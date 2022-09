Vive Latino 2022 en Zaragoza: cartel, entradas, horarios y grupos

Se anunció en diciembre de 2019 para septiembre de 2020, pero la pandemia de la covid-19 lo hizo inviable. Se apuraron las posibilidades de celebrarlo en 2021, también en septiembre, pero el volumen esperado de asistentes lo hacía poco recomendable para la situación sociosanitaria de ese momento. Finalmente, a la tercera fue la vencida: queda poco más de una semana para que comience el Vive Latino Zaragoza, primera edición de este festival de origen mexicano que se celebra en Europa. Será en el entorno de la Expo, en Ranillas, con la acción musical distribuida en tres escenarios.

Cartel del Vive Latino 2022: artistas y grupos

Hay 36 artistas en el cartel, 20 españoles y 16 de América Latina, con presencia aragonesa en seis actuaciones. Por el escenario principal Nautalia, que tiene un aforo estimado de 25.000 personas, pasarán nombres como los aragoneses Amaral y Kase.O (con su Jazz Magnetism) o figuras clave del panorama español, caso de Vetusta Morla, Love of Lesbian, Sidonie o Leiva. La alineación de este escenario se completa con Bebe, Coque Malla, Taburete y Carlos Sadness.

En el escenario del anfiteatro (Ámbar) se mezclan artistas consagrados de América Latina y España con talentos emergentes, desde los mexicanos Café Tacvba, Nortec Collective y Molotov a la chilena Mon Laferte o los españoles León Benavente, que tienen al zaragozano Edu Baos. Otro zaragozano en ese escenario será Sho-Hai, miembro de Violadores del Verso. También se podrá ver en este escenario a Miss Caffeina, Babasónicos, Mikel Erentxun, Iván Ferreiro o Rulo y la Contrabanda.

En el tercer escenario, patrocinado por Vuse, tendrán como banda más conocida a los colombianos Aterciopelados. Además de varios artistas mexicanos, habrá zaragozanos en el papel de DJ, como The Dollar Club y Face Down Vss Up, además del DJ de Violadores del Verso, R de Rumba. También desfilarán por este escenario Mula, Silvana Estrada, Centavrvs, Dengue Dengue Dengue, Trashi, María Guadaña, Little Jesus, IMS, Caligaris, Ximena Sariñana y Kumbia Queers.

Horarios del Festival Vive Latino por días

El viernes 2 de septiembre, el primer concierto en el escenario principal es Sidonie, a las 17.40, y el último debe concluir a las 2.00 (Vetusta Morla). En el escenario Ámbar empieza Miss Caffeina a las 17.00, y Sho-Hai debe concluir a las 3.05. En el Vuse empieza Silvana Estrada a las 18.20 y The Dollar Club concluirá su participación a las 3.10.

El sábado 3, el concierto de apertura en el escenario Nautalia es el de Bebe (17.20), y allí se acaba a las 2.30 con Kase.O Jazz Magnetism. En el Ámbar empieza Mikel Erentxun a las 18.15, y Nortec Collective concluirá su participación a las 3.30. En el Vuse se inicia la actividad con María Guadaña (17.00), mientras que las Kumbia Queers echarán el telón a su concierto y al festival a las 4.00.

Dónde comprar las entradas para el Vive Latino

Las entradas están a la venta en vivelatinozaragoza.es. Actualmente, los precios son de 70 euros la entrada de día y 120 euros el abono para las dos jornadas del festival, con libertad de movimiento por los tres escenarios. Las entradas y abono para las personas con movilidad reducida y la persona que las acompañe cuestan lo mismo que la entrada general.

Dónde comer durante el Vive Latino de Zaragoza

Para atender a las casi 30.000 personas que se esperan cada día en festival habrá varias zonas de restauración con puestos fijos, ‘food trucks’, mesas y sillas. Habrá presencia de negocios zaragozanos como Distrito México, con nachos, tacos, burritos y coctelería de ese país; Molarepa, con arepas venezolanas; la veterana bocadillería Mostaza; la hamburguesería HAM y también Elio & Coco, con café de especialidad y dulces.

Junto a ellos se cuenta con representación de locales barceloneses: Lucuma y Camote, de comida peruana; Omu, que prepara onigiris (bolas de arroz rellenas, de origen japonés), y Colella, con sándwiches italianos. Los 'food trucks' son de ensaladas hawaianas (Hula Poke), pizzas (Grosso Napoletano y Una Pizza), sándwiches y empanadas argentinas (Región Pampa) y helados (Loco Polo).

Mapa del Vive Latino en Zaragoza

El escenario Nautalia está pegado al Palacio de Congresos de la Expo y podrá acoger a 25.000 personas, según los cálculos de la organización. La amplia explanada que incluye la escultura 'El Alma del Ebro' de Jaume Plensa recibirá a los artistas con más seguidores. El escenario Ámbar se sitúa en el Anfiteatro Expo, junto al arranque del pabellón puente. Por último, el escenario Vuse estará en la plaza Expo, no muy alejada del Acuario de Zaragoza.

Últimas noticias sobre el Vive Latino 2022.