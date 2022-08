Yaguart, el mago de la luz que doblegó a la oscuridad

Aragón disfruta desde mayo de 2010 del lujo de contar con el artista visual colombiano Yaguart, que ha encontrado en la Comunidad su lugar en el mundo. Sus creaciones son espectaculares y ambiciosas, puro deleite para los sentidos.

"Mi especialidad artística es el arte digital y los nuevos medios audiovisuales. Me gusta experimentar en lo estético y lo técnico, con la intención de proponer un diálogo y un acercamiento entre el arte, la tecnología y la sociedad. En mis procesos y creaciones utilizo desde el dibujo físico, la animación 3D, la edición de vídeo o la ilustración digital que en muchas ocasiones hago en tiempo real para algunos espectáculos. Realizo y diseño escenografías, videoinstalaciones, video mapping, video proyección en las montañas, live audiovisual: genero sonidos y mezclo la imagen in situ", sintetiza. Una labor que le ha permitido realizar colaboraciones muy especiales que enumera: "He generado imágenes y contenido audiovisual en tiempo real para Seun Kuti, hijo de Fela Kuti, y para Mono Neon, el bajista de Snoop Dogg y Prince. También participé en el diseño escenográfico para el homenaje de Joaquín Carbonell, donde actuaron Joan Manuel Serrat y Loquillo, entre otros. Y estuve invitado como artista visual en el Art Electrónica, uno de los festivales más importantes a nivel mundial de arte y tecnología que se hace todos los años en la ciudad austriaca de Linz". En su currículo resplandece el proyecto que efectuó con Edu Cortina llamado ‘48CUBE’, que es un cubo escénico con video mapping, dentro del cual actuaron artistas invitados de diferentes disciplinas gracias a Etopia. Y no esconde su fascinación por representar el Pirineo Aragonés, "mi segunda casa".

El origen de su camino de exploración resulta muy curioso: "En 1992, cuando el ex presidente de Colombia César Gaviria ordenó el racionamiento de energía durante un año, 9 horas al día, teníamos muchas horas de oscuridad; así que para ver la tele, hacer los deberes o jugar era complicado. Éramos cinco hijos y no había mucha plata para comprar generadores o lamparillas, así que tirábamos de velas. Con el tiempo, curioseando, empecé a hacer mis propias linternas y luces. Allí comenzó mi fascinación por la luz y su comportamiento en la oscuridad".