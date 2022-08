Drizzyclare, pasión por la música en la pista de baile

A sus 25 años recién cumplidos, la zaragozana Clara Becerril se ha convertido en muy poco tiempo en una de las DJ más interesantes de la Comunidad bajo el nombre artístico de Drizzyclare. Su habilidad para ‘mover’ al público le ha valido para captar el interés de salas tan emblemáticas como la barcelonesa Razzmatazz.

Un camino que inició hace menos de tres años. «A finales de 2019 me apunté a una ‘masterclass’ de DJ llamada ‘Girls and Beats’ impartido por –la también zaragozana– Ms Von Disko. Me llamó tanto la atención que no tardé nada en comprarme una controladora y seguir practicando de forma autodidacta en casa. Con una pandemia de por medio, en junio de 2021 la sala Gorila me dio la oportunidad de poder pinchar con público y desde entonces no he querido bajarme de la cabina», relata.

Ecléctica, inquieta y audaz, sus sesiones nadan en diversas aguas. «Siendo que actualmente clasificar los géneros musicales es bastante complicado y confuso, motivado por la experimentación y búsqueda de nuevos sonidos de los artistas, diría que me muevo entre los estilos urbanos y la cultura de club. Me gusta mucho combinar temas antiguos de rhythm&blues, hip hop y reguetón con ritmos más electrónicos como el UK garage, grime, baile funk o incluso house. Sin duda, en mis sesiones no pueden faltar temas de Beyoncé, Rihanna o Drake», detalla.

Concibe cada comparecencia ante el público como una oportunidad de goce. «Mi faceta como DJ es espontánea, alegre y un poco emocional. Creo que si no hubiera encontrado este camino, psicológicamente estaría derrotada. La música siempre ha sido para mí una vía de escape, disfrute y libertad, y el hecho de haber encontrado la manera de compartir la música que me gusta con la gente y ver que esa gente también la está disfrutando, es una de las sensaciones más bonitas que he experimentado», comparte.

Habitual en clubes de la capital aragonesa como el Gorila o el Tony Wilson, se siente muy orgullosa de que Fuego Razzmatazz (Barcelona) quisiera contar con ella para su ‘Special Off Week’, donde compartió cartel con artistas de talla internacional como Ivorian Doll, Drea y Toccororo, y su presencia este agosto en un festival en la isla de La Palma.