lo oía; las canciones de iglesia fueron otra escuela, aprendí a tocar la tambora… pero nunca pensé en que llegaría a vivir de la música, a producir y trabajar como DJ”.

El pequeño Máximo escuchaba de todo antes de salir de la isla. “Ya lo creo, por mi padre conocí la música de Zacarías Ferreira, que es bachatero, o Toque Profundo, que hacen rock con un punto pop; también merengueros como Elvis Crespo, en el reguetón Daddy Yankee o el pop de Chayanne, que son de Puerto Rico… Bisbal también, allá suena mucho de siempre. Ahora es Aitana la española que se oye mucho allá; estuve de visita hace apenas unas semanas por primera vez en todos estos años, no había vuelto a la isla desde que llegué a España”.

El centro de la máquina

En Zaragoza nació realmente la afición de Max por la música, y fue gracias a una emisora especializada en el lado más contundente de la electrónica: Máxima FM. “La oía casi a diario, un programa de los 51 mejores temas; enseguida pensé en que me gustaría hacer música, y empecé a investigar por internet acerca de ello. Me llamó la atención el trabajo como productores de algunos DJ de Holanda como Afrojack o Hardwell, y finalmente di con el FL Studio, que antes era Fruity Loops; es un programa de producción muy bueno, con secuenciador y soporte multipista, en el que puedes grabar, editar y mezclar con calidad. Produzco música desde los 14 años, lo de DJ es de apenas tres años para aquí. Comencé produciendo EDM, electrónica de baile, también dubstep; luego he ido abriéndome a muchas otras cosas”.

El dominicano se considera autodidacta, aunque cree que es fundamental seguir aprendiendo. “Yo nunca dejo de buscar nuevas ideas, de hablar con la gente que hace cosas interesantes o de conocer más y más música. Ahora me encanta el lado cultural de los nuevos géneros y corrientes musicales que voy descubriendo, porque ahí está la raíz de las músicas que me llaman la atención, son reflejo de formas de vida, de tradiciones, para mí es evolución personal”.

Lo de Maxvll es ir a la raíz. “Me encanta potenciar la rítmica, los sonidos africanos y latinos, el mumbatón, el afrobeat, el funk brasileño… ahora estoy con un remix del ‘Ke lo ke’, de Arca con Rosalía. Lo de Arca es distinto, una visión muy personal y reconocible de la electrónica mezclada con las raíces, muy oscuro y distorsionado, y al mismo tiempo con el ‘tumpatumpa’ latino. El remix no es para hacérselo llegar, se trata de una expresión mía, lo que siento con el tema y como darle una vuelta… que llegue a donde tenga que llegar, pero sin forzar la cosa”.

Maxvll lleva 10 de sus 24 años produciendo música. Toni Galán

Fuerza a la escena local

Maxvll cree que hay mucho talento en Zaragoza. “Pero tenemos que explotarlo más, ¿sabes? He trabajado con John Lesson, Crabman, M.Tulpa, Lost Files… con mi colega Eddy Charlez, por supuesto. Seguimos trabajando en temas para el año que viene; hacemos todo a nuestra manera, colaborando con otros colegas en el plano del diseño y la masterización. Estoy bien atento al trabajo de otros a mi alrededor, y fuera gracias a la tecnología, quién sabe si vamos a colaborar en el futuro”.

La música de Maxvll ha saltado fronteras gracias a las redes. “Hace dos meses saqué un tema que ha tenido eco en Holanda; se llama ‘Dame tú’ y mezcla electrónica con percusión africana, congoleña concretamente. En Ámsterdam hay un dúo, Zwart-Wit, que conocí por la plataforma Soundcloud; les gustó un tema mío, ‘Step Back’, y lo pincharon en un mix. Me etiquetaron en Instagram, charlamos y empezamos a intercambiar ideas. En breve tengo que pasar por allá, a ver qué podemos hacer juntos”.

Maxvll suele pinchar en varios locales zaragozanos. “Me encanta el Tony Wilson y el Gorila, suelo estar por allá a menudo; también en las fiestas Dollar y Face Down Ass Up, confían en mí y lo agradezco. Como DJ quiero seguir por esa zona, en la escena de club; ya he pinchado cosas más comerciales durante un año largo y como experiencia está bien, pero ahora quiero encaminarme por el baile funk, el afrobeat... y el reguetón también, por qué no, aunque algo distinto a lo que más se oye: prefiero pinchar cosas propias, y de gente que conozco personalmente o respeto por la calidad de su trabajo”.