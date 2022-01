León Benavente, con el zaragozano Edu Baos en el bajo, estrena su disco 'ERA'

Después de tres temas de adelanto -el último de ellos, 'Canciones para no dormir salió hace apenas dos días- la banda León Benavente estrenó este viernes 21 de enero su nuevo disco de larga duración, ‘ERA’. Es el cuarto en una carrera discográfica que empezó en 2013 con la autoedición del autodenominado ‘León Benavente’, que mantuvo la raíz auto a la hora de convertirse una verdadera autopista de popularidad para el grupo. Circunscrito primero al ámbito ‘indie’, la llegada de ‘2’ (Warner, 2016) cambió el estatus de la banda y amplió su base de fans, comparable hoy a grupos del tirón de Vetusta Morla o Lori Meyers. El bajista del grupo y coproductor de sus trabajos (entre otras funciones, que incluyen intangibles como su proverbial buen humor) es Edu Baos, zaragozano, ingeniero de sonido e inmejorable anfitrión de quienes se acercan a El Cariño, su estudio de grabación en Mozota.

El grupo agotaba ayer una jornada promocional en Madrid, atendiendo a una verdadera panoplia de medios nacionales, pero Baos sacó un ratito para HERALDO. “Hemos trabajado este disco entre Mozota y Vigo, donde vive Abraham -Boba, vocalista y letrista- y la pandemia tuvo que ver con la gestación, como le ha ocurrido a muchos. Cuando sacamos el anterior nos quedamos realmente un año cortos en el proceso de girarlo por España; dimos el último concierto el 7 de marzo, en la Industrial Copera de Granada, que por cierto sale en una canción nuestra, y llegó el confinamiento”.

¿Confinamiento? ¡Que pasen las musas!

Boba sugirió empezar a trabajar de inmediato en un disco nuevo, a distancia primero, reuniéndose como buenamente podían en cuanto pudieron. “Fue un alivio cerebral para nosotros, se fijaba un objetivo y una esperanza, espantábamos la incertidumbre. Dos años más tarde, aquí estamos. No sé a qué suena el disco, ¡dímelo tu! No, en serio, oímos mucha música y todo te deja algo en la cabeza. Yo no bajo de tres o cuatro discos nuevos al día, más los que voy repitiendo y los de siempre, dedico mucho tiempo a la música, es mi vida. Me hablan de los ‘sintes’ y desde luego por ahí asoma Depeche Mode, desde Vince Clarke a todo lo que ha hecho Gore luego, pero son pinceladas; hay de todo un poco, nada concreto, jugamos con ideas que suenen actuales o más bien pertenecen al pasado, pero creo que seguimos siendo nosotros, no vamos a ningún sitio concreto”.

Baos habla con devoción de sus compañeros de grupo (César Verdú, Luis Rodríguez, Abraham Boba) y aclara que el grupo funciona con un impulso conjunto, sin fisuras, aunque hace hincapié en un elemento concreto. “Los textos del Boba son un valor tremendo para este grupo, incalculable; es uno de los mejores letristas de siempre en este país. Y no, no sabemos que canción lo va a petar, porque las canciones no están hechas con ese fin; están intrínsecamente unidas en el disco, y ojalá todas calen. Que cumplan la función para la que están hechas, ya sea bailar o reflexionar; que lleguen al 100% de su cometido. El éxito de una canción es ése”.

Preparando los directos

El Cariño, que en el caso de Baos es mayúsculo y mozotino por ser el nombre de su estudio de grabación, ha sido remozado en estos últimos meses. “En el estudio siempre hay movimiento, aunque ahora llevo tres meses preparando nuestros conciertos. He grabado con Raúl Baquedano, con Tachenko… pero ya te digo que en estos últimos tiempos todo ha sido León Benavente, queremos que toda esa tecnología que llevamos en el disco esté presente en los directos, que en directo suene todo lo que suena en el disco. Bueno, menos un piano acústico que quizá no podremos ir trasladando fácilmente; hemos exprimido al máximo las siete u ocho máquinas con las que hemos grabado para que rindan en el directo”.

Edu Baos, en la mesa de su estudio de grabación en Mozota, El Cariño. Laura Uranga

La puesta en escena de León Benavente siempre ha estado cuidada y despeinada al mismo tiempo; los bolos tienen crescendos trufados de pequeñas pausas que enseguida se van arriba de nuevo. “Ahora venimos con un concierto más extenso, casi el doble de lo habitual; habrá cambio de escenografía y se implementan cosas que en las otras giras no estaban. Tiene su dificultad, pero da mucho juego”. La gira, de no mediar imprevistos sanitarios, comienza el próximo sábado 29 de enero en Avilés, y tiene de momento otras 21 paradas (detalladas en leonvenabenteoficial.com) que, por desgracia, no incluyen fechas en Aragón, aunque Baos aclara que la gira “no está cerrada” y, con total seguridad, Aragón formará eventualmente parte de ella.