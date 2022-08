R de Rumba: "Tengo muchas ganas de Vive Latino Zaragoza, y prometo bailoteo"

Rubén Cuevas tiene 45 años de edad, es de Zaragoza y atesora tanta música adentro que le brota por los dedos y las sienes. Este fin de semana, cuando la noche del viernes sea tan noche que ya muerda al sábado (1.05), el zaragozano estará cerrando la sesión del primer día del Vive Latino Zaragoza en el escenario Vuse, el tercero en aforo y quizá el más interesante de todos para quienes prefieren la sorpresa a la constatación de los hechos. R de Rumba -su nombre de guerra- sería la excepción a esa regla, ya que es probablemente el DJ más conocido del planeta en el universo del rap hispanoparlante.

Parapetado tras sus platos y la mezcladora, Rumba armoniza desde siempre el latido de su corazón con el bombo a negras de Violadores del Verso; también produce, y su última vuelta de tuerca es el funk junto a su colega Carlos Porcel, multiinstrumentista de postín. Relocalizado en Alicante porque la vida le ha echado un guiño en la Costa Blanca, no se saca a Zaragoza del corazón, y arde en deseos de un reencuentro con el terruño, tras unos días visitando familiares en el Pirineo.

“Ha sido una gozada -apunta- pasar estos días en el Pirineo, he llegado hasta el valle de Arán, que no conocía; ahora ya -por este miércoles- toca ir a casa, a Zaragoza. Y el viernes, todos al Vive Latino, claro que sí; tengo muchas ganas. Ya era hora de tener otro festival gordo en Zaragoza, y hace tiempo que no armo una de las mías en condiciones por casa. Cierro el escenario Vuse el viernes, es el más pequeño, aunque de pequeño nada, ojo. Estaremos bien”.

A bailar

Rumba ya tiene pensado por dónde va a tirar en la selección, aunque obviamente siempre deja un margen a las improvisaciones, a lo que fluya. “Coincido con Vetusta Morla, a ver quién se queda (ríe) pero yo prometo que habrá bailoteo, todo de 110 BPM para arriba (beats por minuto, casi dos por segundo: mucho mambo en ese reto), así que quien no quiera indie a esa hora podrá disfrutar de música negra, mucho funk… y para los rappers que se animen, también rap, claro”.

Hace dos años, Rumba y Porcel sacaron al mercado su elepé ‘Funk Experience’ (Rapsolo). Una conexión orgánica entre Zaragoza y Sax (Alicante); curiosamente, dos de los escenarios del rodaje de ‘The Interpreter’ de Guy Ritchie a principios de este año año. “Estamos muy felices, trabajar en clave de música negra en España no es tarea fácil, pero en cuanto a bolos no nos quejamos: aunque los primeros fueran sentados y con restricciones, este año ya hemos podido hacerlos con la gente de pie y todo ha cobrado más sentido, porque el disco entero invita al baile”.

El dueto no para. “Seguimos haciendo nuevas canciones: sacamos un tema hace mes y medio, ‘Nadie como tú’, para mover un poco la cosa; ya tenemos tres o cuatro más bien pensados, otros dos con el esqueleto hecho… a ver si nos da tiempo a sacar disco antes de que acabe el año. No me atrevo a asegurarlo, porque andamos en muchas cosas: aunque el esquema de Funk Esperience me encanta, también curro con Porcel en el rap, y tengo entre manos otros proyectos con rappers. Oye, sin prisa: si no es ahora, en primavera. Es lo bueno de no moverse en el mundo de las tendencias. Lo de no correr es una opinión personal, aunque la comparte mucha gente. Las cosas duraderas y de calidad no se hacen en dos días; me va más darle vueltas a cada canción, cuidar los arreglos”.

Sobre el universo de ese paraguas conceptual tan poroso llamado música urbana, Rumba tiene una opinión formada muy clara. “Es una etiqueta, como la de la canción del verano, ahí caben cosas muy distintas. En los veranos era Georgie Dann y ‘La barbacoa’, otro Bisbal… ahora hay nuevos estilos, nuevos tiempos y todo lo meten ahí, en lo de urbano. Como cuarentón consciente no siento la necesidad de hacer lo que hacen los chavales, ni tampoco darle la espalda a lo que demandan y consumen en la música. Cada cual hace las cosas lo mejor que puede, entiendo, y con sus criterios”.

El zaragozano aterriza un poco más la reflexión. “Ahora la rueda es sacarlo todo canción a canción, que haya cada semana un hit en las plataformas. Nosotros, y hablo de Violadores, nos alejamos de ese asunto de la música urbana en cuanto se empezó a usar esa etiqueta: somos gente del rap, aunque hagamos incursiones en soul, funk o r&b. Y en esas nuevas músicas pasa lo que en todas: hay cosas guapas y otras que son un churro. A ver, un ejemplo: el ‘autotune’ como recurso no está mal en absoluto, ni la 808, que yo mismo he usado bastante, pero que sea todo con eso... cansa, la verdad”.

Violadores del Verso

Hace muy poco, las redes ardieron con una instantánea de los cuatro miembros de Violadores del Verso. Coincideron en la grabación de un videoclip de Sho-Hai. Por supuesto, la rumorología sobre una reunión se desató a ambos lados del charco. Rumba quita hierro al asunto: de nuevo, cero estrés. “Es bonito juntarnos. A David nunca hemos dejado de verlo, así que reencuentro no era -ríe- y siempre estamos con muchas ganas de hacer cosas. Violadores no ha tenido un punto y aparte: siempre estamos dispuestos a escucharnos, a enredar, planear… de ahí a poner nombres o fechas a las cosas va un mundo. Ahora viene un disco (de Sho-Hai), falta poco. Y está muy bien, ya veréis”.

El viernes, al acabar su set de DJ, Rumba tiene otra meta. “Recoger rápido y salir corriendo hacia el escenario del Anfiteatro para ver el concierto de Sergio (Sho-Hai). Y al día siguiente iré a ver a Javi (Kase.O) con el Jazz Magnetism, claro. Como es sábado no hay problema en trasnochar. Otra cosa hubiera sido si el festival acabara en domingo, porque me vuelvo a Alicante, que el lunes la niña -en referencia a su hija- empieza el colegio. Así es la cosa”.